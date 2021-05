Aperçu du match en direct – Leeds vs Tottenham 08.05.2021

Actualités de l’équipe, statistiques et pronostics avant Leeds vs Tottenham en Premier League samedi (coup d’envoi à 12h30).

Actualités de l’équipe

Leeds le skipper Liam Cooper est de retour en lice après une suspension.

Cooper a mis fin à une interdiction de trois matchs après son carton rouge consécutif lors de la victoire à Manchester City le mois dernier.

Kalvin Phillips (genou) et Raphinha (cuisse) restent douteux et seront évalués, tandis que Helder Costa (arrière) a été exclu pour le reste de la saison.

















2:40



Nous jetons un coup d’œil à certaines des statistiques entourant la 35e semaine de la Premier League.



Tottenham sera toujours sans Ben Davies.

L’arrière gauche du Pays de Galles soigne une blessure à la cheville qui l’a empêché de jouer depuis fin mars et pourrait ne plus jouer cette saison.

Lucas Moura (coup) et Tanguy Ndombele (muscle) se sont tous deux entraînés toute la semaine et seront en forme pour l’affrontement à Elland Road, tandis que Gareth Bale espère recommencer après son triplé contre Sheffield United la dernière fois.

















0:54



Kaveh Solhekol a déclaré à Inside Football que Gareth Bale pourrait rester à Tottenham au-delà de son contrat de prêt actuel qui expire cet été.



Comment suivre

Suivez Leeds United vs Tottenham sur notre blog dédié aux matchs en direct. Les faits saillants seront également publiés sur le Sky Sports plateformes numériques et Sky Sports Football Chaîne YouTube peu de temps après le coup de sifflet final.

Dernière fois …

















2:58



GRATUIT À REGARDER: les faits saillants de la victoire de Brighton sur Leeds en Premier League.



















3:07



GRATUIT À REGARDER: les faits saillants de la victoire 4-0 de Tottenham sur Sheffield United en Premier League.



La prédiction de Jones Knows

Je tiens à m’opposer à Leeds lors de leurs derniers matches cette saison.

Bien que la défaite à Brighton ait été la première en sept matchs de Premier League, l’enthousiasme habituel observé dans une équipe de Marcelo Bielsa a diminué et cela a un grand effet sur leur capacité à créer des occasions.

Leeds est généralement parmi les meilleurs lorsqu’il s’agit d’analyser les buts marqués, les buts attendus et les tirs au but, mais lors de leurs sept derniers matches, les niveaux de performance ont en fait reflété une équipe en lutte contre la relégation. Un seul but par match pendant cette période est très différent de celui de Leeds et c’est un chiffre soutenu par le nombre de buts attendus (1,05). Beaucoup diront qu’une série de jeux difficiles est à blâmer et c’est un bon point. Chelsea, Manchester United, Manchester City et Liverpool ont été une série de matches intimidants, mais ils semblaient mal à court d’idées et d’énergie lors de la défaite 2-0 à Brighton.

Les Spurs devraient imaginer leurs chances. D’autant plus si Kalvin Phillips et Raphinha sont à nouveau absents pour cause de blessure. Victoire à l’extérieur.

JONES SAIT PRÉVISIONS: 0-2

ANGLE DE PARI: Tottenham gagne à zéro (3/1 avec Sky Bet)

Statistiques Opta

Après une série de six victoires consécutives contre les Spurs en Premier League entre 1999 et 2001, Leeds est sans victoire lors de ses six dernières contre eux dans la compétition (D1 L5), perdant les trois derniers d’affilée.

Tottenham a remporté trois matches de championnat consécutifs contre Leeds, leur plus longue série de victoires contre les Blancs. Ils cherchent à remporter deux victoires consécutives en championnat à Elland Road pour la première fois depuis octobre 1979.

C’est la première fois que Leeds accueille Tottenham dans une compétition depuis janvier 2013, lorsque les Blancs ont remporté un match nul 2-1 en FA Cup grâce aux buts de Luke Varney et Ross McCormack.

Leeds pourrait devenir la première équipe à rester invaincue à domicile en Premier League contre Arsenal, Chelsea, Liverpool, Man City, Man Utd et Spurs en une saison depuis West Ham en 2015-16, et seulement la troisième équipe nouvellement promue à faites-le, après Ipswich Town en 2000-01 et Birmingham City en 2009-10.

Il y a une différence d’âge de 35 ans et 327 jours entre le manager de Leeds Marcelo Bielsa et Ryan Mason de Tottenham, le deuxième plus grand écart entre deux managers réunis dans la compétition, après Bobby Robson et Chris Coleman (37 ans, 112 jours).

Ryan Mason est devenu le quatrième entraîneur de Tottenham à remporter ses deux premiers matchs de Premier League en charge du club, après Glenn Hoddle, Mauricio Pochettino et José Mourinho – tous trois ont perdu leur troisième match. En effet, aucun manager n’a jamais remporté ses trois premiers matchs de haut niveau en charge de Tottenham Hotspur.

Pitch to Post Preview: Jamie Redknapp sur Man City vs Chelsea; Plus: quelle suite pour Arsenal, Man Utd après les matches EL et la course dans le top quatre

L’expert de Sky Sports Jamie Redknapp se joint à Peter Smith pour discuter de Manchester City et de Chelsea atteignant la finale de la Ligue des champions avant leur affrontement à l’Etihad ce week-end.

Il sélectionne également des artistes remarquables des deux côtés, expliquant comment Ruben Dias a transformé City et louant la montée de Phil Foden et Mason Mount.

Les écrivains de football de Sky Sports Oli Yew et Ben Grounds sont également à l’émission pour discuter de la sortie d’Arsenal en Ligue Europa et de la progression de Man Utd vers la finale – et de ce qui va suivre pour les deux équipes, avec Mikel Arteta sous pression et l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer cherchant à démarrer. .

Ben évalue également la course dans le top quatre, avec quelques rencontres clés à venir, et fait son pitch pour ce qu’il pense se passer en Premier League ce week-end!