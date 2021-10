Aperçu du match en direct – Chelsea Women vs Brighton et Hove Albion Women 02.10.2021

Tout ce que vous devez savoir avant Chelsea Women vs Brighton Women samedi; coup d’envoi à 11h30.

Le patron de Brighton, Hope Powell, ne doute pas que Chelsea voudra « réparer le tort » de sa défaite contre les Seagulls la saison dernière lorsque les équipes se retrouveront samedi.

Albion a infligé la seule défaite de la campagne des champions de la Super League féminine 2020-21 en les battant 2-1 à Kingsmeadow en février.

Powell a déclaré vendredi lors d’une conférence de presse: « La saison dernière était la saison dernière. C’est une saison différente – mais je ne me fais aucune illusion, ils voudront réparer ce tort.

« Nous reconnaissons que cela va être très, très difficile. Nous savons qu’ils auront probablement beaucoup plus de possession de balle que nous n’en aurons. Nous devons juste être résilients et travailler dur pendant 90 minutes. »

Brighton, qui a terminé sixième de la WSL la saison dernière, a ouvert cette saison avec des victoires sur West Ham (2-0) et Birmingham (5-0), puis a perdu 1-0 à domicile contre Aston Villa, avant de se qualifier pour la demi-finale de la FA Cup. -finales mercredi en éliminant l’équipe de championnat Charlton 1-0.

Chelsea a perdu son premier match de la campagne, s’inclinant 3-2 contre Arsenal à l’Emirates Stadium, avant de battre Everton 4-0 et Manchester United 6-1, puis de s’imposer 4-0 à Birmingham dans les huit derniers de la coupe.

Powell a ajouté: « J’espère qu’ils ont une vraie baisse de forme, ce serait bien pour nous.

« C’est une équipe de grande qualité avec des joueurs de grande qualité. Ils ont une profondeur qui dépasse de loin la nôtre. Mais nous l’avons fait la saison dernière. Un peu de chance, une baisse de leur forme peut-être, on ne sait jamais. »

L’attaquant de Chelsea Fran Kirby estime que les récents affichages du côté d’Emma Hayes démontrent qu’ils sont « affamés et motivés ».

Kirby a déclaré sur le site officiel du club : « Nous avons été vraiment déçus de perdre le premier match de la saison, mais nous l’avons utilisé comme carburant et motivation.

« Vous pouvez voir dans nos performances maintenant que nous sommes affamés et motivés pour marquer des buts et obtenir les trois points.

« Jouer sur notre terrain, nous le voyons comme une forteresse et nous voulons nous assurer de continuer à le faire pour les fans. »

L’autre match de samedi verra le leader Arsenal, qui a le maximum de points sur ses trois matchs jusqu’à présent, se rendre dans une équipe d’Aston Villa avec deux points de retard en troisième position.

La patronne de Villa Carla Ward – entre guillemets sur leur site officiel – a déclaré que la victoire à Brighton le week-end dernier était « la performance de la saison jusqu’à présent » de son équipe.

Elle a ajouté: « Nous avons encore du travail à faire, nous devons continuer à nous améliorer. Nous devons en tirer parti. Nous devons garder les pieds sur terre. »

Comment suivre

Chelsea Women vs Brighton Women est en direct Sky Sports Premier League à partir de 11h ; coup d’envoi à 11h30. Vous pouvez regarder des clips gratuits dans le jeu dans le blog de match en direct sur le Sports aériens site Web et application. Les faits saillants seront également publiés sur le Sports aériens plateformes numériques et les Sky Sports Football Chaîne YouTube peu après le coup de sifflet final.

La dernière fois…

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants du match de Super League féminine entre Manchester United et Chelsea.



Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants du match de Super League féminine entre Brighton et Aston Villa.



Statistiques Opta