Aperçu du match en direct – Birmingham City Women vs Manchester United Women 03.10.2021

Nouvelles et statistiques de l’équipe avant Birmingham City Women contre Man Utd Women dimanche; coup d’envoi à 18h45.

Nouvelles de l’équipe

Emily Ramsey est prêtée à Birmingham par Manchester United, elle sera donc inéligible en raison des termes de l’accord entre les clubs.

Il n’y a pas de nouveau problème de blessure pour United.

Millie Turner reste la seule absente après la blessure au genou qu’elle a subie lors de la récente victoire contre Leicester City.

Comment suivre

Birmingham City Women vs Man Utd Women est en direct Sky Sports Football à partir de 18h30 le dimanche ; coup d’envoi à 18h45. Tu pouvez regarder des clips gratuits dans le jeu dans le blog de match en direct sur le Sports aériens site Web et application. Les faits saillants seront également publiés sur le Sports aériens plateformes numériques et les Sky Sports Football Chaîne YouTube peu après le coup de sifflet final.

La dernière fois…

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants du match de Super League féminine entre Everton et Birmingham.



Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants du match de Super League féminine entre Manchester United et Chelsea.



Statistiques Opta