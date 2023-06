Aperçu du match en direct – FC Barcelona Women vs Wolfsburg Women 03.06.2023

Nous sommes déjà venus ici. Peut-être pas cette configuration, mais ni Barcelone ni Wolfsburg ne sont étrangers à une pièce maîtresse de la Ligue des champions.

Les deux parties détiennent un héritage européen, mais les Espagnols détiennent l’influence la plus récente. Ils disputeront leur troisième finale consécutive, après avoir battu Chelsea en 2021 et perdu contre Lyon en 2022.

Wolfsburg a joué pour la dernière fois en 2020, perdant face aux champions en série de Lyon, mais disputera sa sixième finale au total.

Image:

Les joueurs de Barcelone célèbrent après avoir atteint la finale CL grâce à une victoire cumulée 2-1 sur Chelsea





Donc, il y a un bref aperçu, mais le récit n’est pas aussi simple. Barcelone, grand favori la saison dernière et ce, a été assommé par Lyon lors de la finale de l’an dernier. Ils étaient menés 3-0 en 33 minutes perfides en première mi-temps.

La clé de la gloire européenne, apparemment, est un démarrage extrêmement rapide. Le Barça était naïf, attiré par le génie d’Amandine Henry et l’inévitabilité d’Ada Hegerberg.

Une partie de la faute, cependant, peut être attribuée à Chelsea d’Emma Hayes. Tenez-vous-en. Les Bleus ont commencé leur finale de 2021 de la même manière que le Barça a abordé celle de la saison dernière – ce qui a eu un effet tout aussi dévastateur.

Barcelone a fait exploser les champions de la WSL en seulement 36 minutes, marquant des temps, avec Chelsea à la traîne après seulement 33 secondes. L’année dernière, le Barça a tenté de lancer le même assaut contre Lyon, mais n’a pas réussi à tenir compte d’un adversaire beaucoup plus rusé, beaucoup plus accompli et adroit.

Image:

Lucy Bronze n’a pas joué pour Barcelone depuis qu’elle a subi une opération au genou en avril – mais a été nommée dans l’équipe anglaise du WC





C’est une erreur qu’ils ne peuvent pas se permettre de commettre à cette occasion. Sous-estimer Wolfsburg serait imprudent. Attendez-vous à un départ tempéré de la part des Allemands, qui seront sans aucun doute conscients de la façon dont les deux dernières finales ont été inégalées à un rythme aussi alarmant, et seront beaucoup plus pragmatiques dans leur processus.

C’est là que ça devient intéressant. C’est un jeu de styles contrastés. Barcelone, connue pour le meilleur tiki-taka de l’hémisphère nord, ne dérogera pas à son style agressif. Ils sont les maîtres du football basé sur la possession et considèrent l’attaque comme la meilleure forme de défense.

Record de fréquentation attendu La finale de la Women’s Champions League de cette saison affiche complet pour la première fois dans l’histoire récente de la compétition et établira un record de fréquentation aux Pays-Bas, puisque plus de 34 000 fans sont attendus au Philips Stadion du PSV Eindhoven.

Wolfsburg, cependant, tentera de faire ce qu’ils ont fait contre Arsenal lors de leur demi-finale. Ils ont essayé de contenir et d’étouffer les Gunners avant de se lancer dans la contre-attaque ou de frapper à partir de routines de coups de pied arrêtés bien répétées.

Il y a, bien sûr, beaucoup plus de plaisir et d’excitation chez des attaquants dynamiques et énergiques qui jouent à un rythme effréné, qu’il n’y en a dans l’approche plus pratique de la mise en place aussi difficile à briser, en mettant l’accent sur la robustesse défensive – comme la Bundesliga côté faire. Mais eux aussi possèdent des armes et la ligne de fond du Barça est pénétrable – leur approche enthousiaste permet des lacunes et des fragilités occasionnelles. De plus, Lucy Bronze, qui a subi une opération au genou en avril, sera-t-elle mise en danger ?

Image:

Wolfsburg est revenu par derrière pour éclipser Arsenal dans leur demi-finale respective





Sveindis Jonsdottir et Ewa Pajor peuvent être explosifs, tandis qu’Alexandra Popp est une menace dans la surface. Wolfsburg peut tout mélanger, beaucoup plus versé dans le direct que ses homologues espagnols, mais a eu besoin d’une erreur de Lotte Wubben-Moy pour dépasser une équipe d’Arsenal gravement affaiblie (grâce à des blessures) au dernier tour.

Barcelone a passé toute cette saison à comprendre comment expliquer la perte de la capitaine Alexia Putellas – le milieu de terrain est depuis revenu d’une longue blessure au genou mais ne devrait pas commencer samedi – mais a une profusion de richesses dans ce département, y compris l’Angleterre. Keira Walsh.

Attendez-vous à ce que la bataille du milieu de terrain soit un indicateur clé du résultat cette fois-ci – si le Barça a vraiment maîtrisé la façon de rivaliser efficacement sans son vainqueur du Ballon d’Or, attendez-vous à ce que rien ne les arrête.

Le préambule… Barcelone en est à sa troisième finale en quatre saisons, sa sensationnelle défaite 4-0 en 2021 contre Chelsea en sandwich contre Lyon en 2019 et 2022.

La saison dernière, Wolfsburg a perdu 5-3 au total contre Barcelone en demi-finale, mais après une lourde défaite au Camp Nou (avec Graham Hansen parmi les buteurs), il a gagné 2-0 à domicile.

Giraldez : Wolfsburg est unique

L’entraîneur de Barcelone Jonatan Giraldez :

« [Wolfsburg] avoir des joueurs de haut niveau à tous les postes, en particulier au milieu de terrain et à l’avant.

« Ce sont des joueurs uniques pour créer des espaces, ils sont uniques en tête-à-tête, pour jouer cette passe finale, pour tirer. C’est une équipe très difficile à battre à cause de la façon dont ils défendent. »

Stroot : Nous pouvons battre le Barça

L’entraîneur-chef de Wolfsbourg, Tommy Stroot :

« L’année dernière, nous avons réussi, [in one leg], pour vaincre Barcelone. Nous savons à quoi nous attendre et quel défi nous attend.

« Malgré cela, et en raison de notre développement depuis la saison dernière, nous sommes capables de battre Barcelone dans un match. Ce sera notre défi. Nous savons que c’est le plus grand défi auquel nous serons confrontés cette année, mais nous savons aussi que c’est possible à cause du match retour que nous avons eu.

« Je connais le stade, c’est un stade fantastique, surtout pour une finale et je suis incroyablement excité [about] il. C’est ce vers quoi vous travaillez toute votre vie. »

Suivez toute l’action en direct d’Eindhoven dans notre blog dédié au match à partir de 14h le samedi ; coup d’envoi 15h