Aperçu du match en direct – Andorre vs Rep Ire 03.06.2021

Actualités et statistiques de l’équipe avant le match amical entre l’Andorre et la République d’Irlande jeudi, en direct sur Sky Sports (coup d’envoi à 17h).

Nouvelles de l’équipe

Le défenseur de Sheffield United, John Egan, est de retour en lice pour la République d’Irlande après avoir raté le dernier camp en mars en raison d’une blessure à l’orteil.

Le milieu de terrain de Peterborough, Sam Szmodics, s’est vu refuser ses débuts seniors contre Andorre jeudi soir en raison d’une blessure. Le joueur de 25 ans a aggravé un problème d’épaule existant à l’entraînement et ne fera pas le match.

Le manager Stephen Kenny a déclaré: « Sam Szmodics s’est blessé à l’épaule, juste une blessure précédente qu’il avait subie. Il est juste tombé maladroitement sur son épaule. Ce n’est rien de grave, mais c’est une blessure qu’il a eue plus tôt dans la saison, donc cela l’exclura . »

Lorsqu’on lui a demandé si Szmodics serait en mesure de jouer dans le choc de mardi soir avec la Hongrie, Kenny a ajouté: « Non, je pense qu’il sera exclu. »

Kenny sera également privé de Darren Randolph, Callum Robinson et Aaron Connolly. Le gardien de West Ham Randolph a une blessure à la hanche et est remplacé par Mark Travers de Bournemouth.

Robinson de West Brom et l’attaquant de Brighton Connolly se sont retirés avec un tendon d’Achille et des blessures au pied.

Mais le duo de Swansea, Conor Hourihane et Ryan Manning, ont rejoint l’équipe après leur finale des barrages contre Brentford, tandis que Danny Mandriou est également disponible après le match de la Ligue d’Irlande de Shamrock Rovers contre Longford Town.

