Actualités et statistiques de l’équipe avant Man City vs Tottenham lors de la finale de la Coupe Carabao dimanche (coup d’envoi à 16h30).

Actualités de l’équipe

Sergio Aguero et Kevin De Bruyne pourraient revenir pour Manchester City alors qu’ils affrontent Tottenham lors de la finale de la Coupe Carabao à Wembley dimanche.

L’attaquant Aguero a raté les quatre derniers matchs en raison d’une blessure musculaire tandis que De Bruyne a boité de la défaite en demi-finale de la FA Cup la semaine dernière contre Chelsea en raison d’un problème à la cheville.

Le défenseur John Stones est suspendu suite à son expulsion contre Aston Villa en milieu de semaine.

















Le patron par intérim de Tottenham, Ryan Mason, a déclaré que la blessure à la cheville de Harry Kane serait surveillée « heure par heure » avant la finale de la Coupe Carabao dimanche



Tottenham transpirent sur la forme physique de leur homme vedette Harry Kane. L’attaquant est aux prises avec une blessure à la cheville subie à Everton la semaine dernière et il ne s’est pas entraîné vendredi.

Ben Davies est définitivement sorti avec son propre problème de cheville, tandis que Joe Rodon est à égalité de coupe alors que les Spurs poursuivent leur premier trophée depuis 2008.

Comment suivre

Man City vs Tottenham sera diffusé en direct sur Sky Sports Football et Main Event à partir de 16h; coup d'envoi 16h30.

Pitch to Post Preview: le verdict final de la Coupe Carabao de Jamie Redknapp

Expert de Sky Sports Jamie Redknapp joint Peter Smith regarder devant Manchester City vs Tottenham dans le Finale de la Coupe Carabao le dimanche.

Sera-ce une finale de conte de fées pour Ryan Mason après avoir été nommé patron des Spurs par intérim après le limogeage de Jose Mourinho? Ou City remportera-t-il quatre victoires consécutives en Coupe de la Ligue?

Redknapp évalue tous les aspects de l’affrontement et a son mot à dire sur les rôles des clubs dans la Super League, l’avenir de Mourinho et bien plus encore …

Écoutez le Sky Sports Pitch pour publier un podcast sur: Spotify | Apple | Castbox

Jones sait prédiction

Ryan Mason est au plus profond. Ici, il rencontre Pep Guardiola dans une finale de coupe majeure lors de son deuxième match en tant que patron et il doit essayer de planifier la chute de Pep, probablement, sans son meilleur joueur. Gorgée.

Guardiola, qui prend en charge son 694e match senior en tant qu’entraîneur, a remporté 13 de ses 14 finales précédentes, ne concédant que cinq buts lors de ces matchs et ne concédant jamais plus de deux fois dans aucune de ces rencontres. Avec Harry Kane un doute majeur, trouver une route meurtrière vers le but sera un énorme problème pour les Spurs contre cette défense de City, qui n’a pas réussi une feuille blanche lors de ses cinq derniers mais limite toujours les oppositions à des chances de faible probabilité. Lors de leurs neuf derniers matches, seul Chelsea (1,01) a amassé un chiffre de buts attendu supérieur à 1,00 face à Manchester City. Et le total combiné de City de 1,39 lors de ses quatre derniers matches de championnat en termes de buts attendus est toujours de loin la défense la plus serrée de la Premier League. Le processus reste semblable à un mur de briques.

Cependant, City n’a pas marqué plus de deux fois lors de ses huit derniers matchs, marquant seulement 13 buts au cours de cette période. Cette mentalité de «travail accompli» est particulièrement pertinente dans l’un des scénarios de jeu comme celui-ci. Cela indique une victoire faible – mais probablement confortable – à Manchester City.

JONES SAIT LES PRÉVISIONS: 1-0

ANGLE DE PARI: Manchester City gagne avec exactement un but (5/2 avec Sky Bet)

Statistiques Opta