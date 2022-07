Aperçu du match en direct – Allemagne Femmes vs France Femmes 27.07.2022

Alors que l’Allemagne se prépare à négocier une 10e demi-finale de l’Euro féminin, un record, il est clair que son pedigree est plus qu’historique. Bien qu’ils ne soient pas entrés dans le tournoi en tant que favoris, beaucoup les considèrent comme l’équipe susceptible d’atteindre la pièce maîtresse de dimanche au stade de Wembley.

La confrontation de mercredi au Stadium MK sera un match historique pour la France, qui a atteint pour la première fois le dernier carré du Championnat d’Europe grâce à une victoire spectaculaire en prolongation contre les vainqueurs de l’Euro 2017, les Pays-Bas.

Les Bleues avaient besoin d’un penalty d’Eve Perisset à la 102e minute pour s’assurer un triomphe 1-0 et accéder à leur première demi-finale continentale.

L’Allemagne, quant à elle, cherchera à atteindre sa neuvième finale après la déception des quarts de finale de la Coupe du monde 2019 et de l’Euro 2017. Ils sont la seule équipe à n’avoir encore concédé aucun but lors du tournoi.

Image:

Eve Perisset est félicitée pour son but vainqueur contre les Pays-Bas





Il s’agit du premier match de compétition entre la paire depuis le quart de finale de la Coupe du monde 2015 à Montréal, où l’Allemagne a progressé 5-4 aux tirs au but après un match nul 1-1 en temps réglementaire.

Voss-Tecklenburg : un jeu d’égal à égal

L’entraîneur-chef de l’Allemagne, Martina Voss-Tecklenburg, a déclaré : “Nous savons que la France a une qualité de transition incroyable et des joueurs individuels fantastiques avec beaucoup de rythme.

Image:

L’attaquant Alex Popp et l’entraîneur-chef de l’Allemagne Martina Voss-Tecklenburg





“Nous donnerons tout ce que nous avons mercredi. Je crois que la France nous respecte aussi après notre performance [in the quarter-finals]. De ce point de vue, ça va être un jeu d’égal à égal.”

Diacre prévoit de savourer sa première demi-finale

L’entraîneur-chef de l’équipe de France, Corinne Diacre, a déclaré : “Je suis très fière parce que cette équipe visait un grand objectif ; cette équipe donne absolument tout.

“Ce groupe va bien, nous avons une demi-finale à préparer maintenant, sereinement. Nous allons savourer… passer, et nous y allons étape par étape comme toujours.”

Analyse : Les Allemands ultra-préparés contre les Français franc-tireurs

Anton Toloui de Sky Sports News sur le podcast Sky Sports Women’s Euros:

“Je pense que ça va être assez amusant, ce sont deux équipes que nous avons vues qui peuvent attaquer. J’ai été surpris de voir à quel point l’Allemagne a été poussée en quart de finale par l’Autriche, mais cela montre leur résilience, et cela montre qu’ils sont ‘t aussi grands favoris qu’on aurait pu le penser.

“La France est une meilleure équipe que l’Autriche et si l’Autriche a causé autant de problèmes, alors que peut faire la France ?

“Chaque fois que je regarde cette équipe de France, je l’apprécie à cause du rythme qu’elle a en attaque. L’Allemagne a d’excellents joueurs que nous avons vus être si constants lors de ce tournoi.

“Je ne sais pas si ce sera l’éclat collectif de l’Allemagne contre un ou deux joueurs français qui pourra se démarquer. Ce sont les Allemands ultra-préparés contre les Francs-tireurs français.

“Si j’étais un supporter de l’Allemagne, la seule chose qui me retiendrait, c’est qu’ils ont le meilleur milieu de terrain de tout le tournoi. Les trois milieux de terrain d’Oberdorf, Dabritz et Magull sont superbes.

Image:

L’Autrichienne Carina Wenninger se bat pour le ballon contre l’Allemande Sara Dabritz





“Vous comparez cela avec la France qui a coupé et changé un peu et nous savons qui n’est pas là aussi. Si l’Allemagne s’empare du ballon ou domine ce milieu de terrain, c’est là qu’elle gagne le match. Cela éloigne également le ballon de ce talent offensif qu’a la France.”

Charlotte Marsh de Sky Sports sur le podcast Sky Sports Women’s Euros:

“Nous savons et nous avons vu que l’Allemagne peut être absolument impitoyable quand on lui donne ses chances, alors que la France ne l’est pas tellement. Même contre les Pays-Bas, ils ont marqué sur penalty, ils n’ont pas marqué en jeu ouvert même si ils ont eu beaucoup d’occasions.

Image:

La Française Selma Bacha tente un tir au but





“Cela pourrait être là où ce jeu s’articule – la France peut-elle égaler cette impitoyable dont l’Allemagne fera probablement preuve ?

“Je ne pense pas que ce sera un match à haut score, l’Allemagne a gagné des matchs avec quelques buts et la France a marqué plus. Mais comme nous l’avons vu contre les Pays-Bas, peuvent-ils faire en sorte que cela compte contre ces meilleures équipes ?”

Dabritz : Nous donnerons 1 000 %

Image:

Les joueuses allemandes foulent Lina Magull après son premier match contre l’Autriche





La milieu de terrain allemande Sara Dabritz a promis de “se donner à 1 000%” lors de la demi-finale de l’Euro 2022 mercredi alors qu’elle se prépare à affronter une équipe de France remplie de visages familiers.

La joueuse de 27 ans vient de rejoindre Lyon, vainqueur de la Ligue des champions, après avoir passé les trois dernières années chez les rivaux féminins de Division 1, le Paris Saint-Germain.

“Ce sera un match spécial”, a-t-elle déclaré. “Pour eux, c’est historique d’être en demi-finale mais pour nous, ce sera un rêve de passer et d’atteindre la finale. On va tout donner, on va tout laisser sur le terrain.

“Nous connaissons la force de la France et nous essaierons d’apporter nos qualités sur le terrain. Je pense que vous pouvez voir que nous avons une équipe très forte et nous essaierons de donner le meilleur de nous-mêmes dans le jeu et nous espérons en faire partie. final.

“Ils seront donc vraiment motivés et ce sera aussi leur objectif d’atteindre la finale, mais ils devront affronter une équipe d’Allemagne très motivée qui a le grand objectif et rêve d’atteindre la finale.

“Nous avons développé une si bonne ambiance et un tel esprit d’équipe dans l’équipe et je peux vous garantir que nous nous donnerons à 1000% pour ce match, afin que nous puissions, espérons-le, atteindre la finale.”

La phase à élimination directe…

Quarts de finale

mercredi 20 juillet

Quart de finale 1 : Angleterre 2-1 Espagne (AET)

jeudi 21 juillet

Quart de finale 2 : Allemagne 2-0 Autriche

vendredi 22 juillet

Quart de finale 3 : Suède 1-0 Belgique

samedi 23 juillet

Quart de finale 4 : France 1-0 Pays-Bas (AET)

Demi finales

mardi 26 juillet

Demi-finale 1 : Angleterre vs Suède – coup d’envoi à 20h, Bramall Lane

mercredi 27 juillet

Demi-finale 2 : Allemagne vs France – coup d’envoi 20h, Stadium MK

Final

dimanche 31 juillet

Vainqueurs demi-finale 1 v Vainqueurs demi-finale 2 – coup d’envoi 17h, Wembley

