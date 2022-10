Aperçu du match en direct – R Madrid vs Barcelone 16.10.2022

Pour l’entraîneur-chef de Barcelone Xavi Hernandez, El Clasico de dimanche offre à son équipe l’occasion idéale de répondre à un résultat dommageable contre l’Inter Milan en Ligue des champions.

L’enquête a commencé sur les événements de mercredi soir, qui laissent les espoirs de Barcelone de passer aux huitièmes de finale suspendus à un fil, mais il reste très peu de temps pour s’attarder sur cette déception.

Le Real Madrid accueillera Barcelone à 15 h 15, heure du Royaume-Uni, dimanche, cherchant à frotter le sel sur les plaies ouvertes. Le Barça domine la Liga sur la différence de buts devant Madrid, avec les deux équipes avec 22 points.

Image:

GRAPHIQUE





Atteindre le premier coup psychologique dans la course à la supériorité en Espagne est en jeu, et avec des équipes à égalité de points séparées en tête-à-tête, la course au titre pourrait bien se résumer à la plus belle des marges.

Sky Sports’ Terrain Ben présente le match aux côtés d’un expert espagnol du football Álvaro Montero…

Quelles ont été les retombées sur le résultat de l’Inter ?

Image:

Barcelone n’a pas réussi à battre l’Inter Milan à domicile





Les journaux ne se sont pas retenus. “C’est la pire partie de ce Barcelone”, a écrit Marque. “Avec cette défense, le Barça n’ira nulle part en Europe.”

Un cas peut être fait dans l’atténuation; Jules Kounde, Andreas Christensen, Hector Bellerin et Ronald Araujo ont été blessés ou indisponibles, mais la vulnérabilité laissée derrière a été brutalement exposée par l’Inter Milan lors du match nul 3-3 de mercredi, ce qui laisse Barcelone avoir besoin de snookers pour éviter d’être ramené en Ligue Europa.

La vue de l’Espagne est très sombre en ce qui concerne les chances de progression de l’équipe avec deux semaines de match restantes. Compte tenu du record de tête-à-tête supérieur de l’Inter avec le Barça, la victoire des Italiens sur les fouetteurs du groupe Viktoria Plzen confirmerait leur sortie.

COMME a mené jeudi avec le titre: “Au bord d’un désastre”, affirmant que l’échec à atteindre les huitièmes de finale coûterait au club au moins 18 millions de livres sterling. Le sport continue sur le thème, affirmant que Barcelone “prie pour un miracle”.

Seul l’héroïsme du gardien Marc-André ter Stegen avec pratiquement le coup de pied final du match a empêché l’élimination officielle.

C’est loin d’être une préparation idéale pour le Clasico de ce week-end, malgré les perspectives bien meilleures jusqu’à présent cette saison au niveau national.

“Xavi a été critiqué pour la toute première fois depuis son arrivée aux commandes – et les joueurs”, a déclaré le footballeur espagnol Alvaro Montero Sports du ciel. “Xavi a choisi des joueurs qui étaient importants il y a quatre ou cinq ans – Sergi Roberto, Sergi Busquets et Gerard Pique.

“Mais le sentiment est maintenant que ces joueurs ne sont plus aussi importants qu’ils l’étaient. Le match était une finale pour les fans, qui se sont souvenus du match contre l’Inter Milan en 2010 (la tristement célèbre célébration de Jose Mourinho en route pour soulever le trophée dans le finale au Santiago Bernabeu) et en effet la défaite à San Siro la semaine dernière seulement.

“Xavi n’a pas de pression immédiate. Le sentiment dans le club est qu’ils veulent qu’il reste, mais bien sûr, il y a un énorme problème économique s’ils ne se qualifient pas pour le prochain tour de la Ligue des champions. Ils ont fait un énorme effort la dernière fois. cet été en se basant sur la conviction qu’ils passeraient dans ce groupe, mais ils ne gagneraient pas du tout le même montant en Ligue Europa.”

Ce Barcelone est-il prêt à gérer la pression ?

Image:

Il y a une dépendance excessive à Robert Lewandowski





Xavi a déclaré que son équipe n’avait pas le temps de mijoter le match nul avec l’Inter car leur attention doit être entièrement concentrée sur le prochain Clasico.

Barcelone a commencé fort contre l’Inter, mais des erreurs défensives les ont vus traîner 3-2 dans les dernières minutes avant que l’égalisation du temps d’arrêt de Robert Lewandowski n’assure le match nul.

“Le problème, c’est que le groupe n’est pas encore assez bon pour jouer sous ce genre de pression”, poursuit Montero. “Au cours des 10 derniers matchs de la Ligue des champions, Barcelone n’a battu que des équipes régulières – Dynamo Kiev, Viktoria Plzen et Ferencvaros.

“La Ligue des champions ne pardonne pas” Ce que Xavi a dit après le match nul de l’Inter Milan… “Aujourd’hui, le match était sous contrôle et à la 50e minute, il y a eu une erreur défensive très, très claire. Ensuite, il y a la deuxième erreur et à la fin, l’équipe a payé cher pour eux. “Peut-être qu’en Liga, il peut y avoir une erreur et que vous ne payez pas si cher, mais la Ligue des champions ne pardonne pas. “On espère que ça ne nous affecte pas psychologiquement et on encourage les joueurs. On continue d’y croire et on se prépare pour le Clasico à partir de demain et il faut bien récupérer car on a fait un effort physique important.”

“Sous Xavi en Ligue des champions, ils ont subi trois défaites, deux nuls et une seule victoire. C’est leur pire série de résultats de leur histoire européenne – sept défaites en 13 matchs.”

Robert Lewandowski a marqué deux buts tardifs pour faire gagner un point à Barcelone – et la forme de l’international polonais est une lueur d’espoir alors que l’équipe se dirige vers la capitale espagnole.

Lewandowski est le meilleur buteur de la Liga avec neuf buts, mais il a besoin du soutien de son entourage.

“Il mène la course pour le Pichichi et aussi le meilleur pour le plus grand nombre de tirs cadrés, donc le problème n’est pas Lewandowski “, explique Montero. “Raphinha joue bien, mais le milieu de terrain ne fonctionne pas aussi bien que prévu.

“Busquets, Pedri et Gavi sont tous de très bons joueurs, mais ils ne cliquent pas en ce moment dans les grands matchs quand on pense à la possession du ballon que le Barça a eu au cours de la dernière décennie. Frenkie de Jong a été blessé récemment mais son les performances n’ont pas été remarquables.

“Le match de l’Inter a mis en évidence des problèmes de défense, mais curieusement, Barcelone a le meilleur bilan défensif de la Liga n’ayant concédé qu’un but en huit matches. Pour le contexte, le Real en a concédé sept. C’est quand la pression est là que Barcelone ne semble pas préparé – pour gagner quand ça compte. Cette saison, ils échouent.”

Quelle serait l’importance d’une victoire de déclaration ce week-end?

Image:

Barcelone n’a battu le Real Madrid 4-0 qu’en mars dernier





Barcelone a déjà battu Séville au Ramon Sanchez-Pizjuan cette saison, mais il serait un peu exagéré de considérer cela comme leur résultat le plus remarquable compte tenu des problèmes bien documentés du club andalou, qui est submergé dans la zone de relégation. s’étant séparé de Julen Lopetegui.

“Vous devez vous rappeler qu’il n’y a pas si longtemps, Barcelone avait gagné 4-0 au Bernabeu”, ajoute Montero. “Madrid est dans un bon moment mais dans ces matchs du Clasico, il n’y a pas de favoris.

“Le Real a très bien joué régulièrement pendant beaucoup plus longtemps que Barcelone mais psychologiquement, le Real est plus fort et il sait gérer ce type de matchs. Surtout avec l’avantage du terrain, je serais plus enclin à les soutenir pour gagner.

“Tout dépend de la façon dont Barcelone se remet du résultat contre l’Inter. Cela pourrait bien être soit une très lourde défaite, soit une victoire serrée. Je ne serais pas du tout surpris.”

Le dernier Clasico avant le méga déménagement de Mbappe ?

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Où Mbappe pourrait-il aller ensuite s’il quitte le PSG ?



Plus tôt cette semaine, Sky Sports a rapporté que le Paris Saint-Germain était catégorique sur le fait qu’il n’y avait “aucune chance” que Kylian Mbappe parte en janvier et a démenti les informations selon lesquelles il aurait créé de faux comptes sur les réseaux sociaux pour attaquer l’attaquant.

Mais l’intérêt du Real Madrid pour l’attaquant est le secret le moins bien gardé du football européen. Pour l’instant, le joueur reste à Paris – mais il sera certainement parmi ceux qui suivront de près les débats au Bernabeu ce week-end.

“Je dirais que Kylian Mbappe rejoindre le Real Madrid en janvier est impossible. Pour autant que je sache, le Real ne veut pas signer le joueur pour le moment mais quelque chose pourrait arriver l’été prochain. Le PSG ne laissera pas cela se produire”, a déclaré Montero.

Cela signifie que Karim Benzema, à 34 ans, continuera d’être le fer de lance des chances du Real de gagner encore de l’argent cette saison. L’attaquant français est le favori pour remporter le Ballon d’Or, mais après qu’une blessure l’ait exclu pendant un mois plus tôt cette saison, il ne fait que se remettre complètement à niveau.

Image:

Vinicius Junior mènera le combat à Barcelone dimanche





“L’expérience d’Eden Hazard en tant que faux neuf a été utilisée mais elle n’a pas réussi. Il l’a fait une ou deux fois mais Eden ne joue pas aussi bien que prévu. Cela a été très décevant car Hazard a déclaré à la foule sur la Plaza de Cibeles quand ils ont remporté la Ligue des champions que l’année prochaine sera son année.

“Mais il y a toujours le sentiment qu’il manque d’engagement et qu’il ne joue pas le type de football qu’il veut montrer. Dans un bien d’une telle ampleur ce week-end, je ne m’attends pas à ce qu’il commence et il pourrait même ne pas jouer.

“Le seul vrai point d’interrogation pour Carlo Ancelotti est ce qu’il fera avec Rodrygo. Le n ° 9 sera Benzema et sur l’aile gauche sera Vinicius Junior. Il se pourrait que Federico Valverde joue caché sur le côté droit.

“Si Ancelotti met Valverde au centre, cela signifierait que l’un de Toni Kroos ou Luka Modric ne jouera pas et je ne vois pas cela se produire.

“Je pense que nous verrons Aurélien Tchouameni comme ancre au milieu de terrain avec Modric et Kroos avec Valverde jouant dans le trio de tête aux côtés de Vinicius et Benzema. Cela laisse Rodrygo en option sur le banc car c’est quelqu’un qui peut comprendre son impact. meilleur rôle peut-être que les autres.”

Comment le Real s’est-il débrouillé sans Casemiro ?

Image:

Federico Valverde et Casemiro au Real Madrid





“Tchouameni joue au poste de milieu de terrain défensif que Casemiro a laissé vacant, et il est presque toujours dans l’alignement. Le sentiment au Real est que Casemiro a commis une énorme erreur en quittant le club, car Tchouameni était davantage tourné vers l’avenir – mais pas maintenant.

“Peut-être qu’il n’est pas Casemiro, mais il joue plutôt bien. Le sentiment est que Casemiro a signé pour Manchester United pour beaucoup d’argent et l’expérience de jouer en Premier League, mais il n’a pas encore vraiment montré ses qualités.

“Sans Casemiro, le Real fait mieux que prévu car de nombreux fans pensaient qu’il était extrêmement important pour l’équilibre de l’équipe. Mais ils n’ont pas subi d’énormes défaites ou de gros problèmes sans lui.”

Rudiger n’est-il pas encore choisi comme premier choix?

Image:

Antonio Rudiger est incertain pour affronter Barcelone





Mardi, une tête de dernière minute du défenseur Antonio Rudiger a sauvé le match nul 1-1 du Real Madrid contre le Shakhtar Donetsk et assuré sa place en huitièmes de finale de la Ligue des champions.

L’Allemand a subi une vilaine entaille à la tête alors qu’il se penchait courageusement pour marquer, mais Montero dit que le défenseur allemand était encore peu susceptible de commencer El Clasico avant la blessure qu’il a subie à Varsovie.

“Je ne suis pas sûr qu’il jouera, non seulement à cause de la blessure, mais il n’a pas été dans toutes les formations. Ferland Mendy a été utilisé à l’arrière gauche tandis qu’Eder Militao et David Alaba ont été associés en défense.

“Son œil était complètement fermé après le match nul contre le Shakhtar, il est donc peu probable qu’il se remette à temps pour le match. Alaba connaît (l’ancien coéquipier du Bayern Munich) Lewandowski, donc ça va être une bataille incroyable.”