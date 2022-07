Aperçu du match en direct – France Femmes vs Hollande Femmes 23.07.2022

La star néerlandaise Vivianne Miedema pourrait être en forme pour le quart de finale de l’Euro 2022 samedi contre la France après que l’entraîneur Mark Parsons a révélé que “les choses vont bien”.

L’attaquante d’Arsenal Miedema, qui est la meilleure buteuse de son pays avec 94 buts en 112 sélections, a raté les victoires en phase de groupes contre le Portugal et la Suisse à la suite d’un test Covid-19 positif.

Le joueur de 26 ans a repris l’entraînement avant la confrontation des huit derniers à Rotherham et continuera d’être évalué.

Le patron anglais Parsons a fourni une mise à jour optimiste mais hésitait à savoir si Miedema serait en mesure de commencer pour les champions en titre.

“J’ai dit l’autre jour que nous devions passer trois séances d’entraînement”, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse avant l’entraînement vendredi.

“Nous en avons traversé deux, les choses se passent bien. Nous en avons une de plus aujourd’hui. Je répands autant d’énergie positive et d’optimisme que possible, mais nous devons voir.

“Nous prendrons la décision avant notre dernière rencontre, mais il s’agit aussi de s’assurer que chaque étape est cochée car avec Covid avec les joueurs, ce n’est jamais pareil.

“Il y a une chance qu’elle soit disponible parce que les choses vont bien, mais nous devons cocher ces dernières cases.

“La seule chose qui m’intéresse, c’est” est-elle disponible pour jouer? “. Bien sûr, il y a une conversation sur les minutes, mais c’est la première étape. Et à partir de là, nous devons faire des choix tactiques. “

Les vainqueurs du stade de New York passeront à une confrontation en demi-finale avec l’Allemagne à Milton Keynes.

Parsons pense que son équipe s’est améliorée depuis une défaite amicale 3-1 contre la France en février et est convaincu que ses joueurs seront à la hauteur.

“Nous avons fait des pas en avant sur le terrain, mais nous voulons faire plus de pas sur le terrain”, a-t-il déclaré. “Cette équipe est à la hauteur de l’occasion plus que n’importe quelle équipe avec laquelle j’ai jamais travaillé.

“Je me sens moins stressé et moins inquiet quand c’est une grande occasion et un gros adversaire.

“Demain, ma confiance dans les joueurs qui donnent tout ce qu’ils ont est très élevée. C’est un match que je pense que le football mondial attend avec impatience, ces deux grandes équipes.”

La France est candidate pour atteindre les demi-finales pour la première fois après avoir dominé le groupe D après des victoires sur l’Italie et la Belgique et un match nul contre l’Islande.

L’entraîneur-chef Corinne Diacre insiste sur le fait que les Bleues sont des outsiders.

“Nous connaissons très bien les Pays-Bas, nous les avons observés et nous connaissons leurs joueurs – les titulaires et les remplaçants”, a-t-elle déclaré.

“Il n’y a pas de surprises, et il n’y en aura pas non plus pour eux.

“Les Pays-Bas sont les tenants du titre, et si l’un de nous est favori, ce devrait être eux. Comme tout le monde ne cesse de nous le dire : nous n’avons jamais dépassé les quarts de finale, nous pouvons donc difficilement être favoris.”

La capitaine française Wendie Renard n’était pas surprise que la disponibilité de Miedema ne soit pas rendue publique par les Néerlandaises.

“Ensemble, nous allons essayer de réécrire l’histoire”, a déclaré le défenseur. “Nous devons tout mettre en œuvre et nous concentrer de la première minute à la dernière.

“Miedema est une joueuse très compétitive et elle voudra jouer. C’est une joueuse de classe mondiale capable de tenir le ballon et d’éliminer toute une équipe.

“Il est normal qu’un entraîneur veuille garder cela (son état) secret.”

