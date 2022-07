Aperçu du match en direct – Angleterre vs Norvège 11.07.2022

Ellen White a déclaré que l’Angleterre cherchait à réaliser une “très grande performance” lorsqu’elle affronterait la Norvège lundi lors de son deuxième match de groupe de l’Euro 2022.

Les hôtes du tournoi ont ouvert leur campagne mercredi avec une victoire 1-0 contre l’Autriche à Old Trafford devant une foule record de 68 871 spectateurs.

Faisant écho aux commentaires d’après-match de la patronne Sarina Wiegman, White a déclaré qu’il y avait “des choses que nous pourrions certainement améliorer” à partir de cet affichage alors que les Lionnes – qui sont trois places au-dessus de leurs adversaires dans le classement mondial de la FIFA – se préparent à affronter une équipe norvégienne qui a battu l’Irlande du Nord 4-1 au St Mary’s Stadium lors de son match d’ouverture jeudi.

Avant le concours de lundi au stade Amex, White a déclaré: “D’abord et avant tout, je pense qu’il [Wednesday] était juste une occasion incroyable, 68 000 personnes sont venues regarder l’Angleterre. Le bruit était complètement fou. Nous sommes tellement reconnaissants pour tous ceux qui sont venus et super fiers.

Image:

Le capitaine Leah Williamson et Georgia Stanway à l'entraînement en Angleterre





“Notre principale priorité était de trois points, évidemment. Il y a des choses que nous pourrions certainement améliorer, et nous cherchons à nous améliorer en entrant dans le match de lundi. Je pense que nous aurions peut-être pu marquer quelques buts de plus ou prendre de meilleures décisions. dans ce dernier tiers.

“En fin de compte, nous avons de la place pour grandir dans ce tournoi. Ce n’est que le premier match. Nous continuerons à grandir avec un peu de chance et nous avons été sur le terrain d’entraînement et nous voulons nous améliorer et nous voulons nous développer, et j’espère que vous verrez que lundi.

Image:

Ellen White fait un geste vers la foule de 68 000 personnes à Old Trafford après la victoire sur l'Autriche





“Nous avons analysé le match de l’Autriche et les domaines que nous voulions améliorer – possession du ballon et dans le dernier tiers, et vouloir être plus clinique. Nous voulons entrer dans ce match contre la Norvège et, espérons-le, réaliser une très grande performance.”

Parmi les noms les plus en vue dans les rangs norvégiens figure l’attaquante lyonnaise Ada Hegerberg, lauréate du Ballon d’Or 2018 qui est revenue la saison dernière après une blessure au LCA, puis a mis fin à un exil volontaire de son équipe nationale, après s’en être éloignée en 2017. , mécontente de la façon dont le football féminin était géré dans le pays.

L’équipe menait 2-0 dans les 15 premières minutes contre l’Irlande du Nord et menait 3-0 juste après la demi-heure de jeu.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Un documentaire spécial avec des images d'archives et des interviews exclusives présentant la sélectionneuse anglaise Sarina Wiegman qui espère inspirer les Lionnes à la gloire à l'Euro 2022.



White a ajouté: “Ils ont eu un très bon départ, n’est-ce pas – je suis sorti chercher de la nourriture et ils menaient 2-0!

“Je pense que c’est une équipe phénoménale, et c’est un groupe vraiment difficile. Mais nous l’avons regardé, nous l’avons analysé et nous sommes entièrement concentrés sur ce que nous pouvons faire. C’est un gros, gros match pour nous, et nous sommes ravis. Je pense que nous devons nous méfier de la ligne de front et des joueurs qu’ils ont.

White est le meilleur buteur des Lionnes avec 50 buts et a été le meilleur buteur de la Coupe du monde 2019, avec six buts.

Wiegman: La pression doit être ressentie des deux côtés

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L'entraîneure de l'Angleterre, Sarina Wiegman, a déclaré que l'Angleterre ne ressentait aucune pression avant son match contre la Norvège dans l'Euro féminin de l'UEFA.



La patronne anglaise Sarina Wiegman a contesté la suggestion selon laquelle toute la pression était sur les Lionnes avant le choc de lundi à Brighton.

L’homologue de Wiegman, Martin Sjogren, a déclaré lors de sa conférence de presse d’avant-match au stade Amex qu’il estimait que la Norvège était “définitivement” l’outsider lors de la rencontre du groupe A avec les hôtes de l’Euro, ajoutant : “Je pense que l’Angleterre est l’un des grands favoris pour Je pense que l’Angleterre ressent beaucoup de pression d’être à la maison.

La conférence de presse de Wiegman a suivi, et lorsqu’elle a été interrogée sur les commentaires de Sjogren et s’il était juste de dire que toute la pression était sur l’Angleterre, elle a répondu : “Je ne pense pas.

L’Angleterre en pleine forme La gagnante de Beth Mead contre l’Autriche a porté à 15 le nombre de buts du record des Lionnes en une saison

La victoire de l’Angleterre lors de la première journée a porté sa séquence de victoires à sept matchs ; ils n’ont enregistré qu’une seule fois une séquence plus longue, remportant neuf victoires consécutives de novembre 1972 à avril 1975

Les Lionnes ont maintenant enregistré quatre victoires consécutives dans le groupe Euro; n’en ayant réussi que deux au cours des 12 dernières

Ce succès contre l’Autriche a porté la meilleure série sans défaite de l’histoire de l’Angleterre à 15 matchs, tous sous Sarina Wiegman (W13 D2); ils ont marqué 85 buts pendant cette période, n’en concédant que trois

L’Angleterre a gardé 12 draps propres en 15 matches depuis que Wiegman a pris les commandes

Y compris son passage en tant que patronne des Pays-Bas, Wiegman a remporté ses sept matchs de l’Euro en tant qu’entraîneur-chef ; les Oranje ont également entamé avec succès leur tournoi de l’Euro 2017 avec une victoire 1-0 lors de la première journée, contre la Norvège

“Je pense que la Norvège doit aussi gagner, pour être en tête du groupe. Nous voulons gagner. C’est facile de dire que la pression est là.

“Nous savons ce que nous voulons – nous voulons jouer notre meilleur match, divertir et bien sûr gagner des matchs. Notre prochain match est demain contre la Norvège, donc nous voulons gagner ce match, et c’est de cela dont nous parlons – développer notre style de jeu, jouer notre meilleur jeu, faire de notre mieux, et ensuite nous verrons ce que cela nous apporte.”

Elle a ajouté: “S’ils veulent être les outsiders, c’est bien. Je pense qu’ils ont une équipe très forte, et nous aussi, donc je m’attends à un match ouvert et nous verrons où cela mène.”

La défenseuse Lotte Wubben-Moy, testée positive au Covid-19, est la seule joueuse de l’équipe anglaise indisponible pour le match.

Hegerberg “super pour le football féminin”

Image:

Ada Hegerberg a fait son retour dans l'équipe de Norvège la saison dernière





À propos de l’attaquant vedette norvégien Hegerberg, Wiegman a déclaré : “Nous les avons bien sûr analysés. Ils ont une bonne équipe et Hegerberg est de retour.

“Avoir une personnalité et une joueuse comme ça sur les grandes scènes, c’est très bien, et c’est bon pour le football féminin. Vous voulez les meilleures joueuses sur les plus grandes scènes.

“Nous pensons également qu’ils ont des faiblesses, et nous espérons exploiter cela.”

