Actualités de l’équipe, statistiques, heure du coup d’envoi avant le match retour des quarts de finale de la Ligue des champions entre le Borussia Dortmund et Man City mercredi.

Actualités de l’équipe

Manchester City sera sans l’attaquant Sergio Aguero pour le match retour des quarts de finale de la Ligue des champions mercredi contre le Borussia Dortmund.

Le record du buteur du club est toujours mis à l’écart avec le problème musculaire mineur qui l’a empêché de participer à l’affrontement de samedi en Premier League avec Leeds.

City a autrement une équipe entièrement en forme avec le défenseur Aymeric Laporte à nouveau disponible après avoir surmonté un coup.

Borussia Dortmund sera sans l’ailier Jadon Sancho, qui a été exclu de ses retrouvailles avec son ancien club.

L’ailier anglais est de retour à l’entraînement après six semaines d’absence en raison d’une blessure à la cuisse, mais l’affrontement de mercredi au Signal Iduna Park arrive trop tôt.

Pep exhorte City à saisir le moment

Pep Guardiola a exhorté ses joueurs de Manchester City à saisir le moment et à assurer leur place en demi-finale de la Ligue des champions.

Les leaders de la Premier League tentent d’atteindre les quatre derniers pour la première fois depuis 2016 alors qu’ils prennent l’avantage 2-1 sur le Borussia Dortmund pour le match retour de leur quart de finale.

City a subi une défaite lors des 16 derniers matchs et en trois quarts de finale successifs depuis que Guardiola a pris la direction du club.

« Il est maintenant temps de faire un autre pas. Tout le monde le veut », a déclaré Guardiola. « Les joueurs veulent recommencer car ils étaient tristes de ne pas pouvoir aller en demi-finale et c’est l’occasion de faire ses preuves.

« Mais personne ne va nous le donner. Nous devons le gagner, nous devons le faire. Rien que pour être dans cette position, personne ne dira: » Allez en demi-finale « . Si nous sommes bons, nous va le faire. «

Terzic: Hype n’affectant pas Haaland

Erling Haaland n’a pas réussi à marquer lors de ses six derniers matchs pour le club et le pays



Erling Haaland, très bien noté, sera probablement la clé des espoirs de Dortmund de renverser le match des quarts de finale.

Le Norvégien de 20 ans n’a pas marqué lors de ses six derniers matchs pour le club ou le pays, mais l’entraîneur-chef Edin Terzic ne pense pas que la poursuite des spéculations sur son avenir affecte son jeu.

« Même s’il n’a pas marqué lors de ces derniers matches, il est un joueur important et clé pour nous », a déclaré le patron de Dortmund. « Il peut causer des difficultés à nos adversaires.

« Comme nous l’avons vu lors des derniers matches, en particulier en seconde période contre Stuttgart, il a fait un excellent travail. Il est important qu’il marque des buts et il est le joueur clé pour nous. »

Le rendez-vous de Dortmund avec le destin

Marco Reus a marqué le but de Dortmund à l’extérieur lors de la défaite à l’aller de la semaine dernière au stade Etihad



Terzic a reconnu que le Borussia Dortmund était confronté à une tâche difficile s’il voulait atteindre les demi-finales de la Ligue des champions pour la première fois depuis sa finale en 2013, mais il pense qu’ils peuvent l’emporter.

« Nous avons montré une excellente performance à Manchester City. Nous avons montré que nous pouvions bien jouer contre une équipe solide et que nous pouvions leur causer des difficultés », a déclaré Terzic.

«C’était dommage de concéder le but tardif et nous avons besoin d’une victoire, nous le savons, et il ne suffit pas de se concentrer sur le travail défensif. Nous devons créer quelque chose et être dangereux.

« Cela va être une tâche difficile mais nous y croyons, même si la croyance ne suffit pas à elle seule. Nous devons montrer d’autres attributs pour être décisifs. »

