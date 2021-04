Actualités de l’équipe, statistiques, heure du coup d’envoi avant le match retour des quarts de finale de la Ligue des champions entre Liverpool et le Real Madrid mercredi.

Nouvelles de l’équipe

Liverpool Le milieu de terrain Curtis Jones devrait revenir pour le match retour des quarts de finale de la Ligue des champions avec le Real Madrid.

Jones a raté la victoire de samedi en Premier League sur Aston Villa avec une tension musculaire, mais devrait revenir dans l’équipe de Liverpool, bien que le match arrive trop tôt pour le capitaine Jordan Henderson.

Les absents de longue date Virgil van Dijk, Joe Gomez et Joel Matip restent absents, ce qui signifie que le couple d’arrière central inexpérimenté d’Ozan Kabak et de Nat Phillips sera probablement conservé.

Real Madrid ont ajouté Lucas Vazquez à leur longue liste de blessures avant le voyage de mercredi à Anfield.

L’ailier de fortune s’est blessé au genou lors de la victoire de samedi à El Clasico sur Barcelone, ce qui signifie qu’Alvaro Odriozola devrait suppléer en l’absence de Vazquez.

Le Real transpire sur la forme physique de l’attaquant Federico Valverde après s’être blessé au pied bien qu’il devrait récupérer, mais on ne peut pas en dire autant pour Eden Hazard, Sergio Ramos, Raphael Varane ou Dani Carvajal.

Klopp prudent quant aux chances de retour

Image:

Jurgen Klopp est prudent sur les références de retour de Liverpool



Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, insiste sur le fait que son équipe ne peut pas prendre un autre retour en Ligue des champions pour acquis alors qu’ils cherchent à renverser un déficit de deux buts contre le Real Madrid.

Le match de mercredi se déroule cinq ans jour pour jour depuis qu’ils ont remporté une victoire à temps supplémentaire pour battre l’ancien club de Klopp, le Borussia Dortmund, lors d’un quart de finale retour de la Ligue Europa, après avoir perdu 4-2 au total à 24 minutes de la fin. Malgré le record impressionnant de retours, cependant, Klopp a émis une note de prudence.

« Vous ne pouvez pas le prendre pour acquis. Vous ne pourriez jamais et vous ne devriez jamais, » dit-il.

« Vous n’obtenez pas de retour parce que vous en avez eu un dans le passé. Vous n’avez une chance que si vous jouez un très bon football dans le présent et c’est ce que nous devons faire.

« La meilleure situation serait que vous n’ayez pas besoin d’un retour. Cela ne vaut pas la peine d’en parler maintenant. »

Robertson: Liverpool a besoin de performances presque parfaites

Image:

Andy Robertson dit que Liverpool a besoin d’une performance presque parfaite pour renverser l’avance du Real Madrid au match aller



Le défenseur de Liverpool Andy Robertson insiste sur le fait que les joueurs sont déterminés à prolonger leur saison de Ligue des champions malgré que peu de gens leur donnent une chance de se qualifier pour les demi-finales après leur triste performance à l’aller contre le Real Madrid.

Les côtés de Jurgen Klopp sont 3-1 à l’approche du match retour à Anfield, qui ne sera pas en mesure de fournir la toile de fond pour un autre retour potentiel comme celui qui avait été conçu contre Barcelone il y a deux ans.

Robertson estime que la tâche qui les attend mercredi est à la hauteur de celle qui leur a été imposée après avoir perdu 3-0 contre des adversaires inspirés de Lionel Messi dans le camp de Nou, lorsque les supporters ont joué leur rôle dans la victoire 4-0 à domicile.

« Ils sont tous les deux aussi durs, différents mais identiques à leur manière », a déclaré le capitaine écossais. « Barcelone ce soir-là était évidemment une nuit incroyable et n’aurait pas été possible sans les fans là-bas.

« Les fans nous ont fait sentir 3 mètres de haut et croire encore plus. Nous avons senti avant ce match que nous pouvions le renverser. C’est une grande tâche pour nous et ce n’est pas la même chose que le match de Barcelone. Nous ne pouvons pas compter sur le fait que nous est revenu dans ce jeu que nous allons revenir dans celui-ci.

« Les gens nous ont peut-être radiés, mais nous pensons que nous pouvons faire une meilleure performance que la semaine dernière et c’est la seule façon de nous donner une chance de nous battre. Nous croyons que nous pouvons gagner le jeu. Si nous faisons cela, cela nous donne un combat. chance, voyons si c’est assez pour la nuit. Croisons les doigts. «

















