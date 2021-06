Aperçu du match en direct – Angleterre vs Ecosse 18.06.2021

C’est le match que les fans anglais et écossais attendent avec impatience depuis des mois – et vendredi soir à Wembley, leur rivalité sera renouvelée.

Depuis que l’Écosse a réservé sa place à l’Euro 2020 avec une victoire en barrages en novembre, un autre volet du plus ancien match international du football a été discuté, débattu et très attendu.

L’Angleterre a peut-être remporté sept des neuf dernières rencontres, mais le match nul 2-2 des qualifications pour la Coupe du monde à Hampden Park en juin 2017, lorsque Harry Kane a sauvé un point dramatique après que Leigh Griffiths a marqué deux coups francs tardifs, montre que rien ne peut être exclu dans les compétitions entre ces deux-là.

Leur seule rencontre précédente lors d’un tournoi majeur en est un autre exemple. Gary McAllister a eu la chance d’égaliser pour l’Écosse à l’ancien Wembley lors d’un match de groupe à l’Euro 96, mais au lieu de cela, deux moments emblématiques de l’histoire du football anglais se sont déroulés au cours des deux minutes suivantes: le penalty de David Seaman et le but légendaire de Paul Gascoigne pour le faire 2 -0.

Les 22 500 fans de Wembley pour le dernier affrontement espèrent voir une excitation similaire.

Après le premier tour des matches du groupe D, c’est l’Ecosse qui a le plus besoin de points.

L’équipe de Steve Clarke a eu ses chances contre la République tchèque mais a été défaite par quelques beaux buts de Patrik Schick, tandis que l’Angleterre a réalisé une performance encourageante lors de sa victoire 1-0 contre la Croatie.

L’Angleterre sera qualifiée pour les huitièmes de finale si elle gagne à Wembley, et elle sera confirmée dans les deux premiers si elle gagne et que la Croatie ne bat pas la République tchèque.

Mais, d’un autre côté, quelle meilleure façon pour l’Ecosse de faire un grand pas vers une première apparition dans une phase à élimination directe d’un tournoi majeur qu’en battant l’Angleterre à Wembley ?

Gareth Southgate a déclaré que Harry Maguire serait impliqué dans le Angleterre équipe, ayant été absent depuis mai avec une blessure à la cheville.

« Harry sera impliqué demain, la décision que nous devons prendre est de savoir s’il est prêt à commencer », a-t-il déclaré.

« Il est sur une très bonne voie. Nous voulons que tout le monde soit disponible, cela entraîne des décisions difficiles, mais nous avons 26 joueurs sur le terrain d’entraînement et c’est une excellente position dans laquelle s’impliquer. »

Steve Clarke a également déclaré Kieran Tierney apte et disponible pour Écosse. Le défenseur d’Arsenal a raté la défaite 2-0 contre la République tchèque à Hampden Park lors du match d’ouverture du Groupe D avec un petit problème.

Clarke a déclaré: « C’est une bonne nouvelle pour Kieran, une bonne nouvelle pour nous et une bonne nouvelle pour les supporters écossais. J’espère que nous pourrons soutenir tout cela avec un bon résultat. Il s’est complètement entraîné ces deux derniers jours. Il est disponible pour l’ensemble. Jeu. »

L’entraîneur anglais Gareth Southgate : « Nous savons que nous devons être compétitifs car sinon vous pouvez être dépassé dans n’importe quel match. Notre objectif doit être de faire en sorte que les performances s’améliorent à chaque match auquel nous jouons.

« Pour les fans et nous, c’est une grande occasion mais c’est une autre opportunité pour trois points et notre objectif est la qualification. C’est sur quoi nous devons nous concentrer.

« Dans le passé, nous l’avons très bien fait. Nous l’avons fait dimanche, dimanche était une grande occasion pour tout le monde et nous l’avons très bien géré.

« Chaque match qu’ils jouent pour l’Angleterre compte beaucoup pour eux, mais je pense que les jeunes générations ont un point de vue différent sur ces anciennes rivalités.

« L’histoire des matchs lorsque nous grandissions, les internationaux à domicile étaient l’un des rares matchs que vous ayez vus en direct à la fin de la saison.

« L’Angleterre-Écosse était une occasion énorme chaque année, maintenant c’est joué moins régulièrement, beaucoup de joueurs sont des amis au sein de leurs clubs.

« Je n’ai pas ressenti le besoin de développer cela, je veux qu’ils l’abordent comme n’importe quel autre jeu de football et se concentrent sur le fait de bien jouer et n’ont pas besoin de trop insister sur les autres parties. »

















Le sélectionneur écossais Steve Clarke : « Les joueurs doivent croire en eux, c’est le premier critère.

« Ce sont tous de bons joueurs, ils jouent tous à un très bon niveau. Beaucoup d’entre eux sont des coéquipiers avec certains des gars de l’équipe d’Angleterre, donc ils sont habitués à les voir sur le terrain et habitués à jouer dans les grands jeux.

« Je ne pense pas qu’ils n’auraient pas la confiance en eux d’y aller et d’obtenir un bon résultat. Nous avons de bons professionnels dans l’équipe, ils sont habitués à jouer dans de grands matches.

« Les gros joueurs veulent jouer dans de gros matchs et ils ne viennent pas beaucoup plus gros que celui-ci. Nous allons sortir ici et essayer de prendre le devant le plus tôt possible, essayer de mettre la main sur le ballon.

Angleterre vs Ecosse – État des lieux Pour l’Angleterre, l’équation est simple. Si l’équipe de Gareth Southgate bat l’Ecosse, elle sera qualifiée pour les 16 derniers. Elle sera confirmée dans les deux premiers du groupe si elle remporte la victoire contre l’Ecosse à Wembley vendredi et si la Croatie ne bat pas la République tchèque.

C’est aussi un match énorme pour l’Ecosse, qui ne pourra pas terminer dans les deux premiers si elle perd contre l’Angleterre et que la Croatie ne bat pas la République tchèque.

« Les joueurs essaieront de se sentir à l’aise sur le terrain, et si nous pouvons démarrer rapidement, ce sera bien pour nous.

« L’objectif lorsque nous avons commencé le tournoi était d’obtenir suffisamment de points pour sortir de la phase de groupes et entrer dans la phase à élimination directe pour la première fois de notre histoire en tant qu’équipe masculine A, et nous avons toujours cela devant nous.

« Nous cherchons donc à tirer quelque chose du match contre l’Angleterre et nous devons évidemment aussi tirer quelque chose du match contre la Croatie. Nous attendons donc avec impatience les deux prochains matchs. »

« Je ne pense pas que les joueurs anglais se laisseront emporter par l’émotion, et je ne pense pas que Gareth le fera. Gareth n’a pas tendance à devenir trop haut quand ils gagnent un match, ou trop bas quand ils perdent un match. Il a vu beaucoup de football international, a vu beaucoup de tournois de football et comprend ce qui peut arriver.

« Je pense que son plan de match pour vendredi aura été défini avant même la Croatie, et je ne pense pas que cela changera. Il est vraiment méthodique et sait comment il va aborder chaque match. Ce sera défini.

« Ce sera plus intéressant de voir comment Steve Clarke réagit à leur défaite lors du premier match, il peut y avoir une réaction émotionnelle qu’ils doivent être plus offensifs et proactifs. Mais cela conviendrait à l’Angleterre, si l’Écosse venait et attaquait, ils pourraient alors jouer un peu plus leur football.Il est important pour les deux managers de retirer l’émotion de ce match et de s’en tenir à leurs plans de match.

« Je suis sûr que Southgate le fera, c’est si Steve Clarke réagit au fait qu’ils ont eu un premier résultat décevant contre la République tchèque. »

En savoir plus sur Neville – notamment pourquoi il pense que Harry Maguire doit jouer contre l’Écosse ou la République tchèque, pourquoi Declan Rice et Kalvin Phillips sont assurés d’une place de titulaire et le facteur clé de la victoire pour l’Angleterre.

Merson dit : Southgate va apporter des changements majeurs

« Je pense qu’il va le changer et je le ferais aussi. Vous devez vous rappeler que nous espérons aller jusqu’au bout, vous ne pouvez donc pas vous attendre à ce que les mêmes 11 joueurs jouent tous ces matchs dans cette chaleur et ne le changent pas.

« Et le seul avantage que nous avons sur toutes les autres équipes, c’est que nous n’avons peut-être pas le meilleur XI, mais nous avons les meilleurs 23. Je pourrais changer tous les joueurs de devant, à part Kane, et nous ne serions pas affaiblis. Je pourrais apporter à Rashford, Grealish, Jude Bellingham et Sancho.

« Je pourrais aussi faire venir Ben Chilwell et Reece James aux postes d’arrière latéral et encore une fois, cela n’affaiblirait pas l’équipe et c’est pourquoi nous avons un énorme avantage. Mais vous devez utiliser cet avantage car il ne sert à rien d’avoir tout ces joueurs si vous allez continuer à jouer la même équipe.

« Et avec l’Angleterre presque terminée, c’est pourquoi j’essaierais maintenant. Nous devrions chercher à gagner chaque match car tout est une question de confiance, plutôt que de nous soucier de l’endroit où nous devrions terminer dans le groupe. »

En savoir plus sur Merson – y compris pourquoi il ne pense pas que Jack Grealish soit un élément majeur des plans de Southgate

La vue depuis l’Ecosse – James McFadden

Les visiteurs entreront en tant qu’outsiders, mais les visiteurs pourraient avoir l’occasion de créer une surprise lors de la contre-attaque, a déclaré l’ancien international écossais James McFadden au podcast Sky Sports Football Euros.

« Je suis toujours optimiste mais nous devons mieux défendre que cela. Nous devons mieux défendre.

« C’est difficile de trouver une faiblesse [in England]. Si quoi que ce soit, je pense que le plan de match, plutôt que d’essayer d’exploiter une zone spécifique, le plan de match est de les frustrer, de s’asseoir, d’absorber une certaine pression, de les frapper à la pause, de les faire trop s’engager avec les corps en avant.

« Vous regardez leur menace, c’est Harry Kane qui tombe à court et Raheem Sterling qui exploite l’espace en utilisant son rythme. Mais si nous ne laissons aucun espace, ils doivent trouver un autre moyen.

« Nous devons être solides et compacts et avoir des joueurs anglais sur-engagés vers l’avant afin que nous puissions les combattre défensivement. »

En savoir plus sur McFadden – y compris pourquoi il pense que Billy Gilmour devrait commencer à Wembley.

Image:

L’entraîneur-chef de l’Écosse Steve Clarke (à gauche) avec Billy Gilmour



« Adam s’attaquait à un mur ! » Les garçons de 96: l’Angleterre joue sur l’arrêt de Seaman, le but de Gazza et cette célébration contre l’Écosse

Marc McAdam a remis les garçons ensemble. Le journaliste a retrouvé les stars anglaises de l’Euro 96 – et, avant l’Angleterre contre l’Écosse à l’Euro 2020, ils nous racontent l’histoire intérieure du célèbre affrontement entre les deux équipes à Wembley il y a 25 ans.

Gary Neville, Jamie Redknapp, Gareth Southgate, Teddy Sheringham, Paul Ince et Stuart Pearce levez le voile sur ce que c’était que dans le vestiaire anglais avant ce match dramatique, les principaux tournants de la compétition et comment la victoire a finalement propulsé l’Angleterre en demi-finale.

Pour plus d’histoires dans les coulisses des aventures de l’Angleterre à l’Euro 96, vous pouvez regarder Les garçons de 96 sur Sky Sports News et le Chaîne YouTube de Sky Sports.

Image:

L’Angleterre célèbre le but de Paul Gascoigne contre l’Ecosse à l’Euro 96



