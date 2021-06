Aperçu du match en direct – Luxembourg vs Ecosse 06.06.2021

Nouvelles et statistiques de l’équipe avant le match amical entre le Luxembourg et l’Écosse dimanche, en direct sur Sky Sports (coup d’envoi à 17h).

Nouvelles de l’équipe

l’Ecosse John Fleck reste isolé après avoir été testé positif pour Covid-19, mais ses six coéquipiers classés comme «contacts étroits» et exclus de leur match précédent avec les Pays-Bas peuvent revenir.

Cela signifie que David Marshall, Stephen O’Donnell, Nathan Patterson, Grant Hanley, John McGinn et Che Adams pourraient tous figurer au Luxembourg, bien que le milieu de terrain de Sheffield United Fleck soit à nouveau absent.

Steve Clarke prévoit que tous les joueurs disponibles participeront au dernier match d’échauffement de l’Écosse avant leur premier match de groupe la semaine prochaine, ce qui signifie que l’arrière droit des Rangers Nathan Patterson remportera sa première sélection au stade Josy Barthel.

« John doit s’isoler jusqu’au milieu de la semaine prochaine », a déclaré Clarke. « Le reste des garçons s’est entraîné normalement. Mauvais pour John mais bon pour tout le monde.

« Ils se sont entraînés tous les jours donc pas de revers physiquement. Vous pouvez vous attendre à voir les autres jouer. Ils sont tous en forme et disponibles, à l’exception de John, pour le match luxembourgeois qui est bien.

« Nous utiliserons ce match pour examiner une ou deux choses différentes. Nous voulons obtenir quelques minutes sur les joueurs dont la saison s’est peut-être terminée il y a un petit moment et peut-être envisager une ou deux combinaisons qui pourraient nous être très utiles pendant la tournoi.

« J’ai quelques choses à penser du jour au lendemain, mais ce sera une bonne équipe qui sera sur le terrain. »

Clarke : la mentalité gagnante peut mener à des euros « historiques »

Le patron Clarke pense que la nouvelle mentalité de gagnant de l’Écosse peut aider son équipe à devenir des artisans de l’histoire lors du tournoi Euro 2020 de cet été.

« La confiance a été renforcée lorsque nous nous sommes qualifiés pour le tournoi et vous pouvez le voir dans le camp et l’attitude des joueurs », a-t-il déclaré avant le match de dimanche.

« Ils savent qu’ils ont bien fait pour arriver là où ils sont, mais ils veulent faire encore mieux – et c’est une excellente combinaison.

« Je n’aime pas le mot arrogance, c’est une confiance et une conviction que si nous atteignons notre niveau de performance, nous pouvons obtenir des résultats contre la plupart des équipes.

« Nous l’avons fait l’autre soir (contre les Pays-Bas) et c’est un état d’esprit que nous devons adopter dans le tournoi et trois matchs très difficiles contre des adversaires difficiles.

















L'entraîneur-chef de l'Écosse, Steve Clarke, a déclaré que son équipe était pleine de confiance avant l'Euro 2020 et qu'elle apprécierait le défi



« C’est bien quand un entraîneur de haut niveau comme (Jose) Mourinho dit cela et il a probablement regardé la qualité des joueurs que nous avons dans l’équipe et c’est la force globale ainsi que les résultats récents.

« Il y a de bonnes chances que nous puissions sortir du groupe, mais nous devons nous assurer de bien nous préparer, de jouer ces matchs et d’obtenir les points nécessaires pour passer à l’étape suivante. »

Comment suivre

Luxembourg vs Ecosse seront diffusés en direct sur Sky Sports Football le dimanche; coup d’envoi à 17h. Sports aériens les clients peuvent regarder des clips en jeu dans le blog de match en direct sur le Sports aériens site Web et application. Les faits saillants seront également publiés sur le Sports aériens plateformes numériques et les Sky Sports Football Chaîne YouTube peu après le coup de sifflet final.

La dernière fois…

















Faits saillants du match amical entre les Pays-Bas et l'Écosse



