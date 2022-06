Aperçu du match en direct – Pays de Galles vs Ukraine 05.06.2022

Le manager du Pays de Galles, Rob Page, pense que Gareth Bale sera prêt pour la finale des barrages de la Coupe du monde de dimanche contre l’Ukraine après avoir été absent du choc de la Ligue des Nations de mercredi en Pologne.

Vivre de Sports du cielles Gallois ont la chance de faire leur première apparition en finale de Coupe du monde en 64 ans lorsqu’ils affronteront l’Ukraine, qui s’est imposée 3-1 lors de leur demi-finale de barrage contre l’Ecosse à Glasgow mercredi.

Le Pays de Galles a perdu en Pologne le même jour au début de la nouvelle campagne de la Ligue des Nations, laissant échapper une avance en première mi-temps à Wroclaw mais laissant également des joueurs clés au repos en pensant à la finale des barrages.

Bale, qui a confirmé plus tôt cette semaine qu’il quittera le Real Madrid cet été après un séjour de neuf ans en Espagne, a de nouveau lutté contre une blessure cette saison et a eu un temps de jeu limité.

« Cela faisait toujours partie du plan à venir », a déclaré Page. « Avec les joueurs seniors, nous leur demandons ce dont ils ont besoin pour être au meilleur endroit pour le jour du match. Il a un plan en place et il ne voulait pas s’en éloigner.

« J’ai appris une chose en tant qu’entraîneur du Pays de Galles, c’est que si vous voulez vos meilleurs joueurs sur le terrain, vous devez être capable de vous adapter. Ils ne m’ont jamais laissé tomber. »

Page accueillera également Ben Davies et Aaron Ramsey pour ce qui sera une rencontre difficile avec une place au Qatar en jeu, l’Ukraine surfant sur une vague de soutien au milieu de l’invasion de leur pays par la Russie.

John Hartson dit que le Pays de Galles sera bien préparé pour le barrage de la Coupe du monde contre l'Ukraine, ajoutant que Rob Page n'aura pas besoin d'activer ses joueurs pour le match.



« Je pense qu’ils se sont bien illustrés contre l’Ecosse », a déclaré Page.

« Nous avons analysé le match et l’Ukraine représente une menace. Ils sont là pour une raison, c’est une bonne équipe. Indépendamment de ce qu’ils ont traversé pour arriver ici. »

La seule apparition précédente du Pays de Galles en finale de Coupe du monde était en Suède en 1958 où ils avaient perdu contre le Brésil en quart de finale.

« Nous sommes tous excités », a ajouté Page. « L’atmosphère sur le terrain d’entraînement, vous pouvez voir de quoi il s’agit en tant que groupe. Nous comprenons l’importance, mais nous avons un plan en place et il s’agit de faire confiance au plan maintenant. »

Le Pays de Galles à pleine puissance pour un match décisif

Le journaliste principal de Sky Sports News, Geraint Hughes :

L’entraîneur du Pays de Galles, Robert Page, a quelques maux de tête à résoudre avant le coup d’envoi contre l’Ukraine, mais heureusement, cela n’a rien à voir avec des problèmes de blessure au sein de l’équipe. Tous les joueurs à sa disposition sont en forme, même s’ils sont prêts jusqu’à 120 minutes, personne ne le sait vraiment.

La défense du Pays de Galles se choisit à peu près d’elle-même, donc le domaine du débat est exactement comment Page met en place ses menaces d’attaque. Commence-t-il le match contre l’Ukraine comme il l’a fait contre l’Autriche en demi-finale ? C’est avec Harry Wilson lié à Gareth Bale, Aaron Ramsey et Dan James, ou ramène-t-il Kieffer Moore maintenant que l’attaquant de Bournemouth est en pleine forme? Il ne sera pas non plus perdu pour aucun des membres du personnel des coulisses du Pays de Galles qui ont analysé l’Ukraine que le gardien Heorhiy Bushchan n’était pas le plus sûr dans certaines situations contre l’Écosse mercredi.

Le défenseur du Pays de Galles Ben Davies estime que le fait que l'Ukraine présente une équipe pour se qualifier pour la Coupe du monde est incroyable malgré le conflit dans son pays.



Page a également d’autres options maintenant, avec la forme de Brennan Johnson pour Nottingham Forest qui l’élève dans le calcul. En ce qui concerne l’Ukraine, il est un peu une qualité inconnue. Le Pays de Galles a une certaine force en profondeur avec des formations offensives qui, si le jeu est serré, seront très utiles.

Défensivement, c’est peut-être une sélection plus facile. Ben Davies a été un pilier de la défense de Tottenham sous Antonio Conte et est une figure clé du Pays de Galles. Bien que le coéquipier de Davies à Tottenham, Joe Rodon, n’ait pas eu autant de minutes sur le terrain des Spurs qu’il le souhaiterait, Rodon m’a dit plus tôt cette semaine qu’il était en forme et prêt à partir, tout comme Ethan Ampadu. Avec Conor Roberts et Neco Williams sur les ailes, c’est à peu près une équipe aussi forte que possible pour le Pays de Galles, qui pourra également s’appuyer sur le soutien de la foule locale à l’intérieur du Cardiff City Stadium.

Le Pays de Galles ne se fait aucune illusion sur le fait que l’Ukraine est une très bonne équipe – ils ne les prendront pas à la légère et ils sauront que pendant certaines périodes du match, l’Ukraine contrôlera le ballon. Il faudra de la patience, ainsi que la capacité de saisir cette opportunité potentiellement en or pour marquer.

Ça va être un match serré. Les deux équipes veulent gagner, et pas seulement se qualifier pour une Coupe du monde. Pour l’Ukraine, c’est évident compte tenu des événements tragiques dans son pays et de l’élan que toute victoire ukrainienne donne à la nation. Pour le Pays de Galles, c’est la chance de se rendre à une Coupe du monde pour la première fois en 64 ans et, ce faisant, d’exorciser certains fantômes de quasi-accidents en 1977, 1985 et 1993, où le Pays de Galles est tombé d’une manière ou d’une autre au dernier obstacle.

Temps forts de la demi-finale des barrages de la Coupe du monde entre l'Ecosse et l'Ukraine



Statistiques Opta – Le Pays de Galles doit mettre fin au hoodoo ukrainien

Le Pays de Galles n’a jamais battu l’Ukraine lors de trois rencontres précédentes (D2 L1), perdant la dernière 1-0 en mars 2016 en amical à Donetsk.

Le seul match précédent de l’Ukraine contre le Pays de Galles sur le sol gallois était lors d’un match de qualification pour la Coupe du monde 2002 en mars 2001, faisant match nul 1-1 avec Andriy Shevchenko annulant un but de John Hartson. L’entraîneur actuel du Pays de Galles, Rob Page, a joué les 90 minutes complètes ce jour-là.

Le Pays de Galles cherche à se qualifier pour sa première Coupe du monde depuis 1958, pour laquelle il s’est qualifié avec une victoire en barrage contre Israël (4-0 au total).

L’Ukraine cherche à se qualifier pour une Coupe du monde via un barrage pour la première fois, n’ayant pas réussi à atteindre le tournoi à chacune des quatre fois précédentes où elle a participé aux barrages (1997 contre la Croatie, 2001 contre l’Allemagne, 2009 contre la Grèce, 2013 contre la France).

Si le Pays de Galles se qualifiait, cela représenterait le plus grand écart entre les qualifications pour un tournoi de la Coupe du monde, avec leur dernière apparition lors de la finale de 1958, il y a 64 ans.

L’Ukraine n’a pas encore perdu lors des qualifications pour la Coupe du monde 2022 et est invaincue en neuf matchs (W3 D6). En effet, les Ukrainiens n’ont perdu aucun de leurs huit matches en éliminatoires de l’EURO 2020 et sont l’une des deux seules nations européennes à n’avoir perdu aucun de leurs matches en éliminatoires des deux derniers grands tournois, avec la Belgique (18 matches sans défaite). .

Le Pays de Galles accueille l’Ukraine dimanche avec les vainqueurs qualifiés pour la Coupe du monde 2022 au Qatar





Quel est le tirage au sort des groupes de la Coupe du monde ?

La Coupe du monde 2022 débutera avec 32 équipes réparties en huit groupes de quatre :

Groupe A: Qatar, Équateur, Sénégal, Pays-Bas

Qatar, Équateur, Sénégal, Pays-Bas Groupe B : Angleterre, Iran, États-Unis, Ukraine/Pays de Galles

Angleterre, Iran, États-Unis, Ukraine/Pays de Galles Groupe C : Argentine, Arabie Saoudite, Mexique, Pologne

Argentine, Arabie Saoudite, Mexique, Pologne Groupe D : France, Australie/EAU/Pérou, Danemark, Tunisie

France, Australie/EAU/Pérou, Danemark, Tunisie Groupe E : Espagne, Costa Rica/Nouvelle-Zélande, Allemagne, Japon

Espagne, Costa Rica/Nouvelle-Zélande, Allemagne, Japon Groupe F : Belgique, Canada, Maroc, Croatie

Belgique, Canada, Maroc, Croatie Groupe G : Brésil, Serbie, Suisse, Cameroun

Brésil, Serbie, Suisse, Cameroun Groupe H : Portugal, Ghana, Uruguay, Corée du Sud

Pays de Galles vs Ukraine: comment suivre

