Actualités et statistiques de l’équipe avant Leicester vs West Brom en Premier League jeudi (coup d’envoi à 20h).

Actualités de l’équipe

Leicester attendez-vous à ce que Ricardo Pereira soit en forme pour le match de Premier League de jeudi contre West Brom. L’arrière ailier portugais est sorti dimanche lors de la victoire en demi-finale de la FA Cup face à Southampton en se plaignant d’un mollet serré.

James Justin (genou), Harvey Barnes (genou) et Wes Morgan (arrière) sont à nouveau absents.

















West Brom sera sans paire blessée Robert Snodgrass et Kieran Gibbs. Le patron Sam Allardyce espère que les deux joueurs pourront bientôt rejoindre l’équipe.

Ainsley Maitland-Niles et Kyle Bartley se sont remis de problèmes respectifs à la cheville et au mollet.

Comment suivre

Suivez Leicester vs West Brom sur notre blog dédié aux matchs en direct. Les faits marquants seront également publiés sur le Sky Sports plateformes numériques et Sky Sports Football Chaîne YouTube peu de temps après le coup de sifflet final.

Dernière fois …

















Statistiques Opta

Leicester cherche à compléter son premier doublé en championnat contre West Brom depuis la campagne 1993-94, lorsque les équipes étaient au deuxième rang.

West Brom est invaincu lors de ses huit derniers matches de championnat à l’extérieur contre Leicester (W5 D3) depuis une défaite 4-2 en janvier 1994. Les Baggies ont eu pour la dernière fois une course de championnat invaincue à l’extérieur plus longue contre un adversaire entre août 1948 et septembre 1964 (9 contre Nottingham Forêt).

Aucune des neuf rencontres de Premier League entre Leicester et West Brom n’a été remportée par l’équipe locale (D2 L7) – seul Bournemouth vs Watford a été plus joué dans la compétition sans que l’équipe locale ne gagne (10 matchs).

Leicester a perdu ses deux derniers matchs de Premier League, en perdant trois derniers d’affilée en février 2019 lors des trois derniers matches de Claude Puel.

Après des victoires contre Chelsea (5-2) et Southampton (3-0), West Brom visera à remporter trois matchs consécutifs de Premier League pour la première fois depuis novembre 2012 (une série de quatre), tandis que les Baggies en ont marqué trois ou plus de buts en trois matches consécutifs de haut niveau en septembre 1982.

















West Brom a disputé plus de matchs de Premier League un jeudi sans jamais gagner que n’importe quelle autre équipe de la compétition (P5 D2 L3). En effet, leur dernière victoire de haut vol ce jour-là est revenue en avril 1972 contre Chelsea (4-0).

Le patron de West Brom, Sam Allardyce, cherchera à devenir le premier entraîneur de Premier League à battre Leicester avec quatre clubs différents, après l’avoir fait avec Bolton, West Ham et Everton.

Jamie Vardy de Leicester a marqué six buts lors de ses sept derniers départs en Premier League contre West Brom, bien que toutes ces frappes soient survenues aux Hawthorns.

Kelechi Iheanacho de Leicester a marqué sept buts lors de ses cinq derniers matchs de Premier League, autant qu’il en avait eu lors de ses 63 précédentes apparitions dans la compétition. Ses huit buts cette saison sont son meilleur rendement conjoint en une seule campagne dans la compétition (également 8 en 2015-16).

Seuls Peter Odemwingie (22 en 2010-11), Romelu Lukaku (21 en 2012-13) et Saido Berahino (15 en 2014-15) ont marqué plus de buts en une seule campagne de Premier League pour West Brom que Matheus Pereira en 2020-21 (13-8 buts, 5 passes décisives).

