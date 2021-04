Aperçu du match en direct – Newcastle vs Arsenal 02.05.2021

Actualités et statistiques de l’équipe avant Newcastle vs Arsenal en Premier League dimanche (coup d’envoi à 14h).

Joe Willock va s’asseoir NewcastleLa confrontation de Premier League avec Arsenal aux termes de son accord de prêt.

Le milieu de terrain des Gunners, qui a marqué après avoir remplacé les Magpies à chacun de ses trois derniers matchs, n’est pas éligible pour affronter son club parent.

Le défenseur Fabian Schar est disponible après sa guérison d’une blessure au genou, mais le défenseur ailier Matt Ritchie a un léger doute avec un problème au mollet et le gardien Karl Darlow et le milieu de terrain Isaac Hayden (genoux), skipper Jamaal Lascelles (pied)

et l’ailier Ryan Fraser (aine) sont toujours absents.

Arsenal le capitaine Pierre-Emerick Aubameyang pourrait à nouveau être nommé parmi les remplaçants alors qu’il poursuit son retour du paludisme.

Alexandre Lacazette (ischio-jambiers) et Kieran Tierney (genou) sont tous les deux de retour à l’entraînement mais le match pourrait arriver trop tôt pour le duo.

David Luiz s’est remis de sa propre blessure au genou et pourrait entrer dans l’équipe avec l’entraîneur Mikel Arteta susceptible d’avoir un œil sur le match retour de la demi-finale de la Ligue Europa contre Villarreal jeudi.

Newcastle vs Arsenal sera diffusé en direct sur Sky Sports Premier League et Main Event à partir de 13h; coup d’envoi à 14h. Sky Sports les clients peuvent regarder des extraits du jeu dans le blog de match en direct sur le Sky Sports site Web et application. Les faits marquants seront également publiés sur le Sky Sports plateformes numériques et Sky Sports Football Chaîne YouTube peu de temps après le coup de sifflet final.

Jones connaît la prédiction …

Il faudra un parieur courageux pour soutenir Arsenal ici à Evens avec Sky Bet, hein?

Il y a un cas pour soutenir que Newcastle devrait être favori en ce qui concerne la forme actuelle. Les Gunners n’ont remporté qu’un de leurs cinq derniers matchs de Premier League, au club de fond Sheffield United, et si vous reculez, ils n’ont remporté que quatre de leurs 13 dernières sorties en championnat.

Le 13/5 pour une victoire à domicile est très tentant avec Allan Saint-Maximin sous une forme brûlante et Callum Wilson susceptible de remplacer Joelinton en attaque. Une mise à niveau aux proportions monstrueuses.

Steve Bruce a habilement négocié les Toon loin du danger, perdant un seul de leurs huit derniers matchs. Le football pragmatique a été remplacé par un football productif. C’est aussi facile pour les yeux, avec beaucoup d’emphase sur le fait d’amener le ballon rapidement dans les zones dangereuses.

Cette nouvelle philosophie d’attaque est parfaitement illustrée par le fait que Newcastle a créé le chiffre total de buts attendu le plus élevé (8,59) de toutes les équipes de la Premier League au cours des quatre derniers matches, créant 10 grandes chances – définies par Opta – en cours de route. Encore une fois, aucune équipe n’a créé plus.

Cette insistance offensive devrait en faire un jeu passionnant. Et quand je prévois un tel scénario, le marché total des coups de match me saisit. Le 5/4 avec Sky Bet pour 27 ou plus devrait vous donner une belle course. C’est un pari qui aurait atterri dans les quatre derniers matches de Newcastle.

JONES CONNAÎT LES PRÉVISIONS: 2-1

ANGLE DE PARI: Match pour avoir 27 coups ou plus (5/4 avec Sky Bet)

Statistiques Opta

Newcastle a perdu 15 de ses 16 derniers matchs de championnat contre Arsenal, remportant l’autre 2-1 en avril 2018.

Après avoir perdu ses trois premiers matchs à l’extérieur de la Premier League contre Newcastle, Arsenal a subi une défaite lors de seulement trois de ses 22 visites suivantes à St James ‘Park (W11 D8).

Arsenal a remporté ses six dernières rencontres avec Newcastle toutes compétitions confondues, gardant une feuille blanche lors de ses cinq dernières. Ce n’est que contre Barnsley (entre 1952-1998) et Blackburn (entre 2003-2005) qu’ils ont remporté six matches consécutifs sans concéder.

Newcastle n’a gardé qu’une seule feuille blanche lors de ses 20 derniers matchs à domicile en Premier League, lors d’un match nul 0-0 avec Liverpool en décembre. Les Magpies ont à la fois marqué et concédé lors de leurs huit derniers matchs de championnat à domicile et sont invaincus lors de leurs cinq derniers à St James ‘Park (W2 D3).

Newcastle n’a perdu qu’un de ses huit derniers matchs de Premier League (W2 D5), après avoir perdu huit de ses 10 matches de championnat avant cette course (W2).

Arsenal est invaincu lors de ses quatre derniers matchs à l’extérieur de Premier League (W2 D2), marquant trois buts à chacun de ses deux derniers (3-3 contre West Ham, 3-0 contre Sheffield United). Les Gunners n’ont pas marqué au moins trois fois en trois matchs consécutifs de championnat à l’extérieur depuis octobre 2015.

Aucune équipe n’a concédé plus de buts contre son camp en Premier League qu’Arsenal cette saison (4), les Gunners ayant perdu leur dernier match de championnat grâce à un but contre son camp de Bernd Leno. Ce n’est qu’en 2011-12 (5) que les Gunners ont subi plus de buts contre leur camp lors d’une saison de Premier League.

L’attaquant d’Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang a marqué lors de ses quatre dernières apparitions contre Newcastle toutes compétitions confondues. Le dernier joueur d’Arsenal à marquer cinq fois d’affilée face à un adversaire a été Olivier Giroud face à Aston Villa (6 entre 2013-2016).

Pierre-Emerick Aubameyang a marqué lors des deux rencontres d’Arsenal avec Newcastle dans toutes les compétitions cette saison – le dernier joueur d’Arsenal à marquer en trois matchs contre un adversaire au cours de la même saison était Alexis Sanchez contre Hull en 2014-15.

Callum Wilson de Newcastle a marqué à chacune de ses trois premières apparitions en Premier League contre Arsenal, mais n’a depuis lors pas réussi à trouver le filet lors de ses cinq rencontres avec les Gunners dans toutes les compétitions.

