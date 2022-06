Aperçu du match en direct – Hongrie vs Angleterre 04.06.2022

L’Angleterre ouvre sa campagne de la Ligue des Nations lorsqu’elle se rendra à Budapest pour affronter la Hongrie samedi.

À un peu plus de cinq mois de la finale de la Coupe du monde au Qatar, le sélectionneur anglais Gareth Southgate sera désireux de faire bonne figure lors de son premier match du Groupe A3.

Phil Foden manquera les matchs de la Ligue des Nations de l’Angleterre avec la Hongrie et l’Allemagne après avoir été testé positif au Covid-19.

Le milieu de terrain de Manchester City a été renvoyé chez lui, mais le patron Southgate dit qu’il devrait être disponible pour les matchs contre l’Italie et la Hongrie à Molineux.

Southgate a également révélé que les défenseurs Fikayo Tomori et Marc Guehi sont blessés et seront absents, tandis que Raheem Sterling a sans doute manqué certaines séances d’entraînement.

Cela signifie qu’il y aura des opportunités pour d’autres qui voudront saisir leur chance d’impressionner le manager anglais en tant que Sports du ciel examine les principaux points de discussion avant le voyage à Budapest.

Juin chargé en Angleterre 4 juin – Hongrie (a)

– Hongrie (a) 7 juin – Allemagne (a)

– Allemagne (a) 11 juin – Italie (h – à huis clos)

– Italie (h – à huis clos) 14 juin – Hongrie (h)

Bowen prêt pour son arc anglais?

La récompense de Jarrod Bowen pour une belle saison à West Ham était une première convocation dans l’équipe d’Angleterre et il pourrait être en ligne pour ses débuts.

Le joueur de 25 ans a connu une saison impressionnante qui l’a vu marquer 12 buts en Premier League et pourrait commencer dans une attaque à trois volets aux côtés du duo Harry Kane et Sterling.

Ses chances ont été favorisées par le fait que Foden ratera le match en Hongrie après que Southgate a révélé que l’attaquant de Manchester City avait été testé positif au coronavirus.

Plus tôt cette semaine, Bowen s’est comparé à Foden lorsqu’il a été interrogé sur la compétition pour les places dans les postes d’attaquants.



Bowen n’est devenu que le deuxième joueur à inscrire au moins 10 buts et 10 passes décisives en une saison de Premier League pour West Ham (12 buts, 10 passes), après Paolo Di Canio en 1999-00 (16 buts, 13 passes)





« Je pense qu’un joueur que je regarde en termes de similarité avec moi, de la même manière du pied gauche, est Foden », a déclaré Bowen.

« La façon dont il se déplace sur le terrain et la façon dont il est sur le ballon, c’est un talent spécial et spécial.

« Être même dans la même conversation et dans la même position avec lui est spécial, mais oui, c’est l’un des joueurs que je regarde. »

Kane vise un record de 50 buts

Le capitaine anglais Kane aimerait battre le record de buts de Wayne Rooney avant la Coupe du monde de cet hiver.

Kane compte actuellement 49 buts pour son pays, quatre derrière le record de Rooney de 53, et ce n’est qu’une question de temps avant qu’il ne dépasse ce point de repère.

Avec six matches de Ligue des Nations, dont quatre dans les 10 prochains jours, avant la Coupe du monde du Qatar, l’attaquant des Spurs tient à le faire au plus tôt.

« J’aimerais le briser le plus tôt possible, j’aimerais marquer autant de buts que possible lors des quatre prochains matchs avant la Coupe du monde et voir où nous allons à partir de là », a-t-il déclaré.



Harry Kane pourrait devenir le deuxième joueur de l’histoire masculine de l’Angleterre à atteindre 50 buts toutes compétitions confondues, après le recordman Wayne Rooney (53)





« Mais je suis quelqu’un qui ne laisse pas ces choses m’affecter quand je suis sur le terrain, j’ai un travail à faire, il ne s’agit pas de marquer des records et de penser à des choses comme ça quand je suis sur le terrain, c’est à propos de l’équipe obtenant trois points et gagnant le match.

« Alors bien sûr, j’aimerais le faire le plus tôt possible, mais si cela ne se produit pas pour une raison quelconque et que cela se passe en Coupe du monde, alors tant pis, la Coupe du monde est probablement la meilleure compétition au monde, donc je J’aurai beaucoup de concentration pour essayer d’atteindre cet objectif et continuer et gagner cela, donc nous devrons attendre et voir. »

Kane lorgnera sur son demi-siècle alors que l’Angleterre se rendra en Hongrie samedi, un chiffre dont il n’aurait pu rêver qu’à ses débuts en 2015.



Kane a été directement impliqué dans 16 buts lors de ses 12 dernières apparitions pour l’Angleterre





« Il semble qu’il y a longtemps quand j’ai fait mes débuts maintenant, à l’époque il s’agissait juste de jouer pour l’Angleterre, c’était l’un des meilleurs sentiments, c’est toujours l’un des meilleurs sentiments à chaque fois que je mets ce maillot », il a dit.

« À l’époque, ce n’était pas un chiffre que j’avais en tête, bien sûr, je voulais marquer le plus de buts possible et jouer le plus longtemps possible. Tout va si vite, les grands tournois arrivent si vite, les matchs arrivent rapidement et d’année en année, vous montez dans ce classement.

« C’est super d’être proche de 50, évidemment j’ai encore quelques buts derrière Wazza mais le plus important est d’aller là-bas et de jouer pour mon équipe et c’est ce que je vais essayer de faire. »

Trent cherche à revendiquer la Coupe du monde



Trent Alexander-Arnold a été battu par Vinicius Junior





Il s’agit du premier des quatre matchs de la Ligue des Nations en juin pour l’Angleterre, la longue pause internationale faisant suite à une saison exténuante en club pour les joueurs.

Southgate sait ce qu’il obtient avec Kyle Walker et Jordan Henderson, mais le jury est toujours sur plusieurs autres – dont Trent Alexander-Arnold – qui doivent saisir son opportunité de briller.

Les rencontres entre l’Allemagne et l’Italie la semaine prochaine dans le Groupe A3 seront suivies du match retour contre la Hongrie le 14 juin. L’arrière latéral de Liverpool ne figurera dans le camp anglais que pour la première moitié de ces matches, ce qui rend probable qu’il commence au moins un des voyages en Hongrie et en Allemagne.

Après avoir été scruté pour son rôle dans le but gagnant de Vinicius Junior en finale de la Ligue des champions, les projecteurs seront à nouveau braqués sur les capacités défensives de 23 ans s’il reçoit le feu vert, mais il est plus probable qu’il sera reposé après ses efforts en Paris avec Reece James a remis le premier de ces matchs d’ouverture.

Southgate forcé d’être créatif à l’arrière gauche

Ailleurs, Southgate a récompensé Conor Gallagher avec une autre convocation tandis que Tammy Abraham et Jude Bellingham espèrent profiter du programme chargé pour se voir remettre des minutes au cours des 11 jours à venir. Aaron Ramsdale peut également s’attendre à figurer dès le départ dans au moins un des matches.

Southgate a hâte d’examiner de plus près James Justin avant la Coupe du monde après avoir été impressionné par le rétablissement de l’arrière polyvalent de Leicester après une grave blessure au LCA.

L’absence de Ben Chilwell et Luke Shae signifie que Kieran Trippier ou James joueront sur le côté gauche, bien qu’ils soient naturellement droitiers.

Le temps presse pour que les joueurs marginaux impressionnent avec un seul camp anglais de plus – en septembre – avant l’annonce de l’équipe du Qatar, le tournoi commençant en novembre.

En l’absence de Henderson, c’est comme être Kalvin Phillips et Declan Rice au milieu de terrain avec James Ward-Prowse également en compétition pour la sélection dans ce domaine.

Abraham a marqué 17 buts pour la Roma en Serie A cette saison – le plus jamais enregistré par un Anglais en une seule campagne italienne de haut vol – donc Kane peut s’attendre à ce que ses minutes soient gérées.

À ce stade, il est peu probable qu’il y ait trop de choix sur le champ gauche, donc pour Gallagher, Justin, Bowen et Abraham, c’est un camp critique pour eux de démontrer qu’ils méritent de jouer à ce niveau contre une opposition de première classe.

Les portes closes sont entrouvertes par la Hongrie



Raheem Sterling a été victime d’abus de la part de fans hongrois





On s’attend à ce qu’il y ait plus de 35 000 supporters à la Puskas Arena, bien que la Hongrie ait été frappée par les sanctions de l’UEFA.

L’Angleterre se rend dans la capitale hongroise pour la première fois depuis sa victoire 4-0 en éliminatoires de la Coupe du monde en septembre dernier, qui a été entachée de chants racistes de supporters locaux qui ont valu à la Fédération hongroise de football une interdiction de stade de deux matches par la FIFA.

L’UEFA a également ordonné à la Hongrie de disputer trois matchs dans des stades vides, dont le troisième a été suspendu, suite au comportement des supporters lors de l’Euro 2020.

L’une de ces interdictions de l’UEFA intervient contre l’Angleterre ce week-end, mais il est entendu que le match se jouera désormais devant une foule de plus de 35 000 personnes alors que la Hongrie tire le meilleur parti du règlement de l’UEFA sur les matches à huis clos.

Bien que l’article 73 du règlement disciplinaire de l’UEFA plafonne le nombre d’invités VIP, de délégations d’équipes, de membres du personnel de l’UEFA et de détenteurs de billets gratuits, il n’y a pas de limite au nombre d’écoliers invités gratuitement au match – avec un adulte accompagnant tous les 10 enfants. .

Southgate a professé sa « surprise » face à ce chiffre, mais ce sera à ses joueurs de s’assurer qu’ils s’en tiennent à la tâche à accomplir.

Les heureux voyages de l’Angleterre – stats Opta