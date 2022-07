Aperçu du match en direct – Allemagne Femmes vs Autriche Femmes 21.07.2022

L’entraîneur-chef de l’Allemagne, Martina Voss-Tecklenburg, a prévenu que son équipe “ne peut pas craindre l’échec” avant d’affronter ses voisins autrichiens en quarts de finale de l’Euro 2022.

L’Allemagne, huit fois vainqueur de l’Euro, arrivera au Brentford Community Stadium jeudi soir dans le but d’améliorer son choc en huitièmes de finale il y a cinq ans.

Ayant remporté le trophée lors de toutes leurs apparitions précédentes en finale sauf deux, l’équipe de Voss-Tecklenburg est sans aucun doute la favorite pour progresser.

Mais alors qu’elle a appelé ses joueurs à faire preuve de courage contre l’Autriche, elle s’est abstenue de parler du potentiel de la géographie des deux nations ayant un impact sur le résultat.

Lea Schueller, à gauche, célèbre après avoir marqué le deuxième but de son équipe allemande, marque le deuxième but de son équipe lors du match de football féminin Euro 2022 groupe B entre l'Allemagne et le Danemark au Brentford Community Stadium à Londres, le vendredi 8 juillet 2022.





“Cela ne fait aucune différence pour nous”, a-t-elle déclaré. “Nous pourrions affronter la Norvège, la Suède, l’Autriche ou les Pays-Bas, qui sont également tous nos voisins. C’est un quart de finale à l’Euro, et chaque adversaire est ici à juste titre… cela n’a aucun impact sur nous.

“Nous devons jouer notre jeu. Nous ne pouvons pas avoir peur de l’échec, nous avons plutôt besoin de courage pour gagner et montrer notre qualité. Nous avons une grande chance d’atteindre les demi-finales, ce qui n’était pas donné avant cet euro.”

L’Allemagne a remporté ses trois matches du groupe B alors qu’elle tentait d’obtenir une neuvième couronne européenne record tandis que l’équipe autrichienne a terminé deuxième derrière l’Angleterre dans le groupe A, perdant 1-0 contre le pays hôte lors du premier match du tournoi.

Alexandra Popp a doublé l'avantage de l'Allemagne





L’Autriche a récupéré pour battre l’Irlande du Nord 2-0, puis la Norvège 1-0 pour progresser, devenant l’équipe la moins bien classée restante en finale.

Ils ont fait leurs débuts dans le tournoi en 2017, se rendant jusqu’en demi-finale, s’inclinant face au Danemark aux tirs au but. L’entraîneur-chef Irene Fuhrmann a qualifié de “sensation” que l’Autriche se mêle à nouveau aux meilleures nations d’Europe alors qu’elle prépare son équipe à un défi difficile.

“C’est une sensation que nous soyons à nouveau parmi les huit meilleures équipes d’Europe”, a-t-elle déclaré.

L'Autriche s'est qualifiée pour les quarts de finale après avoir battu la Norvège lors de son dernier match du Groupe A





“Nous avons une autre chance d’affronter l’une des meilleures équipes de ce tournoi. L’Allemagne, comme l’Angleterre, a prouvé sa régularité. Elle n’a pas encore encaissé de but – ce sera un défi incroyable.

“Nous sommes toujours très méticuleux, tant dans l’analyse de notre adversaire que de notre propre jeu. C’est un match que nous attendons vraiment avec impatience, car c’est nouveau pour nous de jouer contre l’Allemagne sur une si grande scène. Je suis très excité de voir ce que nous serons capables de faire.”

“L’Autriche a dépassé les attentes”

Tom Garry du Telegraph analyse l’Allemagne contre l’Autriche sur le podcast Sky Sports Women’s Euros :

“J’ai vraiment sous-estimé l’Allemagne avant le tournoi. Leur forme, perdant contre la Serbie, a donné à quelques personnes, moi y compris, une fausse impression de la situation de l’Allemagne.

“Ils sont sortis tous armés, très excités. Ils travaillent si dur sur le ballon et ils ont l’air plus en forme et plus forts que la plupart de leurs adversaires, ce qui, selon nous, aurait été une chose du passé étant donné beaucoup de leur les adversaires sont devenus professionnels.

“Ils ont l’air si vifs, athlétiques et il est très difficile de les voir ne pas aller plus loin dans le tournoi.

“L’Autriche a vraiment dépassé mes attentes. Ils ont l’air très bien organisés et cela montre peut-être combien d’expérience il y a de la Bundesliga dans cette équipe.

“Il y en a tellement qu’on pourrait nommer, Barbara Dunst a très bien joué, Laura Wienroither, je pourrais continuer.

“Je pense que ce sera un quart de finale très serré, je ne pense pas qu’il y aura beaucoup de buts. Je peux le voir aller en prolongation, aucune équipe n’en concède beaucoup et sur cette base, ce ne serait pas une surprise de voir un jeu à faible score L’Autriche limite les équipes à un xG très faible.

“L’Autriche n’était pas du tout appréciée avant le tournoi, mais elle était en demi-finale il y a cinq ans. Peut-être qu’il y avait un élément de ‘Ils ne pourront plus refaire ça, c’était une fois’. Mais ils ont très bien fait, tout le mérite leur revient.”

L'Autriche célèbre son premier but contre l'Irlande du Nord





Qui pourrait affronter l’Allemagne ou l’Autriche en demi-finale ?

Le vainqueur de ce quart de finale affrontera le vainqueur de Belgique contre Suèdequi se joue vendredi soir au Leigh Sports Village avec un coup d’envoi à 20 heures.

La demi-finale aura lieu le mercredi 27 juillet au Stadium MK, le coup d’envoi est à 20h.

La phase à élimination directe…

Quarts de finale

mercredi 20 juillet

Quart de finale 1 : Angleterre – Espagne – coup d’envoi à 20h, Brighton and Hove Community Stadium

jeudi 21 juillet

Quart de finale 2 : Allemagne – Autriche – coup d’envoi à 20h, London Community Stadium

vendredi 22 juillet

Quart de finale 3 : Suède – Belgique – coup d’envoi à 20h, Leigh Sports Village

samedi 23 juillet

Quart de finale 4 : France v Pays-Bas – coup d’envoi 20h, New York Stadium

Demi finales

mardi 26 juillet

Demi-finale 1 : Vainqueur quart de finale 1 contre Vainqueur quart de finale 3 – coup d’envoi 20h, Bramall Lane

mercredi 27 juillet

Demi-finale 2 : Vainqueur quart de finale 2 contre Vainqueur quart de finale 4 – coup d’envoi 20h, Stadium MK

Final

dimanche 31 juillet

Vainqueurs demi-finale 1 contre Vainqueurs demi-finale 2 – coup d’envoi 17h, Wembley