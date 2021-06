Aperçu du match en direct – France vs Pays de Galles 02.06.2021

Actualités et statistiques de l’équipe avant la France contre le Pays de Galles lors d’un match amical international mercredi, en direct sur Sky Sports (coup d’envoi à 20h05).

Actualités de l’équipe

Karim Benzema est sur le point de jouer son premier match pour France après une absence de cinq ans de l’équipe nationale, avec Kylian Mbappe et Antoine Griezmann susceptibles d’être maintenus en réserve.

Mike Maignan n’a pu remporter que sa deuxième sélection après avoir été préféré à Fulham prêté Alphonse Areola dans l’effectif de Didier Deschamps.

Wissam Ben Yedder et Jules Kounde non plafonné espèrent avoir la chance d'impressionner.

















Craig Slater de Sky Sports rapporte de Bakou, où le Pays de Galles disputera ses deux premiers matchs de l’Euro, y compris un affrontement contre la Turquie



Pays de Galles Le manager Robert Page pourrait sélectionner Gareth Bale, Harry Wilson et Kieffer Moore dans la ligne avant tandis que l’adolescent non plafonné de Cardiff City, Rubin Colwill, pourrait faire son arc senior.

Tom Lockyer est un ajout tardif à l’équipe après le retrait de James Lawrence, mais le défenseur est un autre qui a passé beaucoup de temps sur la touche.

Page peut choisir de ne pas risquer Ben Davies ou Ethan Ampadu compte tenu de leurs problèmes de forme physique et le manager a également exhorté à la prudence face à Aaron Ramsey et Joe Allen alors qu'ils développent leur endurance.

















L’attaquant du Pays de Galles et du Real Madrid, Gareth Bale, réitère qu’il attendra la fin de l’Euro 2020 avant de révéler ses futurs projets de carrière au milieu des informations selon lesquelles il pourrait prendre sa retraite cet été



Comment suivre

France vs Pays de Galles sera diffusé en direct sur Sky Sports Football à partir de 19h45; coup d’envoi 20h05. Sky Sports les clients peuvent regarder des extraits du jeu dans le blog de match en direct sur le Sky Sports site Web et application. Les faits saillants seront également publiés sur le Sky Sports plateformes numériques et Sky Sports Football Chaîne YouTube peu de temps après le coup de sifflet final.

Statistiques Opta

















Le milieu de terrain de Bournemouth et du Pays de Galles David Brooks vise à utiliser l’Euro 2020 comme une occasion de montrer sa capacité