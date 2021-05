Aperçu du match en direct – C Palace vs Arsenal 19.05.2021

Actualités de l’équipe, statistiques et pronostics avant Crystal Palace vs Arsenal en Premier League mercredi (coup d’envoi à 19h).

Actualités de l’équipe

Crystal Palace devra vérifier quelques joueurs non spécifiés avec des coups avant la visite d’Arsenal mercredi.

Le match de Premier League sera le dernier de Roy Hodgson à Selhurst Park après avoir annoncé mardi qu’il quitterait le club à la fin de la saison.

Mamadou Sakho (cuisse), James McArthur (mollet) et Connor Wickham (muscle) restent absents tandis que Nathan Ferguson manque de forme physique, mais Patrick van Aanholt et Luka Milivojevic pourraient revenir après que des problèmes familiaux les aient vus manquer la victoire du week-end contre Aston Villa.

















Arsenal ont bon espoir d’avoir Granit Xhaka apte pour le voyage à travers Londres. Le milieu de terrain a raté les trois derniers matchs en raison d’une plainte à l’aine mais pourrait être de nouveau en lice.

David Luiz (ischio-jambiers) est absent et il est peu probable qu’il rejoigne le club après qu’il ait été confirmé qu’il quitterait Arsenal cet été.

Comment suivre

Suivez Crystal Palace vs Arsenal sur notre blog dédié aux matchs en direct. Les faits saillants seront également publiés sur les plateformes numériques Sky Sports et sur la chaîne YouTube Sky Sports Football peu après le coup de sifflet final.

La prédiction de Jones Knows

















Je sens que je dois des excuses à Crystal Palace. Ils ont montré contre Southampton et Aston Villa que bien qu’ils n’aient rien à jouer en Premier League, leur séquence de compétition demeure. Sur la plage? Aucune chance.

À l’avenir en deuxième mi-temps contre Villa, ils étaient une équipe passionnante à regarder avec Wilfried Zaha, Christian Benteke et Eberechi Eze montrant une excellente chimie. J’espère que Roy Hodgson leur permettra d’exprimer leur flair créatif sur ce qui sera son dernier match en tant que boss du Palace à Selhurst Park. Arsenal semble terriblement court à 1/2 avec Sky Bet pour la victoire si Palace apporte la même menace offensive à la table.

Eze reste un joueur très présent sur mon radar dans le département des tirs et des buteurs. Après lui avoir fait basculer deux tirs ou plus contre Southampton et lui avoir inscrit zéro, il a ensuite réussi sept tirs lors de la victoire 3-2 contre Villa et a percé la barre transversale avec un effort brillant. Le 28/1 pour lui de marquer en dehors de la surface va flic à un moment donné. J’espère que c’est mercredi soir.

PRÉVISIONS SUPER 6: 3-2

ANGLE DE PARI: Eberechi Eze marque de l’extérieur de la surface (28/1 avec Sky Bet)

