Aperçu du match en direct – Croatie vs Maroc 17.12.2022

L’entraîneur-chef de la Croatie, Zlatko Dalic, espère que le barrage pour la troisième place de la Coupe du monde ne sera pas le dernier match d’un tournoi majeur pour son capitaine Luka Modric.

Modric, 37 ans, ne participera pas à la prochaine Coupe du monde et pourrait ne pas prendre le départ de la rencontre pour la médaille de bronze contre le Maroc samedi au Khalifa International Stadium.

Mais Dalic pense que le milieu de terrain du Real Madrid pourrait continuer à jouer jusqu’à l’Euro 2024 en Allemagne, même si ce sera uniquement la décision de Modric lui-même.

“J’espère qu’il sera avec nous”, a-t-il répondu lorsqu’on l’a interrogé sur les chances de Modric de poursuivre sa carrière internationale.

“J’ai hâte d’y être et je pense qu’il est certain qu’il le sera, mais Luka Modric décidera personnellement aussi de ce qu’il ressent.

“Sachant ce qu’il pense du football et de l’équipe nationale de Croatie, je suis sûr qu’il le fera, mais c’est sa seule décision.”

Dalic a révélé qu’il apporterait probablement plusieurs changements pour le match contre le Maroc, le milieu de terrain croate Mateo Kovacic ayant admis que de nombreux joueurs seraient “épuisés” à leur retour dans leur club.

Image:

Modric joue toujours au plus haut niveau pour son club





Bien que Modric, Josko Gvardiol et Marcelo Brozovic soient tous potentiellement sur le banc, Dalic a été catégorique lorsqu’on lui a demandé ce que le match signifie pour la Croatie, qui a été battue en finale de la Coupe du monde il y a quatre ans.

“Pour nous, c’est une finale majeure, un match majeur et un combat pour une médaille”, a-t-il déclaré.

“Nous avons beaucoup de respect pour l’équipe marocaine, qui a beaucoup accompli lors de ce tournoi et est une vraie surprise.

“Ils ont le même état d’esprit, c’est un match énorme pour eux aussi, ils viennent avec une formation solide et nous ne pensons pas à ce que disent les rivaux car nous sommes bien conscients qu’ils se battent pour la même place et pour les deux, c’est un match énorme.

“Le Maroc nous ressemble il y a quatre ans, personne ne s’attendait à ce qu’il aille aussi loin. Ils ont mérité d’être là où ils sont, ils ont mûri et se sont développés et sont passés à un niveau supérieur à chaque match. Ils sont devenus une équipe qui sont pleins d’énergie et motivés.

Image:

La Croatie a concédé autant de buts lors de sa défaite 3-0 en demi-finale contre l’Argentine qu’au cours de ses cinq matchs précédents de la Coupe du monde 2022 combinée





“Ils sont certainement la plus agréable et la plus grande surprise de cette Coupe du monde, en parlant d’équipes qui auraient pu faire mieux – l’Espagne, l’Allemagne, les Pays-Bas, l’Angleterre – l’Italie ne s’est même pas qualifiée. C’est une Coupe du monde spécifique où une troisième place joue -off est joué par deux nations qui n’étaient pas favorites.”

L’arbitre qatari Abdulrahman Al Jassim prendra en charge le barrage pour la troisième place après avoir été au milieu du match nul du groupe B entre le Pays de Galles et les États-Unis.

Il sera rejoint par ses assistants qatariens mais Dalic a critiqué la décision de nommer un responsable local, ajoutant : “Pour être honnête, je pense que la FIFA a maintenant pris un énorme risque sur elle-même.

“Je ne sous-estime personne mais j’espère qu’on ne parlera pas de l’arbitre après le match de demain.”

Regragui déterminé à gagner le match “booby-prize”

Image:

Le football africain avait souffert d’une crise de confiance après la dernière Coupe du monde en Russie, où aucune des cinq équipes n’était sortie de la phase de groupes, mais cela a maintenant changé avec la performance de l’équipe de Walid Regragui au Qatar.





L’entraîneur-chef du Maroc, Walid Regragui, admet que le barrage pour la troisième place de la Coupe du monde est le “pire match” à disputer, mais souhaite toujours que son équipe devienne la première nation africaine à remporter une médaille en finale.

Après avoir battu la Belgique, l’Espagne et le Portugal pour atteindre les demi-finales, le Maroc s’est incliné 2-0 contre la France, championne en titre, alors que leur parcours record s’achevait au Qatar.

Ils affronteront désormais la Croatie pour se battre pour la médaille de bronze, étant déjà devenue la première nation africaine à atteindre une demi-finale de Coupe du monde.

Alors que Regragui a déclaré que le match était de gagner le “prix booby”, il tient à réussir.

Image:

Le Marocain Azzedine Ounahi a réalisé 77% de ses tentatives d’attaques lors de la Coupe du monde 2022 (10/13), le taux le plus élevé de tous les joueurs à avoir tenté au moins 10





“On aurait aimé que les choses se passent différemment et jouées en finale mais il y a un autre match à jouer, on aimerait être sur le podium”, a-t-il déclaré.

“Nous savons que la Croatie veut également terminer à la troisième place, nous les avons affrontés lors de notre match d’ouverture, donc ce sera bien.

“Ce ne sera pas une promenade dans le parc physiquement, ils ont eu un jour de repos de plus.

“Nous devons nous vider un peu la tête mais, quand vous sortez d’une demi-finale, la première fois que nous y sommes allés, les émotions étaient fortes et c’était assez difficile. Cependant, mes joueurs ont toujours cet appétit ils veulent bien finir et ils savent qu’ils ont encore un match à jouer avec tout le monde.

Image:

La course de rêve du Maroc s’est terminée dans le dernier carré





“Finir troisième n’est pas la même chose que finir quatrième et nous voulons ramener une médaille à la maison avec nous.”

Regragui a également soutenu la plainte officielle de l’Association marocaine de football auprès de la FIFA après qu’ils n’aient pas reçu de penalty lors de la demi-finale, voyant à la place Sofiane Boufal averti alors qu’il semblait être victime d’une faute de Theo Hernandez.

“Tout est juste en amour et en guerre, notre FA a voulu porter plainte, je pense qu’ils ont eu raison de le faire mais cela ne change rien pour nous”, a-t-il déclaré.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Des équipes comme les Pays-Bas, le Portugal, l’Espagne et l’Allemagne ont vu leurs performances à la Coupe du monde notées.



“Nous aurions dû avoir un penalty et Sofiane n’aurait pas dû avoir ce carton jaune. Ce n’est pas la fin de la route pour nous, nous jouons toujours pour la troisième place, même les meilleures nations joueraient pour la troisième place.

“Après le match, nous réfléchirons à ce que l’avenir nous réserve. Nous aurons un statut complètement différent après la Coupe du monde.

“Je n’ai pas vraiment besoin de motiver mon équipe, nous sommes à la Coupe du monde en représentant le Maroc.

“Nous voulons même gagner des matches amicaux, donc l’objectif est d’obtenir cette troisième place, nous voulons améliorer notre classement FIFA. Si nous terminons troisième d’une Coupe du monde, nous allons vraiment grimper.

Image:

La participation du Maroc au barrage pour la troisième place est la plus longue qu’une nation africaine ait jamais atteinte dans l’histoire de la Coupe du monde





“Nous voulons montrer de quoi nous sommes faits et aussi ouvrir la voie à l’avenir du football marocain.”

Regragui a confirmé que le skipper Romain Saiss ne serait pas apte pour la finale, après avoir risqué son capitaine à seulement “60-70%” en demi-finale, une décision qui s’est retournée contre lui lorsqu’il a boité après seulement 20 minutes.

“On a perdu notre capitaine Romain Saiss pendant le match, on a pris un risque mais c’était un risque à prendre”, a ajouté Regragui.

“Nous voulions nous battre avec lui à la tête du bataillon. Nous avons encore quelques joueurs blessés mais nous verrons comment ça se passe.

“Nous avons vraiment, vraiment poussé nos joueurs à leurs limites mais ils veulent toujours sortir demain et rejouer mais nous allons prendre à nouveau des risques. Romain Saiss est absent – il a été exclu de ce match pour la troisième place.”

Comment la Coupe du monde a rehaussé l’héritage de Modric

Image:

Zlato Dalic a affirmé que Modric pourrait jouer à l’international





Adam Bate de Sky Sports :

Si c’est la fin pour Luka Modric et la Coupe du monde, cela a été une romance. Le discours autour de la finale elle-même sera que cette relation est tout ou rien – vous gagnez ou vous perdez. La contribution de Modric montre que ce n’est pas vrai. Nous avons les souvenirs.

En 2018, la Croatie est revenue de Russie en héros après son improbable parcours jusqu’en finale. S’il y a moins de surprise lors d’un autre séjour de sept matchs au Qatar, cela témoigne de sa capacité à normaliser le succès de la nation. Le vieux maestro les a de nouveau conduits.

S’adressant à Andrej Kramaric avant la Coupe du monde, il était clair que Modric reste une source d’inspiration même pour les joueurs les plus expérimentés de l’équipe croate. S’il y avait le moindre signe de soif étanchée ou de croyance en une répétition de la Russie en déclin, ils n’avaient qu’à se tourner vers lui.

“Il a tout gagné en Ligue des champions et comment il joue en ce moment à 37 ans, il est juste l’exemple parfait pour nous les jeunes joueurs que vous voulez plus, vous voulez être meilleur et vous voulez gagner des matchs”, Kramaric a expliqué.

Image:

Luka Modric, 37 ans, a disputé les six matchs de la Croatie lors de cette Coupe du monde. Seuls les gardiens de but Peter Shilton (1990) et Dino Zoff (1982) ont disputé plus de matchs lors d’une même édition alors qu’ils étaient âgés de 37 ans et plus (7 pour les deux)





“La Croatie va être comme ça à la Coupe du monde.”

Et cela s’est avéré. Certains craignaient que l’âge ne freine l’ambition, qu’il s’agisse d’une équipe intergénérationnelle. Ce voyage vers la finale de la Coupe du monde en 2018 avait changé la vie de la même manière que 1998 avait défini la nation. Peut-être que ce serait encore vingt ans.

Mais en se hissant à nouveau parmi les quatre derniers, la Croatie a montré qu’elle était toujours un vainqueur endurci, brouillant les résultats, revenant dans des matchs qui semblaient perdus. Le Japon et le Brésil ont vu leurs espoirs déçus avant que Lionel Messi ne soumette la demi-finale à sa volonté.

Modric a fait ses débuts internationaux en 2006, dans le même match que Messi a marqué son premier but international. Quatre de ses cinq victoires en Ligue des champions se sont accompagnées – ou peut-être que cela devrait être au service de -Cristiano Ronaldo. Ces icônes démesurées laissaient peu de place aux autres.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le commentateur de Sky Sports, Martin Tyler, envisage la finale de la Coupe du monde entre l’Argentine et la France et dit qu’il attend plus de Kylian Mbappe.



Mais Modric a finalement gagné sa place à la tête de ce prochain rang de héros. Ses réalisations en Russie en 2018 lui ont valu le Ballon d’or de la Coupe du monde et l’ont aidé à devenir le seul autre homme à remporter un Ballon d’Or au cours de cette décennie.

Quatre ans plus tard, son héritage s’enrichit, l’appréciation désormais unanime. Modric a ajouté une autre victoire en Ligue des champions, contrairement à Messi et Ronaldo. Il s’est taillé son propre espace et, à l’approche de la fin, ces moments de qualité sont plus appréciés.

Les passes à l’extérieur de la botte, la vision périphérique pour repérer les courses des autres, cette capacité à contrôler le rythme et le tempo, en ralentissant les jeux et en les accélérant. Tout était là. Modric a adoré la Coupe du monde. Et la Coupe du monde l’a adoré.

