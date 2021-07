Aperçu du match en direct – Belgique vs Italie 02.07.2021

La Belgique et l’Italie s’affronteront pour une place en demi-finale de l’Euro 2020 lorsqu’elles se rencontreront à Munich pour leur quart de finale vendredi (coup d’envoi à 20h BST).

Cependant, Eden Hazard et Kevin De Bruyne sont encore dubitatifs. Les deux joueurs ont été blessés lors des huitièmes de finale contre le Portugal – De Bruyne s’est blessé à la cheville, tandis que Hazard s’est blessé aux ischio-jambiers – et ils ne se sont pas entraînés cette semaine, y compris jeudi matin avant que l’équipe ne s’envole pour l’Allemagne.

« Ce sera difficile pour Eden de jouer demain à cause d’une blessure légère et peut-être un peu différent pour Kevin qui a un problème ligamentaire », a déclaré le sélectionneur belge Roberto Martinez.

« Nous savons que nous nous battons contre le temps mais nous allons prendre jusqu’à la dernière minute pour prendre la décision. Nous avons vu une amélioration mais nous ne verrons que demain s’ils peuvent être impliqués ou non. Malheureusement, nous ne pouvons pas faire de décision pour le moment. »

Image:

Eden Hazard a été soigné par l’équipe médicale belge après s’être arrêté dans les dernières étapes de sa victoire contre le Portugal



Après avoir maintenu leur record de victoires à l’Euro 2020 avec une victoire 1-0 sur le Portugal, Martinez a également déclaré qu’il était dommage que les deux équipes se rencontrent à ce stade du tournoi.

« Nous sommes les deux meilleures équipes statistiquement du tournoi. Deux équipes qui ont chacune remporté un record de 14 matchs consécutifs en Championnat d’Europe », a ajouté Martinez.

« C’est dommage que nous devions nous affronter en quart de finale. Mais c’est la qualité de ce tournoi je suppose et nous devons être prêts pour cela. Il n’y a pas beaucoup de secrets, les deux équipes ressemblent à des équipes de club et demain jeu va être décidé par de petits détails. »

Image:

Thorgan Hazard a marqué un superbe vainqueur contre le Portugal en huitièmes de finale



L’Italie, qui a concédé son premier but en 19 heures et 28 minutes contre l’Autriche lors de sa victoire 2-1 en huitièmes de finale samedi, a également impressionné en attaque, marquant neuf buts en quatre matches du tournoi.

Mais la perspective d’affronter la Belgique, qui a également remporté quatre matchs sur quatre à l’Euro 2020, ne signifie pas que Mancini adoptera une tactique plus conservatrice.

« Nous jouerons notre propre jeu, bien conscients que nous affrontons la meilleure équipe du monde en ce moment », a déclaré Mancini. « S’ils sont en tête du classement FIFA depuis trois ans, cela signifie qu’ils sont très bons depuis longtemps, mais nous continuerons à jouer à notre manière.

Image:

Les joueurs italiens célèbrent leur victoire à l’Euro 2020 contre l’Autriche



« Nous pourrions modifier certaines choses en cours de route si les choses ne se passent pas comme prévu, mais nous avons un certain style de jeu et la Belgique aussi. Je suis sûr que ce sera un merveilleux match de football. Le vainqueur sera l’équipe qui fait le moins d’erreurs. »

La principale menace offensive de la Belgique est familière à la défense Azzurri avec Romelu Lukaku, qui a marqué trois buts à l’Euro 2020, qui sera le fer de lance de l’attaque de Martinez à l’Allianz Arena.

Lukaku a été élu joueur de l’année en Serie A la saison dernière, alors qu’il a renvoyé l’Inter Milan à son premier titre de haut niveau en 11 ans.

« Nous avons beaucoup de respect pour Lukaku car il a fait une excellente saison pour l’Inter, et cela vaut pour toute notre équipe », a déclaré le défenseur Giorgio Chiellini. « Toute la saison, nous avons vu à quel point il est devenu un vainqueur de match et un joueur important.

« Je pense que ce serait rendre un mauvais service de dire que la Belgique se concentre sur Romelu Lukaku, car ils ont des joueurs de qualité sur tout le terrain. Nous nous préparerons comme nous l’avons toujours fait, en gardant un œil sur Lukaku et leurs autres meilleurs joueurs. «

Nouvelles de l’équipe

Image:

Le défenseur italien Giorgio Chiellini est de retour vendredi



L’implication de De Bruyne et Hazard n’étant pas encore confirmée, Belgique devraient avoir le reste de leur équipe disponible pour les quarts de finale.

Italie n’a pas de nouveau problème de blessure, Chiellini étant sur le point de revenir après avoir raté les huitièmes de finale contre l’Autriche en raison d’une blessure à la cuisse.

Statistiques Opta

Il s’agira de la cinquième rencontre entre la Belgique et l’Italie lors d’un tournoi majeur – les quatre rencontres précédentes ont eu lieu en phase de groupes, lors de la Coupe du monde 1954 et du Championnat d’Europe en 1980, 2000 et 2016. L’Italie a évité la défaite dans les quatre matches, remportant trois et en dessiner un.

Contre aucune équipe, la Belgique n’a joué plus de matchs dans les tournois majeurs sans gagner que l’Italie (4, à égalité avec la France et l’Allemagne) tandis que les seules nations européennes que l’Italie a affrontées plus souvent dans les mêmes tournois sans perdre sont l’Allemagne (9) et l’Autriche (5) .

L’Italie a atteint les quarts de finale du Championnat d’Europe pour un quatrième tournoi consécutif. Chacune de ces trois apparitions précédentes à ce stade a été décidée par une séance de tirs au but, les Italiens étant éliminés par l’Espagne en 2008 et l’Allemagne en 2016, tout en dépassant l’Angleterre en 2012. En effet, cela représente trois des cinq tirs au but italiens pour le Championnat d’Europe – plus que toute autre nation avant l’édition 2020.

La Belgique a remporté sept de ses huit derniers matches aux Championnats d’Europe – l’exception dans cette série était à ce stade de l’Euro 2016, lorsqu’elle a perdu 3-1 contre le Pays de Galles.

L’Italie a remporté ses quatre matches à l’EURO 2020 ; ils n’ont jamais remporté cinq matchs consécutifs lors de la finale du Championnat d’Europe, alors qu’ils n’en ont remporté que cinq fois de suite ou plus lors d’un tournoi majeur (Coupe du monde/Euros), remportant sept victoires de suite lors de la Coupe du monde de 1934 à 1938 et cinq de suite à la Coupe du monde en 1990.

Jamie Carragher : l’Angleterre est désormais favorite | L’Allemagne remporte le verdict et la sélection de l’équipe contre l’Ukraine | Autres quarts de finale évalués

Après avoir battu l’Allemagne, l’Angleterre est désormais favorite pour remporter l’Euro 2020. C’était le verdict de Jamie Carragher lorsqu’il a rejoint le podcast Sky Sports Football Euros pour réfléchir à la victoire historique de l’Angleterre sur ses anciens rivaux à Wembley. Il explique pourquoi cette victoire pourrait propulser l’équipe de Gareth Southgate vers de nouveaux sommets et évalue également les joueurs clés de l’équipe et comment le manager peut à nouveau faire bouger les choses pour le quart de finale avec l’Ukraine.

Dans la deuxième partie de l’émission, Peter Smith est rejoint par l’écrivain de football de Sky Sports Charlotte Marsh et l’éditeur de données de Sky Sports Adam Smith pour examiner les trois autres quarts de finale et déterminer qui passera par les liens entre la Suisse contre l’Espagne, la Belgique contre Italie et République tchèque contre Danemark.