Aperçu du match en direct – République tchèque vs Danemark 03.07.2021

La République tchèque et le Danemark s’affronteront pour une place en demi-finale de l’Euro 2020 lorsqu’ils se rencontreront à Bakou pour leur quart de finale samedi (coup d’envoi à 17h BST).

La République tchèque a pleinement profité du limogeage de Matthijs de Ligt en battant les Pays-Bas 2-0 pour réserver sa place dans les huit derniers, tandis que le Danemark, qui a remporté le Championnat d’Europe en 1992, a remporté une victoire convaincante 4-0 pour envoyer le Pays de Galles. sortie de l’Euro 2020.

Tête à tête… Il s’agit de la troisième rencontre entre la République tchèque et le Danemark au Championnat d’Europe – les Tchèques ont remporté les deux matchs précédents, 2-0 en phase de groupes de l’EURO 2000 et 3-0 en quart de finale 2004.

Hjulmand : On peut continuer à jouer sans crainte

Image:

Le Danemark est devenu la première équipe de l’histoire du Championnat d’Europe à marquer plus de quatre buts lors de matchs consécutifs dans la compétition



Le sélectionneur du Danemark, Kasper Hjulmand, est convaincu que son équipe peut continuer à jouer sans crainte alors qu’elle tente de se rapprocher de répéter l’exploit de ses prédécesseurs de 1992.

Les Danois ont grandi en stature au fur et à mesure que l’Euro 2020 progressait après leur horrible début lorsque Christian Eriksen s’est effondré avec un arrêt cardiaque lors de leur première défaite contre la Finlande. Ils se dirigent vers un quart de finale contre la République tchèque à Bakou après avoir marqué quatre fois lors de chacun de leurs deux derniers matches et Hjulmand espère que le « courage » dont ses joueurs ont fait preuve se poursuivra.

« Je ne peux pas dire par rapport aux autres équipes si nous jouons avec plus de liberté mais je peux dire qu’une chose importante dans notre jeu est de jouer sans peur », a déclaré l’entraîneur danois lors de sa conférence de presse d’avant-match.

« L’une de mes plus grandes inspirations, Johan Cruyff, a déclaré que vous ne pouvez pas jouer au football avec la peur. Cela ne signifie pas que vous ne devriez pas penser dans les deux sens, cela ne signifie pas simplement aller de l’avant sans penser en arrière, mais cela signifie que vous ne pouvez pas jouer de votre mieux si vous avez peur.

« C’est à moi d’essayer de créer un cadre dans lequel jouer et à partir de là, je veux juste que mes joueurs fassent de leur mieux, montrent qui ils sont en tant qu’individus, pour montrer qui nous sommes en tant qu’équipe, tout laisser sur le terrain Nous essayons de travailler avec courage, avec liberté (pour les joueurs) de s’exprimer.

« Nous jouerons à nouveau avec ce cœur de Christian Eriksen. Il est toujours le cœur de l’équipe et avec ce cœur et sans cette peur, nous appuierons à nouveau sur le bouton demain et donnerons tout. »

Vue du Danemark… Le sélectionneur du Danemark Kasper Hjulmand : « C’est le genre de chance que nous n’avons peut-être plus jamais, une chance pour laquelle nous avons travaillé incroyablement dur, pendant longtemps. C’est un rêve d’enfance. C’est un travail de nombreuses années pour beaucoup de gens. Nous voulons en tirer le meilleur parti. de celui-ci et faire tout au mieux de nos capacités, préparer très bien, suivre jusqu’au bout et voir ce que nous avons là-bas et jusqu’où cela nous mènera. »

Silhavy : les Tchèques ne se souviendront pas de leur victoire à l’Euro 2004

















0:27



L’ancien international tchèque Daniel Pudil est convaincu que l’équipe pourra se qualifier pour les demi-finales de l’Euro 2020 lorsqu’elle affrontera le Danemark à Bakou.



La dernière fois que ces deux équipes se sont rencontrées dans ce tournoi, c’était au même stade de l’Euro 2004, lorsque les Tchèques étaient vainqueurs 3-0, mais l’entraîneur Jaroslav Silhavy a déclaré qu’il ne s’en servirait pas comme motivation.

« J’étais assistant de l’entraîneur à l’époque et j’aime me remémorer ce match », a-t-il déclaré.

« Cette équipe sait comment nous avons joué à l’époque et ce fut un grand succès, mais la situation est différente maintenant.

« Je n’ai pas de discours de motivation pour cela. Il y a beaucoup de motivation que je peux transmettre à mes joueurs, mais cela ne me rappellera pas le match de 2004. »

Vue de la République Tchèque… L’entraîneur de la République tchèque Jaroslav Silhavy : « Le Danemark est vraiment fort en tant qu’équipe, leur style est similaire au nôtre. Nous devons les égaler en termes d’engagement et d’approche. Une simple erreur peut décider de tout le match. Je pense que ce sera nous qui pourrons profiter de certains de nos les erreurs des adversaires. Je pense que ce sera un match très serré et les petites choses le décideront. «

Nouvelles de l’équipe

Image:

Le Tchèque Jaroslav Silhavy a un mal de tête de sélection



République Tchèque ont Jan Boril disponible après la suspension et il est susceptible de revenir à l’arrière gauche.

Jaroslav Silhavy a des décisions à prendre ailleurs ; Vladimir Darida et Jakub Jankto ont été nommés sur le banc contre les Pays-Bas mais pourraient remplacer Antonin Barak et Petr Sevcik si l’entraîneur-chef choisit de ne pas conserver une formule gagnante.

Danemark L’entraîneur-chef Kasper Hjulmand a été stimulé par les mises à jour de la condition physique de Yussuf Poulsen, Daniel Wass et Simon Kjaer, qui ont tous surmonté les coups.

Poulsen et Wass ont raté l’affrontement au Pays de Galles en raison d’une blessure, tandis que Kjaer a dû être remplacé en seconde période, mais le trio devrait être disponible pour le match des quarts de finale.

Martin Braithwaite, Kasper Dolberg et Mikkel Damsgaard ont impressionné en tant que trois premiers lors de la dernière sortie et seront tous confiants de conserver leur place.

Schmeichel: Nous ne pensons pas à imiter l’équipe de 1992

Image:

Kasper Schmeichel dit que le Danemark ne pense pas encore à gagner le tournoi



Le Danois Kasper Schmeichel est plus proche que la plupart de l’équipe vainqueur du Championnat d’Europe 1992 puisque son père Peter était dans le but pour leur triomphe surprise.

Cependant, le gardien de Leicester insiste sur le fait qu’ils ne pensent pas encore à imiter cet exploit.

« Je ne lui ai pas vraiment parlé [his dad] de ses expériences », a-t-il déclaré. « Je pense que tout enfant qui grandit au Danemark sait tout de 1992 et de la légende qui s’est transmise à propos de cette équipe.

Le Danemark peut-il avoir de la chance pour la troisième fois ? Le Danemark a perdu ses deux derniers quarts de finale dans des tournois majeurs (Coupe du monde/Euros), en affrontant le Brésil lors de la Coupe du monde 1998 (2-3) et contre la République tchèque lors de l’Euro 2004 (0-3).

« C’est quelque chose avec lequel nous avons tous grandi et je ne pense pas que ce soit différent pour moi que pour n’importe qui d’autre.

« Nous ne voulons pas décevoir, nous voulons continuer à rendre le pays et nos familles fiers.

« Nous ne pensons pas partir de si tôt donc demain nous attaquerons une fois de plus. »

















1:12



Le rédacteur en chef du football de TV2, Carsten Werge, a déclaré que le Danemark ne craindrait pas l’Angleterre s’ils s’affrontaient en demi-finale de l’Euro 2020.



Patrik Schick : Le dangerman de la République tchèque… Patrik Schick a marqué 15 buts en 30 apparitions pour la République tchèque, marquant quatre buts en quatre matchs à l’Euro 2020 jusqu’à présent. Seuls cinq joueurs ont marqué 5 buts ou plus lors de leur tout premier tournoi Euros, le plus récemment Antoine Griezmann en 2016 pour la France (six buts), tandis que l’un des cinq autres précédents était le compatriote de Schick, Milan Baros à l’Euro 2004 (cinq). Pendant ce temps, Schick a marqué trois buts du pied gauche pour la République tchèque à l’Euro 2020, le plus grand nombre de joueurs. Dans l’histoire du Championnat d’Europe, le seul joueur à avoir marqué plus de trois buts du pied gauche en un seul tournoi était Griezmann à l’Euro 2016 pour la France (4).

Statistiques Opta

Image:

Patrik Schick de la République tchèque, à droite, célèbre avec Tomas Holes de la République tchèque après avoir marqué son deuxième but contre les Pays-Bas



Cinq des six derniers matchs entre la République tchèque et le Danemark se sont terminés par des matchs nuls, y compris leur dernière rencontre lors d’un match amical en novembre 2016. L’autre match de cette série était une victoire 3-0 du Danemark lors d’un match de qualification pour la Coupe du monde en mars 2013.

Avec une victoire 4-1 contre la Russie et une victoire 4-0 contre le Pays de Galles, le Danemark est devenu la première équipe de l’histoire du Championnat d’Europe à marquer plus de quatre buts lors de matchs consécutifs dans la compétition. Ils ont jusqu’à présent neuf buts à l’Euro O 2020, marquant seulement plus dans un tournoi majeur de la Coupe du monde 1986 (10).

Il s’agit du quatrième quart de finale du Championnat d’Europe de la République tchèque, passant de deux des trois précédents (1996 contre Portugal, 2004 contre Danemark) mais échouant la dernière fois qu’ils ont atteint ce stade en 2012, s’inclinant 1-0 contre le Portugal.

Le Danemark enregistre en moyenne 18,8 tirs et 7,3 tirs cadrés par match jusqu’à présent à l’EURO 2020. Il s’agit de leurs chiffres les plus élevés jamais enregistrés lors d’une seule édition d’un tournoi majeur (depuis 1966 – Coupe du monde et EURO).

Mikkel Damsgaard a été directement impliqué dans sept buts lors de ses six matches avec le Danemark toutes compétitions confondues, marquant trois buts et quatre passes décisives. Damsgaard s’est créé plus d’occasions que tout autre joueur danois lors de sa victoire 4-0 contre le Pays de Galles au dernier tour (trois).

Jamie Carragher : l’Angleterre est désormais favorite | L’Allemagne remporte le verdict et la sélection de l’équipe contre l’Ukraine | Autres quarts de finale évalués

Après avoir battu l’Allemagne, l’Angleterre est désormais favorite pour remporter l’Euro 2020. C’était le verdict de Jamie Carragher lorsqu’il a rejoint le podcast Sky Sports Football Euros pour réfléchir à la victoire historique de l’Angleterre sur ses anciens rivaux à Wembley. Il explique pourquoi cette victoire pourrait propulser l’équipe de Gareth Southgate vers de nouveaux sommets et évalue également les joueurs clés de l’équipe et comment le manager peut à nouveau faire bouger les choses pour le quart de finale avec l’Ukraine.

Dans la deuxième partie de l’émission, Peter Smith est rejoint par l’écrivain de football de Sky Sports Charlotte Marsh et l’éditeur de données de Sky Sports Adam Smith pour examiner les trois autres quarts de finale et déterminer qui passera par les liens entre la Suisse contre l’Espagne, la Belgique contre Italie et République tchèque contre Danemark.