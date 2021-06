Aperçu du match en direct – Hongrie vs Rep Ire 08.06.2021

Nouvelles et statistiques de l’équipe avant le match amical entre la Hongrie et la République d’Irlande mardi, en direct sur Sky Sports (coup d’envoi à 19h).

Nouvelles de l’équipe

République d’Irlande le capitaine Seamus Coleman rentrera chez lui avant le voyage pour affronter la Hongrie après avoir échoué à se remettre d’une blessure aux ischio-jambiers alors que le manager Stephen Kenny cherche à remporter deux victoires amicales sur deux.

L’arrière droit d’Everton Coleman est arrivé au camp d’entraînement irlandais avec une blessure aux ischio-jambiers et avait travaillé dur pour être en forme pour le match amical à Budapest.

Daryl Horgan a impressionné sur le banc et pousse pour un début, mais Troy Parrott devrait conserver sa place.

Hongrie représentera un test beaucoup plus sévère qu’Andorre alors qu’ils tentent d’affiner leur approche d’un groupe extrêmement difficile qui les lancera dans la bataille avec les Portugais, la France et l’Allemagne.

Adam Szalai n’a pas participé à la victoire amicale contre Chypre vendredi dernier, mais est en lice pour commencer aux côtés du milieu de terrain de Bristol City Adam Nagy, Willi Orban et Loic Nego.

Le manager de la République d’Irlande, Stephen Kenny, a déclaré que ses joueurs savouraient le défi d’affronter la Hongrie mardi, en direct sur Sky Sports, mais admet que ce sera un test difficile



Hongrie vs République d'Irlande seront diffusés en direct sur Sky Sports Football et Sports aériens à partir de 18h55 ; coup d'envoi à 19h.

Faits saillants du match amical entre l’Andorre et la République d’Irlande