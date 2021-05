Aperçu du match en direct – Newcastle vs Man City 14.05.2021

Nouvelles de l’équipe, statistiques et pronostics avant Newcastle vs Man City en Premier League vendredi, en direct sur Sky Sports (coup d’envoi à 20h).

Actualités de l’équipe

Newcastle L’attaquant Callum Wilson ratera le choc de la Premier League vendredi soir avec Manchester City, récemment sacré champion, en raison d’une blessure.

Wilson a subi une blessure aux ischio-jambiers lors de la victoire 4-2 de vendredi dernier à Leicester, dans laquelle il a marqué ses 11e et 12e buts de la campagne, et sera donc absent des trois derniers matchs de la saison.

La signature du prêt Joe Willock est en forme après avoir lutté contre des crampes en fin de match au King Power Stadium, mais le défenseur Fabian Schar purge le deuxième volet d’une interdiction de trois matchs et le gardien Karl Darlow et le milieu de terrain Isaac Hayden (les deux genoux), le skipper Jamaal Lascelles (pied) et l’ailier Ryan Fraser (aine) sont toujours à l’écart.

















Le manager de Manchester City, Pep Guardiola, a remercié Jurgen Klopp pour son message de félicitations et a décrit le manager de Liverpool comme une « inspiration ».



Man City sont susceptibles de se passer du meneur de jeu Kevin De Bruyne, qui n’est toujours pas en pleine forme après avoir raté la défaite de Chelsea la semaine dernière en raison de la fatigue.

Le défenseur John Stones est de nouveau disponible après avoir effectué une suspension nationale de trois matches.

Le manager Pep Guardiola, qui pourrait commencer à faire tourner son équipe en vue de la finale de la Ligue des champions, n’a aucun autre problème de forme physique.

Comment suivre

















Nous jetons un coup d’œil à certaines des statistiques relatives à la 36e semaine de Premier League.



Newcastle vs Man City sera diffusé en direct sur Sky Sports Premier League et Main Event à partir de 19h30; coup d'envoi 20h.

Vendredi 14 mai 19h30



Coup d'envoi à 20h00





Dernière fois …

















GRATUIT À REGARDER: les faits saillants de la victoire de Newcastle à Leicester





















GRATUIT À REGARDER: les faits saillants de la victoire de Chelsea contre Manchester City



Permutations PL

Newcastle, à la 16e place, peut mathématiquement terminer jusqu’à la 11e place s’ils remportent leurs trois derniers matchs de Premier League alors que Manchester City a déjà été confirmé comme champion. Ils peuvent terminer la saison avec 89 points s’ils remportent les trois matchs restants.

City couronné champions – Lecture essentielle

Image:

Man City est le champion de la Premier League 2020/21



Comment Pep a redémarré le jeu de possession: Comment Pep Guardiola revenant aux premiers principes et plaçant Bernardo Silva au cœur de son équipe a contribué à transformer la saison de Man City.

Pep et la puissance de l’équipe: Guardiola a pleinement utilisé son équipe pour mener City à la gloire de la Premier League, avec Ilkay Gundogan, Phil Foden et John Stones.

Est-ce que Man City est une « grande » équipe? Manchester City a surmonté les défis uniques de cette saison pour récupérer la couronne de Premier League. Mais vient maintenant le débat délicat sur la grandeur …

Statistiques Opta

Newcastle United a remporté l’un de ses 26 derniers matches de Premier League contre Manchester City (D4 L21), s’imposant 2-1 en janvier 2019 malgré un retard dans la première minute.

Manchester City a remporté l’un de ses quatre derniers matches de Premier League à l’extérieur contre Newcastle (D2 L1), poursuivant les trois matches qu’il n’a pas réussi à gagner.

Newcastle n’a réussi que 41 tirs lors de ses sept matches de Premier League contre Man City de Pep Guardiola (W1 D1 L5), avec une possession moyenne de seulement 23% sur ces matchs. Les Magpies ont réussi pour la dernière fois plus de 10 tirs lors d’un match de championnat contre City en août 2014 (12).

Manchester City a concédé le premier but lors d’un seul de ses 22 derniers matches de Premier League contre Newcastle, le faisant en octobre 2015 – ils sont revenus pour gagner 6-1 à l’Etihad. Ils ne l’ont fait lors d’aucune de leurs 12 dernières visites à St James ‘Park, depuis une défaite 1-0 en septembre 2005.

Manchester City a remporté ses 11 derniers matches de Premier League à l’extérieur et une victoire dans ce match les verrait battre le record de tous les temps dans les quatre premiers niveaux du football de la ligue anglaise, actuellement détenu par Chelsea en 2008 et Manchester City eux-mêmes en 2017.

















L’entraîneur-chef de Newcastle, Steve Bruce, espère être responsable du club la saison prochaine et a déjà commencé à faire des plans pour la nouvelle campagne.



Manchester City a gardé 16 draps propres loin de chez lui dans toutes les compétitions cette saison et est loin d’égaler le record de tous les temps par une équipe de haut niveau en une saison, après Liverpool en 1975-76, Chelsea en 2003-04 et Man Utd en 2008-09, qui en gardait tous 17 sur la route.

Newcastle a remporté l’un de ses 20 derniers matches de Premier League contre des équipes commençant la journée en tête du classement (D5 L14), une victoire 2-1 contre Chelsea en décembre 2014.

Dans toutes les compétitions, Man City est invaincu en 22 matches à l’extérieur (W20 D2), le plus long jamais dirigé par une équipe de haut vol anglaise. S’ils évitent la défaite ici, ils battront le record invaincu à l’extérieur dirigé par une équipe des quatre premiers rangs d’Angleterre, le comté de Notts obtenant également 22 sans défaite sur la route entre février et décembre 2012 en tant que club de League One.

L’attaquant de Newcastle Callum Wilson a été impliqué dans 17 buts en Premier League en 26 apparitions pour les Magpies cette saison (12 buts, cinq passes), le plus par un Anglais lors de leur première saison de haut niveau pour le club depuis qu’Alan Shearer a marqué 25 buts et aidé sept autres en 1996-1997.

L’attaquant de Manchester City, Sergio Aguero, a marqué 15 buts en 14 matches de Premier League contre Newcastle, avec un but en moyenne toutes les 61 minutes. Seuls trois joueurs ont marqué plus de 16 buts contre un adversaire dans la compétition – Alan Shearer contre Leeds United (20) et Les Ferdinand & Alan Shearer contre Everton (tous les deux 16).

