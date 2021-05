Aperçu du match en direct – Arsenal vs Villarreal 06.05.2021

Alors que Mikel Arteta exhorte son équipe à «relever le défi» de leur demi-finale retour de la Ligue Europa contre Villarreal, Nicolas Pepe peut-il à nouveau intervenir pour Arsenal en Europe?

Les Gunners traînent 2-1 depuis le match aller en Espagne la semaine dernière, mais c’est le penalty de Pepe qui a donné à Arsenal une bouée de sauvetage à l’extérieur qui semblait presque impossible après une heure.

Mais une détermination et une résilience fermes voient le match retour de jeudi aux Emirats bien placé, Arsenal visant à atteindre sa deuxième finale de la Ligue Europa en trois ans.

Leur dernière apparition dans la finale 2018/19 est venue d’Unai Emery – maintenant le manager de Villarreal et avec une histoire sensationnelle en Ligue Europa.

Mais Arsenal espère battre son ancien patron cette semaine, et Pepe sera probablement à l’avant-garde d’un potentiel revirement d’Arsenal.

Pepe peut-il à nouveau briller en Ligue Europa?

Image:

Nicolas Pepe a gardé son sang-froid du point de penalty pour Arsenal contre Villarreal



Pepe aime la Ligue Europa. Il s’est épanoui dans la compétition cette saison, commençant dans neuf des 13 matchs et n’ayant pas participé à un seul match (victoire 3-2 contre Benfica). En comparaison, il n’a commencé que 13 matchs de Premier League ce trimestre.

Mais plus important encore, ses engagements envers les objectifs européens ont été vitaux. Il a marqué ou aidé dans tous les matches de groupe sauf un (victoire 4-1 contre le Rapid Vienne) et a trouvé le filet lors de ses trois derniers matchs à élimination directe.

En quarts de finale contre le Slavia Prague, il a eu un impact instantané à ses 12 minutes hors du banc, renvoyant Arsenal devant le match nul 1-1. Il a ensuite marqué et aidé au match retour, avant de marquer un but potentiellement vital à Villarreal jeudi dernier.

En fait, Pepe a enregistré 10 buts en Ligue Europa cette saison (6 buts, 4 passes) – plus que tout autre joueur – et seuls trois joueurs différents d’Arsenal ont marqué plus de buts en une seule saison dans la grande compétition européenne que Pepe ( Ian Wright – 9 en 1994/95, Thierry Henry – 8 en 1999-2000, 7 en 2001/02 et 2002/03 et Pierre-Emerick Aubameyang – 8 en 2018/19).

Il y a un autre sous-jacent savoureux à cette cravate Villarreal aussi. Emery a révélé en mai 2020 qu’il n’avait pas voulu signer Pepe alors qu’il était directeur d’Arsenal, préférant plutôt Wilfried Zaha.

Image:

Unai Emery a signé Nicolas Pepe pour Arsenal alors qu’il était manager



Il a dit Le gardien: « Nous avons signé Pepe. C’est un bon joueur mais nous ne connaissions pas son personnage et il a besoin de temps, de patience. J’ai favorisé quelqu’un qui connaissait la ligue et qui n’aurait pas besoin de s’adapter.

« Zaha a remporté des matchs tout seul: Tottenham, Manchester City, nous. Des performances incroyables. Je leur ai dit: » C’est le joueur que je connais et que je veux. » J’ai rencontré Zaha et il voulait venir. Le club a décidé que Pepe était un pour l’avenir. «

Mais avec ses impressionnantes performances européennes cette saison, y compris la semaine dernière à La Ceramica, Pepe espère avoir le dernier mot contre son ancien entraîneur.

Arteta: Nous devons relever le défi

















0:34



Le manager d’Arsenal, Mikel Arteta, a déclaré qu’il ne voulait pas de distractions pour son équipe avant leur demi-finale retour de la Ligue Europa avec Villarreal au milieu d’une discussion sur la prise de contrôle.



Arteta dit que son équipe doit s’attaquer de front à leur demi-finale retour et a souligné l’énorme opportunité qu’Arsenal a de remporter un trophée.

Il a dit: « Il est temps de le changer [the tie]. Nous devons relever le défi et l’opportunité qui nous attendent. Je pense que c’est la dixième fois que le club participe à une demi-finale européenne, donc cela n’arrive pas très souvent. Nous devons saisir l’occasion demain et gagner le droit d’être en finale.

C’est une réalité. Ce n’est pas ce que nous voulons, évidemment, mais il y a beaucoup de choses qui se sont produites pendant cette période, pour de nombreuses raisons. La première est que le niveau est élevé à un niveau sans précédent dans cette ligue et nous ne sommes pas le seul club à en être sorti. Mais évidemment, nous n’accepterons pas cette situation et nous voulons la changer tout de suite. Cette saison, nous avons encore la possibilité de le faire.

« Je ne sais pas comment ils se préparent pour le match. Je pense que nous en avons parlé avant le match aller et évidemment, nous avons concédé un but tôt et cela a changé le jeu. Ensuite, il y a eu un deuxième sur un set play comme Nous avons ensuite dû jouer 40 minutes avec 10 hommes et nous verrons ce qui se passera. Nous avons une idée de ce qu’ils pourraient essayer de faire et nous savons ce que nous voulons faire pour passer. Ensuite, bien sûr, il y a de nombreux jeux dans le jeu demain.

« Nous devons jouer mieux que nous ne l’avons fait à Villarreal. Nous allons commencer avec 11 joueurs, ce que nous n’avons pas eu la chance de faire lors du dernier match et ensuite nous verrons ce qui se passera. Il y aura de nombreux facteurs qui entrent en jeu.

Image:

Dani Ceballos a été expulsé pour Arsenal en Espagne



« C’est un match énorme pour tout le monde mais en particulier pour le club parce que nous représentons ici un club de football et nos fans. Ce que nous voulons faire, c’est le faire de la meilleure façon en remportant des trophées. Si nous gagnons demain, nous serons beaucoup plus près d’obtenir un autre trophée, c’est le seul but et le but de notre présence ici.

« C’est à nouveau un grand moment. Pas pour moi, mais pour le club et pour tout ce qui s’est passé au cours des deux dernières années et des derniers mois. Toute l’instabilité avec laquelle nous vivons pour de nombreuses raisons différentes. Alors je le pense sera vraiment important et un grand pas en avant si nous pouvons être dans cette finale et avoir l’opportunité de remporter ce trophée. «

Arsenal suivant un schéma similaire

Image:

Arsenal n’a pas eu une série de résultats faciles lors de la phase à élimination directe de la Ligue Europa



Arsenal ne s’est pas rendu la tâche facile lors des huitièmes de finale de la Ligue Europa cette saison. Après avoir remporté tous leurs matchs de groupe, les Gunners ont perdu ou fait match nul au moins une de leurs jambes depuis les huitièmes de finale.

Cela augure bien après une défaite au match aller à Villarreal. Manu Trigueros et Raul Albiol ont tiré les hôtes dans une avance de 2-0 en une demi-heure, avant que Dani Ceballos ne soit expulsé, mais une amélioration des 30 dernières minutes d’Arsenal les a vus riposter.

Pepe a marqué depuis le point de penalty – Arsenal a eu un autre penalty marqué par le VAR en première mi-temps – avant que l’ancien milieu de terrain de Tottenham, Etienne Capoue, ne soit expulsé pour Villarreal.

Résultats d’Arsenal lors des huitièmes de finale de la Ligue Europa 2020/21 Correspondre Rond Résultat Benfica 1-1 Arsenal 32 derniers aller Dessiner Arsenal 3-2 Benfica 32 derniers match retour Gagné Olympiakos 1-3 Arsenal 16 derniers match aller Gagné Arsenal 0-1 Olympiakos 16 derniers match retour Perte Arsenal 1-1 Slavia Prague Quart de finale aller Dessiner Slavia Prague 0-4 Arsenal Quarts de finale retour Gagner Villarreal 2-1 Arsenal Demi-finale aller Perte

Arsenal a également progressé par rapport à chacun de ses deux derniers matches à élimination directe européens où il a perdu le match aller – 0-1 contre BATE Borisov en février 2019 en Ligue Europa et 1-3 contre Rennes en mars 2019 dans la même compétition.

Cependant, Arsenal n’a remporté qu’un seul de ses trois matchs à élimination directe à domicile et n’a pas réussi à gagner lors de ses cinq derniers matches aux Emirats depuis une victoire 2-1 contre Tottenham dans le derby du nord de Londres.

« Il y a eu de nombreux facteurs », a déclaré Arteta, interrogée sur les problèmes de défense à domicile. « Les erreurs ont été l’une des principales. Nous avons également concédé quelques coups de pied arrêtés et les autres équipes ne créant pas grand-chose, elles ont réussi à marquer un but. »

Arteta jouera-t-elle un attaquant?

Image:

Le manager d’Arsenal, Mikel Arteta, a fait l’objet d’un examen minutieux pour manque d’attaquant partant au match aller



Une critique à laquelle Arteta a été confrontée lors du match aller était de commencer le match sans attaquant reconnu. Emile Smith Rowe a commencé par le milieu, soutenu par Pepe, Martin Odegaard et Bukayo Saka en attaque.

Après le match, Arteta a expliqué que c’était une décision qu’il avait prise pour le match, mais après avoir concédé dans les quatre minutes, son plan a été changé.

Interrogé sur la dissection de sa tactique la semaine dernière, Arteta a déclaré: « La critique fait partie du travail et vient normalement lorsque vous perdez. Nous le savons tous. »

Le capitaine d’Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang, est revenu sur le banc pour le voyage à Villarreal après s’être remis du paludisme, en faisant une apparition tardive en remplacement, et a commencé contre Newcastle samedi.

















3:03



GRATUIT À REGARDER: les faits saillants de la victoire d’Arsenal contre Newcastle en Premier League



Il en a marqué un et en a aidé un autre lors de la victoire 2-0 en Premier League et pourrait être en ligne pour jouer jeudi, Arteta disant: « Ce match vous donne toujours une autre opportunité. Si vous êtes là, vous êtes prêt pour la prise. Il peut changer les choses très rapidement, donc j’espère que nous pourrons le voir demain. «

Commentant les récentes critiques d’Aubameyang, Arteta a ajouté: « Mon travail, ma responsabilité, est de protéger nos joueurs et d’essayer d’en tirer le maximum. Nous savons certaines choses que le monde extérieur ne sait pas. Ils peuvent commenter mais parfois sans connaître tous les détails, ce qui est un peu injuste pour les gens. Nous prenons des décisions que parfois les gens jugent mais sans vraiment connaître les détails. Cette critique fait partie de notre travail. «

Une autre option pour Arteta pourrait être le retour d’Alexandre Lacazette, qui a surmonté un problème de tendons ischio-jambiers et peut également être impliqué.

Actualités de l’équipe

Image:

David Luiz a de nouveau été blessé après avoir débuté contre Newcaslte ce week-end



Les deux équipes seront sans joueurs suspendus Ceballos et Capoue après leurs cartons rouges respectifs au match aller.

Kieran Tierney pourrait faire son retour d’une blessure au genou pour sa première apparition à Arsenal depuis avril.

David Luiz a fait son premier départ depuis mars contre Newcastle, mais au début de la seconde période, il a subi une autre blessure qui l’a remplacé par Calum Chambers. Cependant, Arteta n’a pas fourni de mise à jour supplémentaire sur sa forme physique et Arsenal continuera d’évaluer le défenseur avant le match de jeudi.

Comment suivre

Suivez les commentaires en direct d’Arsenal vs Villarreal via notre blog en direct dédié à travers Sky Sports ‘ plates-formes numériques.

Statistiques Opta