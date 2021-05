Aperçu du match en direct – Man Utd vs Leicester 11.05.2021

Nouvelles de l’équipe, statistiques et pronostics avant Man Utd vs Leicester en Premier League mardi (coup d’envoi à 18h).

Actualités de l’équipe

Le capitaine Harry Maguire devrait rater son premier match de Premier League depuis son arrivée à Manchester United alors qu’Ole Gunnar Solskjaer envisage des changements de masse contre Leicester.

Le match de mardi intervient à mi-chemin de leur série de trois matches de haut niveau en cinq jours et le manager n’a pas l’intention de sélectionner sa composition avant l’après-midi du match pour voir comment les joueurs se sont remis de la victoire de dimanche à Aston Villa.

Solskjaer a averti la semaine dernière qu’il serait prêt à changer tout son alignement de départ avec Liverpool qui se profile jeudi et United attend de connaître la gravité de la blessure à la cheville subie par l’ancien défenseur de Leicester.

Maguire à Villa Park.

Anthony Martial et Phil Jones restent sur la touche pour les hôtes, tandis que Daniel James a raté des matches récents.

Leicester sera probablement sans Jonny Evans pour le voyage à Old Trafford.

L’ancien défenseur de United a boité de l’échauffement avant la défaite 4-2 de vendredi contre Newcastle et a joué avec un problème de talon.

Harvey Barnes et James Justin (tous deux au genou) sont sortis du côté de Brendan Rodgers tandis que Wes Morgan (arrière) ne devrait pas revenir cette saison.

Comment suivre

Suivez Man Utd vs Leicester sur notre blog dédié aux matchs en direct. Les faits saillants seront également publiés sur le Sky Sports plateformes numériques et Sky Sports Football Chaîne YouTube peu de temps après le coup de sifflet final.

La prédiction de Jones Knows

Les rois de retour d’Ole Gunnar Solskjaer l’ont fait à nouveau dimanche, portant leurs points à 31 pour les points gagnés en perdant des positions cette saison. Seul le retour de 34 points de Newcastle United lors de la saison 2001/02 après avoir perdu des positions surpasse ce que United a produit dans le redressement des enjeux cette saison et ils ont encore quatre matchs pour les surpasser. Ils peuvent être soutenus à 12/1 avec Sky Bet pour gagner ce match par derrière. J’ai vu de pires paris.

Leicester se trouve dans une situation délicate avec sa première finale de la FA Cup depuis 1969 à l’horizon, mais des points sont encore nécessaires pour assurer une place parmi les quatre premiers, bien que la défaite de West Ham le Super dimanche a quelque peu atténué cette pression.

Brendan Rodgers pourrait annoncer les changements pour celui-ci, tout comme Solskjaer avec United jouant à nouveau jeudi, ce qui rend la prédiction d’un score pur et simple plus délicate que d’habitude. Ce que nous savons, c’est que Harry Maguire sera absent pour United, donc l’organisation pourrait faire défaut sans leur skipper et un objectif précoce pourrait en faire un match très agréable. Sur cette base, j’aurai un chatouillement sur la victoire à l’extérieur.

Kelechi Iheanacho sera populaire pour retrouver le net. Cependant, ce n’est plus juste un buteur, Rodgers a réussi à améliorer considérablement ses compétences créatives dans et autour de la surface. Cela fait de lui une proposition intéressante en ce qui concerne le marché de l’assistance aux joueurs pour ce jeu qui devrait produire des objectifs. Iheanacho a créé 16 occasions pour ses coéquipiers lors de ses sept derniers matches, dont une passe décisive dans deux de ses trois derniers matchs. Avec Maguire absent, Leicester devrait trouver de nombreux itinéraires pour atteindre le but et le 6/1 pour Iheanacho pour obtenir une autre passe décisive C est trop gros.

JONES SAIT PRÉVISIONS: 1-2

ANGLE DE PARI: Kelechi Iheanacho pour enregistrer une ou plusieurs passes décisives (6/1 avec Sky Bet)

Statistiques Opta