Aperçu du match en direct – Angleterre Femmes vs Espagne Femmes 20.07.2022

L’Angleterre fait face à son test le plus difficile à ce jour alors qu’elle affronte l’Espagne en quart de finale de l’Euro 2022 mercredi, bien qu’aucune des deux équipes n’ait eu la préparation la plus fluide.

Le Royaume-Uni a été frappé par une vague de chaleur sans précédent qui a vu les températures atteindre plus de 40 degrés, tandis que l’entraîneur-chef Sarina Wiegman n’a pas fait partie de l’équipe après avoir été testée positive pour Covid-19.

Alors que les températures devraient chuter de manière significative au moment où les deux équipes sortiront du stade Amex à 20 heures mercredi soir, l’Angleterre a modifié ses horaires d’entraînement et mis en œuvre des mesures de refroidissement supplémentaires pour maintenir les joueurs en forme.

Alors que l’Espagne sera habituée à la chaleur et à l’humidité, elle n’a pas non plus eu le tournoi idéal jusqu’à présent. Quelques jours avant leur match d’ouverture contre la Finlande, Alexia Putellas a été écartée d’une blessure au ligament croisé antérieur, venant s’ajouter à Jennifer Hermoso, déjà absente.

L’omission de leurs deux meilleurs buteurs s’est parfois manifestée pour l’Espagne en phase de groupes, qui cherche à se qualifier pour les demi-finales après avoir été éliminée en quarts lors des deux derniers tournois.

Wiegman: les absences de Covid ne sont pas un “pire cauchemar”

Sarina Wiegman dit que les absences de Covid – y compris les siennes – ne sont pas un « pire cauchemar » pour son équipe anglaise, mais ne sait pas encore si elle sera dans la pirogue pour le match crucial de mercredi.

“Je vais bien, je me sens bien et je suis prête à partir, mais je dois encore attendre”, a-t-elle déclaré à la presse lors d’une conférence de presse virtuelle mardi. “Bien sûr, j’ai bon espoir [to be at the game], mais nous verrons ce qui se passe. Nous savons que si je ne peux pas être là, je serai là d’une autre manière.

“Ce n’est pas le pire cauchemar, c’est juste la situation à laquelle nous devons faire face. Il y a des mois, nous avons examiné ce à quoi nous pouvions nous attendre, ce qui pourrait se développer pendant le tournoi, sur et en dehors de ce terrain, et c’était l’un d’entre eux, alors nous avons mis tout en place.

“Nous nous sommes déjà entraînés sans que je sois là, ce que nous avons déjà pratiqué un peu dans nos pré-camps. Mais je suis là et je fais toujours mon travail.

“J’ai participé à tous les entraînements à grande distance avec un masque et je m’assure de ne pas trop m’approcher des gens. Vous pouvez observer de près et parfois donner un message au personnel technique, qui a un flux de travail c’est tellement fluide que tout le monde sait quoi faire. De toute façon, nous sommes tous connectés.

“Nous faisons juste face à la situation, c’est malheureux et nous ne voulons pas cela mais personne n’a jamais voulu de Covid, c’est quelque chose que nous devons gérer et nous voulons être agiles et flexibles.

“C’est beaucoup mieux quand on le fait en direct et ensemble, mais nous avons appris ces trois dernières années que nous pouvons être efficaces de différentes manières. C’est ce que nous ne faisons pas, nous nous adaptons à la situation.”

L’Espagne n’est pas un nouvel adversaire pour l’Angleterre – elle l’a affrontée lors de la Coupe Arnold Clark en février, qui s’est soldée par un match nul et vierge – et Wiegman est convaincu que les Lionnes peuvent révéler les faiblesses de La Roja.

“Il leur manque deux joueuses clés en (Jennifer) Hermoso et (Alexia) Putellas, mais je pense toujours que c’est une très bonne équipe”, a-t-elle déclaré. “Ils sont très serrés sur le ballon, mais nous avons également vu au cours des derniers matchs qu’ils ont certaines vulnérabilités.

“Je m’attends au match qu’ils ont joué tout le temps, ils auront probablement beaucoup le ballon, j’espère que nous aussi. Nous les avons joués avant et ils avaient un peu plus de ballon, mais ça va à certains moments de la jeu. Je pense que nous sommes assez confiants sur le ballon, donc je suis impatient de voir à quoi ça va ressembler.

“Il s’agit d’essayer d’utiliser nos forces et d’exploiter leurs faiblesses. Nous savons que si nous sommes un peu plus profonds sur le terrain, il y aura beaucoup d’espace à cause de leur style de jeu offensif. Nous en sommes conscients.

“Absolument, ce sera un match de haut niveau demain et j’espère que nous réussirons.”

Analyse : “Si l’Espagne domine le ballon, l’Angleterre pourrait avoir des ennuis”

Anton Toloui de Sky Sports sur le podcast Sky Sports Women’s Euros:

“L’Angleterre a surperformé et l’Espagne a fait exactement le contraire.

“L’Espagne a un entraîneur avec un problème tactique. Ils ont trois matchs de profondeur et se dirigent vers le football à élimination directe et ils ne connaissent toujours pas leur meilleure équipe. Qui est leur meilleur arrière gauche ? Quel est leur trois premiers ? Chaque fois qu’ils jouent , il y a un débat sur qui devrait être le n ° 9 de départ ou s’ils en ont besoin.Ils ont de fantastiques jeunes joueurs sur leur banc qui ne s’entendent pas à un moment où ils ont besoin d’inspiration.

“Jorge Vilda a reçu un nouveau contrat à ce sujet, ce qui est une surprise étant donné qu’il y a eu une critique selon laquelle c’est le problème avec l’Espagne depuis quelques années. En vue de ce tournoi, ils vont de mieux en mieux mais si vous êtes encore en train de bricoler votre formation et vos joueurs pendant un tournoi, alors à quoi vous êtes-vous préparé ?

Image:

Le vainqueur de dernière minute de Marta Cardona a assuré le passage de l’Espagne aux quarts de finale, où elle affrontera l’Angleterre mercredi





“Il devrait y avoir un plan en place si vos meilleurs joueurs sortent et il n’y en a pas. Nous aimons tous regarder Putellas jouer, mais il y avait toujours le risque qu’elle se blesse, soit suspendue ou attrape Covid à tout moment du tournoi, et il n’y a pas eu de plan.

“Je pense que c’est le plus gros problème de l’Espagne – ne pas jouer contre l’Angleterre, mais déterminer qui ou ce qu’elle est.

“Ils ont changé leur milieu de terrain central à chaque match et tant de joueurs de cette équipe ne jouent pas dans leurs positions de club. Je ne sais pas ce qu’ils essaient de faire, mais en même temps, vous ne pouvez pas les écrire parce que c’est une équipe ridiculement bonne, technique et s’ils ont 60 à 70% de possession de balle, ce sera un danger et l’Angleterre ne le voudra pas Trois de leurs quatre arrières sont excellents aussi, c’est juste une question de qui joue à l’arrière gauche.

“Si l’Espagne domine le ballon, l’Angleterre pourrait avoir des ennuis.”

Analyse : “L’Espagne a été décevante jusqu’à présent”

Image:

Alexia Putellas a été exclue de l’Euro 2022 quelques jours avant le début du tournoi





Tom Garry du Telegraph sur le podcast Sky Sports Women’s Euros :

“Si vous m’aviez dit il y a six mois, l’Angleterre allait affronter l’Espagne en quart de finale de ces Euros, j’aurais pensé que c’était un désastre, bien trop tôt pour les rencontrer. Ils étaient les favoris de beaucoup de gens pour gagner cet Euro. tournoi, et étaient les favoris des bookmakers jusqu’à une semaine avant son début.

“Mais je pense qu’ils ont été déçus jusqu’à présent et je sais qu’il leur manque Putellas, qui est la meilleure joueuse du monde, elle manquerait à tout le monde. Hermoso leur manque aussi, mais je pense qu’il manque quelques choses. , que ce soit tactiquement, il ne semble tout simplement pas y avoir les bonnes choses en cuisine.

“Je sais que c’est risqué à dire, mais j’ai rarement été aussi confiant que l’Angleterre passera un match à élimination directe, ce qui est ridicule à dire car l’Espagne est incroyablement talentueuse et aura beaucoup de possession.

“Ils contrôleront le ballon, mais nous avons vu des faiblesses dans la défense espagnole. Nous avons vu la Finlande se placer entre les défenseurs centraux trois ou quatre fois en première mi-temps. Si le Danemark avait un peu plus de sang-froid, Pernille Harder aurait pu avoir quatre passes décisives, elle s’est créé tellement d’occasions.

“C’est un match très difficile, ça va être serré, mais l’Angleterre a une chance incroyable de se qualifier pour les demi-finales.”

Chanvre : Vous n’avez pas encore vu le meilleur de moi | “Lego et la peinture m’aident à me détendre”

Lauren Hemp pense qu’elle n’a pas encore montré sa meilleure forme à l’Euro 2022 pour l’Angleterre et a révélé que Lego et la peinture par numéros l’aidaient à se détendre pendant son temps libre.

L’ailier de 21 ans a débuté à chaque match du tournoi et a marqué son premier but en euros lors de la démolition 8-0 de la Norvège à Brighton la semaine dernière, bien que Hemp affirme qu’elle n’a pas encore atteint le sommet de ses pouvoirs.

“Cela prend du temps”, a-t-elle déclaré lors d’une conférence de presse pré-Espagne. “C’est mon premier tournoi majeur avec l’Angleterre, devant tant de fans et c’est angoissant, je ne vais pas mentir. C’est juste être cohérent aussi, c’est quelque chose vers quoi je m’efforce.

“Personnellement, je ne pense pas que vous ayez encore vu le meilleur, cela prend du temps et cela prendra un certain temps. J’apprends encore et je dois me rappeler que je suis encore si jeune. Je prends tout dans ma foulée.

Image:

Lauren Hemp a marqué son seul but de l’Euro 2022 jusqu’à présent contre la Norvège





“J’ai un grand groupe autour de moi qui me soutient et qui fait aussi des merveilles. Il est important que nous poursuivions cette course, tout le monde a pris confiance lors des derniers matchs et il est important que nous profitions de cela pour les quarts de finale. “

L’Angleterre s’est basée à la station balnéaire de Lensbury, dans le sud-ouest de Londres, et bien qu’il y ait beaucoup de concentration et d’entraînement, il y a aussi suffisamment de temps d’arrêt pour que les joueurs puissent se détendre.

Le chanvre a révélé des moments passés intéressants qu’elle utilise pour s’occuper.

Image:

Lauren Hemp a également révélé qu’elle aimait construire des Lego pendant son temps libre





“J’aime m’occuper, j’aime mon Lego, donc je fais toujours ça dans ma chambre et je peins par numéros, des choses comme ça juste pour m’occuper parce que je n’aime pas toujours rester assis là et regarder la télé, je comme craquer avec des choses.

“En ce moment, je fais une machine à écrire [in Lego]. C’est aléatoire, mais j’ai choisi le premier que j’avais vu et je l’ai fait envoyer au Lensbury.

“J’aime jouer au tennis de table, des choses comme ça… Je n’aime pas trop penser au jeu, j’aime rester simple en tant que joueur. Dès que le jour du match arrive, je suis concentré.”

La phase à élimination directe…

Quarts de finale

mercredi 20 juillet

Quart de finale 1 : Angleterre – Espagne – coup d’envoi à 20h, Brighton and Hove Community Stadium

jeudi 21 juillet

Quart de finale 2 : Allemagne – Autriche – coup d’envoi à 20h, London Community Stadium

vendredi 22 juillet

Quart de finale 3 : Suède – Belgique – coup d’envoi à 20h, Leigh Sports Village

samedi 23 juillet

Quart de finale 4 : France v Pays-Bas – coup d’envoi 20h, New York Stadium

Demi finales

mardi 26 juillet

Demi-finale 1 : Vainqueur quart de finale 1 contre Vainqueur quart de finale 3 – coup d’envoi 20h, Bramall Lane

mercredi 27 juillet

Demi-finale 2 : Vainqueur quart de finale 2 contre Vainqueur quart de finale 4 – coup d’envoi 20h, Stadium MK

Final

dimanche 31 juillet

Vainqueurs demi-finale 1 contre Vainqueurs demi-finale 2 – coup d’envoi 17h, Wembley