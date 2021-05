Aperçu du match en direct – Leeds vs W Brom 23.05.2021

Nouvelles de l’équipe, statistiques et pronostics avant Leeds vs West Brom en Premier League dimanche (coup d’envoi à 16h).

Actualités de l’équipe

Leeds Pablo Hernandez et Gaetano Berardi espèrent participer au dernier match de la saison contre West Brom.

















Marcelo Bielsa a confirmé qu’il était en pourparlers avec Leeds sur la prolongation de son séjour au club et n’envisageait actuellement aucune autre option de gestion



Hernandez et Berardi feront leurs adieux aux fans d’Elland Road après l’annonce cette semaine que les deux joueurs quitteront le club à la fin de la saison.

Diego Llorente sera absent en raison d’une tension musculaire, tandis que son compatriote défenseur Robin Koch, légèrement blessé à la hanche, et le milieu de terrain Mateusz Klich ont été autorisés à terminer leur campagne en club plus tôt.

West Brom devra peut-être se passer du meneur de jeu brésilien Matheus Pereira pour ce qui sera le dernier match de Sam Allardyce en charge.

















Sam Allardyce quittera ses fonctions de manager de West Brom à la fin de la saison



Pereira a subi une blessure non précisée lors de la défaite à domicile des Baggies contre West Ham et fait face à un test tardif pour établir la nature de son revers.

Sinon, les Baggies n’ont aucun nouveau problème de blessure, Robert Snodgrass (arrière) et Branislav Ivanovic (ischio-jambiers) restant sur la touche.

Comment suivre

Suivez Leeds vs West Brom sur notre blog dédié aux matchs en direct.

















statistiques entourant la semaine de match 38 en Premier League



La prédiction de Jones Knows

Vous ne pouvez garantir que trois choses dans cette vie: la mort, les impôts et une aubaine de buts le dernier jour d’une saison de Premier League. Le ratio de buts par match navigue toujours au-dessus de la moyenne de la saison le dernier jour. Les équipes sont plus susceptibles de jouer avec un peu plus de liberté dans un environnement ensoleillé sans pression. De tous les matches de la dernière journée, cela ressemble au jeu qui pourrait devenir un peu dingue sur le front des buts.

Seuls les matchs de Manchester United ont marqué en moyenne plus de buts que ceux de Leeds cette saison, le style de Marcelo Bielsa récoltant des récompenses au plus haut niveau. West Brom, quant à lui, est également devenu une équipe dirigée par Sam Allardyce qui produit de l’action aux deux extrémités du terrain avec sept de leurs huit derniers matches avec plus de 2,5 buts marqués. Je suis heureux de jouer l’angle de plus de 5,5 buts à 5/1 avec Sky Bet.

BONNE PRÉDICTION DE SCORE: 4-2

ANGLE DE PARI: Plus de 5,5 buts (5/1 avec Sky Bet)

Dernière fois …

















les faits saillants de la victoire de Leeds sur Southampton en Premier League



















les faits saillants de la victoire de West Ham contre West Brom en Premier League



Statistiques Opta

Après une série de trois défaites consécutives en championnat contre West Brom, Leeds est invaincu en quatre contre les Baggies (W3 D1), ces trois victoires se traduisant par un score total de 10-0.

West Brom n’a remporté qu’un seul de ses 11 derniers matchs de championnat à l’extérieur contre Leeds (D3 L7), s’imposant 3-2 au championnat en janvier 2007.

Leeds a perdu son dernier match de championnat dans une seule des huit dernières campagnes (W3 D4), ce qui lui a été fait contre Ipswich en 2018-19. En Premier League, Leeds n’a perdu qu’une seule fois son dernier match de championnat (W4 D7), bien que cette défaite soit intervenue lors de sa dernière campagne dans la compétition en 2003-04 (0-1 contre Chelsea).

West Bromwich Albion n’a remporté son dernier match de championnat au cours des 12 dernières saisons (D6 L6), depuis qu’il a battu QPR 2-0 lors de la campagne 2007-08.

Leeds a marqué 59 buts en Premier League cette saison, un record pour un club promu en une saison de 38 matchs dans la compétition. La victoire ici les verra terminer la saison avec 59 points, le plus par un club promu depuis Ipswich Town en 2000-01 (66).

West Bromwich Albion a perdu ses trois derniers matchs de Premier League, perdant pour la dernière fois quatre matchs de championnat consécutifs entre janvier et mars 2018, une série de huit défaites consécutives.

Leeds a profité d’un but contre son camp lors de chacune de leurs trois dernières rencontres de championnat avec West Brom, avec Kyle Bartley (octobre 2019), Semi Ajayi (janvier 2020) et Romaine Sawyers (décembre 2020) les joueurs en question.

Le patron de West Brom, Sam Allardyce, n’a jamais perdu à Elland Road dans sa carrière de manager (W2 D2), avec ce premier match à l’extérieur contre Leeds depuis un match nul 1-1 contre West Ham au championnat 2011-12.

Patrick Bamford de Leeds a marqué 16 buts en Premier League cette saison, le plus par un joueur pour un club promu depuis Charlie Austin avec QPR en 2014-15 (18).

Leeds United a remporté 52% des matchs de l’ailier de Premier League que Raphinha a disputés cette saison (15/29), contre 25% sans lui (2/8). Le Brésilien a terminé du côté des vainqueurs lors de ses six derniers matchs de Premier League, avec un seul joueur en remportant sept de suite pour une équipe nouvellement promue – Steve Watson pour Newcastle United entre février et mai 1994.

