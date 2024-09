Aperçu du match de la semaine 3 du MAC Football 2024 : Akron Zips contre Colgate Raiders

Les Akron Zips (0-2) recherchent le confort de leur domicile cette semaine après deux sorties extrêmement difficiles, accueillant Colgate (0-2) de la Patriot League lors d’un match d’ouverture à domicile.

Les matchs « d’achat » du FCS n’ont pas toujours été faciles pour l’équipe de la Rubber City ; ils ont dû gagner dans les derniers instants contre Morgan State (2023) et St. Francis [PA] (2022) lors de leurs deux dernières sorties.

Il est donc crucial pour Akron de remporter une victoire cette semaine, après deux défaites démoralisantes consécutives en Big Ten. Pourront-ils y parvenir ce week-end et gagner un élan positif avant de se lancer dans le vif du sujet de la conférence ?

Notes de jeu

Heure et date : Samedi 14 septembre 2024 à 18 h, heure de l’Est

Samedi 14 septembre 2024 à 18 h, heure de l’Est Emplacement: Champ Summa au stade InfoCision à Akron, Ohio

Champ Summa au stade InfoCision à Akron, Ohio Options d’affichage : Le match sera disponible exclusivement sur ESPN+. Un abonnement valide est requis pour le visionner. Anthony Lima (play-by-play) et Ryan Cavanaugh (couleur) fourniront les commentaires.

Options radio : Dave Skoczen (play-by-play) et Joe Dunn (couleur) fourniront l’appel d’Akron pour WHLO-AM 640.

Séries de tous les temps : Curieusement, c’est Colgate qui détient le record de victoires dans la série, avec une victoire par blanchissage de 44-0 la seule autre fois que ces programmes se sont rencontrés en 1940.

Apprendre à connaître les Raiders

Images de Danny Wild-Imagn

Les Raiders ont affiché un bilan de 6-5 la saison dernière dans la Patriot League, se remettant bien d’un début de saison 0-3 pour tenter de prendre la tête du classement. Stan Dakosky, qui était un ancien joueur de football pour Colgate avant une blessure qui a mis fin à sa carrière, entame sa quatrième saison à la tête des Raiders avec un bilan de 14-21.

L’attaque a fait revenir 10 de ses titulaires de la saison dernière, ce qui fait qu’ils seront un groupe extrêmement expérimenté lorsqu’ils entreront sur le terrain. Les Raiders utilisent un peu la roulette au poste de quarterback, avec trois joueurs potentiellement en train de prendre des clichés à tout moment. Michael Brescia (33 sur 59, 359 yards ; 118 yards nets, un TD au sol) assume la charge principale, avec Zach Osborne (4 sur 4 à la passe ; 27 yards au sol) et Jake Sterney (4 sur 6, 36 yards, INT) également en charge.

Marco Maldonado (14 courses, 34 yards) prend le relais en tant qu’arrière principal, avec Brendan Cassamajor (huit courses, 25 yards) également présent. Les quarterbacks jouent également un rôle dans le jeu de course de Colgate, donc Akron devra maintenir la discipline sur la ligne de mêlée.

Treyvohn Saunders (68 réceptions, 859 yards, huit TDs en 2023) et Brady Hutchinson (34 rec., 350 yards, quatre TDs en 2023) reviennent tous les deux après de belles campagnes la saison dernière, Saunders terminant dans la première équipe de la All-Patriot League pour ses efforts. Tout le monde peut participer aux réceptions de passes, puisque Maldonado est deuxième en 2024 avec huit réceptions pour 33 yards, tandis que Michael Brescia et Zach Osborne, les quarterbacks principal et remplaçant de l’équipe, ont également enregistré plusieurs réceptions.

En défense, les Raiders ont affiché des chiffres assez décents malgré deux défaites, concédant 338 yards par match en moyenne, les équipes marquant en moyenne 22 points par match. La majorité de leurs yards concédés sont dans le jeu de passe, avec 214,2 yards par match en moyenne accordés aux adversaires. En tant qu’unité, les Raiders ont 10 plaquages ​​pour perte, cinq sacs et un fumble récupéré sur deux forcés.

Les deux joueurs à surveiller dans la défense de Colgate seront le secondeur percutant Kole Kozlowski (25 plaquages, TFL) et le joueur de ligne défensive intérieur Andrew Taddeo. Taddeo est considéré comme l’un des meilleurs joueurs de ligne défensive au niveau FCS, classé troisième parmi ses pairs et 14e au classement général, et compte déjà 3,5 TFL et deux sacs au cours de sa jeune saison.

Leurs coéquipiers, Christian Sweeney (12 plaquages, 1,5 TFL, sackl et Dane Picariello (10 plaquages, 1,5 TFL, 1,5 sacks) respectivement, donnent également à Colgate une assez bonne visibilité sur les sept premiers.

Apprendre à connaître les Zips

Adam Cairns/Columbus Dispatch / USA TODAY NETWORK

Les Zips n’ont pas été parfaits lors de leurs deux défaites à l’extérieur, mais ils ont montré des éclairs de compétence à certains moments lors de matchs très difficiles contre Ohio State et Rutgers.

Le principal problème cette saison a été la capacité à terminer les drives qui se terminent dans la zone rouge adverse ; ils n’y sont parvenus que deux fois, marquant un field goal, et ont eu un drive contre Ohio State qui a atteint la zone rouge mais les pénalités l’ont repoussé, ce qui a entraîné une opportunité perdue.

Ce n’est pas faute d’avoir essayé ; l’attaque des Zips a semblé décente par moments lorsqu’elle était en rythme et en pleine santé, mais les choix de jeu ont également condamné Akron à des moments inopportuns. (Tahj Bullock prenant un cliché au QB sur un jeu piège en dehors de la zone rouge de l’Ohio State et perdant 12 yards me vient immédiatement à l’esprit.)

Nous ne pouvons pas juger Akron trop sévèrement pour leurs statistiques globales étant donné la force de leurs adversaires, mais cette semaine nous en dira beaucoup sur la direction que prennent les Zips.

Ben Finley devrait être disponible pour ce match au poste de quarterback. Il a été à la fois une présence stable et agitée, avec 191 yards, un touchdown et deux interceptions sur 22 passes sur 45. Bullock a également passé du temps au poste de quarterback, principalement dans un package de course, avec 42 yards nets au sol et 84 yards à la passe sur 12 tentatives sur 16.

Akron a gardé les choses simples face à deux adversaires surpuissants, ce qui signifie que l’ailier rapproché Jake Newell (six réceptions, 59 yards) et le duo de running backs composé de Charles Kellom (cinq réceptions, 38 yards) et Jordon Simmons (quatre réceptions, 25 yards) sont actuellement en tête du classement. Bobby Golden (quatre réceptions, 49 yards) est en tête de tous les vrais receveurs, tandis que les Zips espèrent qu’un certain nombre de transferts commenceront à se faire remarquer, notamment Israel Polk (Pitt) et Ahmarian Granger (Old Dominion).

Sur le terrain, cette équipe essaie encore de trouver ses marques, mais l’ancien Spartan de Michigan State, Jordon Simmons, s’est rapidement imposé, avec 111 yards nets en 16 courses. Les deux quarterbacks sont également présents dans le jeu de course, tandis que Charles Kellom (33 yards) a généralement fait des rotations sur les passes.

Il s’agit, une fois de plus, d’une défense qui a eu des missions extrêmement difficiles mais qui a fait de son mieux. En tant qu’unité, ils ont concédé en moyenne 459,5 yards au total par match, avec un taux de conversion de 15 sur 23 en troisième tentative et un total de 4 sur 6 en zone rouge. Il est intéressant de noter qu’ils ont bloqué les deux tentatives de quatrième tentative qu’ils ont vues jusqu’à présent en 2024.

Les deux joueurs phares à surveiller en défense seront leurs contributeurs All-MAC, le secondeur Bryan McCoy et le joueur de ligne défensive CJ Nunnally IV.

McCoy (14 plaquages, une passe déviée) et son coéquipier Antavious Fish (15 plaquages, meilleur score de l’équipe) sont au cœur de la défense, tandis que Nunnally a 10 plaquages ​​et un demi-TPL sur la saison. Il a subi plusieurs pressions importantes contre Ohio State et Rutgers, mais n’a tout simplement pas pu rentrer à la maison, ce qui ne sera probablement pas un problème cette semaine.

Dans le secondaire, le transfert de l’Oregon Daymon David détient la seule interception de l’équipe et a été fiable au poste de sécurité, tandis que Devontae Golden-Nelson a excellé dans la couverture jusqu’à présent cette saison, avec sept plaqués et trois ruptures de passes impressionnantes dans le rôle d’arrière hybride.