Aperçu du match en direct – Arsenal vs W Brom 09.05.2021

Actualités de l’équipe, statistiques et pronostics avant Arsenal vs West Brom en Premier League dimanche (coup d’envoi à 19h).

Actualités de l’équipe

Le milieu de terrain a raté le match nul et vierge de jeudi avec Villarreal – qui a vu les Gunners éliminés de la Ligue Europa – après s’être plaint d’un muscle serré à l’échauffement, mais le problème n’est pas considéré comme grave.

Dani Ceballos est disponible après avoir été banni pour le match précédent, tandis que David Luiz (ischio-jambiers) est toujours susceptible d’être mis à l’écart.

Le milieu de terrain est incapable d’affronter son club parent dans le cadre des termes de son accord de prêt d’Arsenal.

Albion n’a pas de nouvelles blessures mais Branislav Ivanovic, Robert Snodgrass et Kieran Gibbs restent sur la touche.

Permutations de relégation West Brom sera relégué s’il perd. Également vers le bas s’ils font match nul et Newcastle et Burnley évitent la défaite. Aussi à bas avec une victoire si Palace évite la défaite et Brighton, Southampton, Burnley et Newcastle gagnent tous.

Fulham sera relégué s’ils perdent et Newcastle évite la défaite.

Comment suivre

Suivez Arsenal vs West Brom sur notre blog dédié aux matchs en direct. Les faits saillants seront également publiés sur le Sky Sports plateformes numériques et Sky Sports Football Chaîne YouTube peu de temps après le coup de sifflet final.

La prédiction de Jones Knows

West Brom sera relégué ici s’il perd. La réputation de Sam Allardyce en tant que pompier de relégation n’a cependant pas été trop touchée. Il a façonné les Baggies en une tenue beaucoup plus accomplie, qui resterait probablement en place la saison prochaine s’ils étaient une équipe de Premier League tout en affichant les niveaux de performance des deux derniers mois. Mais c’est trop tard pour eux.

Pendant ce temps, Mikel Arteta a une récolte talentueuse de jeunes talents avec lesquels travailler et nourrir, cela s’est avéré la partie la plus excitante d’une saison stupéfiante pour les Gunners. Bukayo Saka et Emile Smith Rowe ont brillé, mais le véritable joyau de la couronne pourrait être Gabriel Martinelli, qui me rappelle Alexis Sanchez dans sa splendeur. Il est agressif, direct et est capable de faire la différence dans le dernier tiers. Arsenal est invaincu dans les six matches qu’il a commencés en Premier League cette saison. Oui, il n’a que 18 ans, mais les jeunes canons sont pleins de responsabilités dans cette configuration d’Arsenal. Ils sont l’avenir de ce club et devraient être lâchés dans les derniers matchs.

S’il est sélectionné, West Brom devra garder un œil sur le mouvement intelligent de Martinelli, quelque chose avec lequel Fulham, Sheffield United et Newcastle ont tous lutté. Ses données de buts attendues montrent un retour de 0,59 toutes les 90 minutes depuis ses cinq dernières apparitions en Premier League, qui est la cinquième plus élevée de tous les joueurs, et il réalise en moyenne un peu plus de trois tirs par match sur ses chiffres actuels. Tout cela équivaut au 6/1 avec Sky Bet pour qu’il marque d’abord un score diaboliquement juteux.

JONES SAIT PRÉVISIONS: 2-0

ANGLE DE PARI: Gabriel Martinelli marque le premier (6/1 avec Sky Bet)

Statistiques Opta

Arsenal a remporté 10 de ses 12 matchs à domicile en Premier League contre West Brom, échouant seulement en novembre 2004 (1-1) et septembre 2010 (2-3).

West Brom a perdu chacun de ses sept derniers matchs à l’extérieur de Premier League contre Arsenal par un score total de 15-1.

Arsenal a marqué lors de ses 25 rencontres de Premier League avec West Bromwich Albion, le meilleur record à 100% d’une équipe contre une autre dans la compétition.

La victoire d’Arsenal verrait West Bromwich Albion relégué de la Premier League pour une cinquième fois record conjoint (avec Norwich). Ce serait leur 11e relégation de haut vol (seuls Birmingham avec 12 ont souffert de plus), tandis que ce serait la première relégation de l’entraîneur Sam Allardyce de la Premier League.

West Bromwich Albion a perdu plus de matches de haut niveau contre Arsenal (65) que contre toute autre équipe de son histoire, avec 39 de ces défaites à Londres.

Arsenal a perdu sept matchs à domicile de Premier League en 2020-2021; ils ont perdu plus de matches de championnat à domicile pour la dernière fois en une seule campagne en 1929-30 (9), une saison au cours de laquelle les Gunners ont terminé 14e du tableau.

Après avoir remporté des matchs consécutifs de Premier League à l’extérieur en avril 2018, West Bromwich Albion n’a remporté que deux de ses 18 matchs à l’extérieur dans la compétition (D5 L11). En effet, seul Sheffield United (4) a récolté moins de points à l’extérieur en Premier League cette saison que les Baggies (11).

