Aperçu du match de championnat NFC : les 49ers et les Lions s’affrontent pour une place au Super Bowl

Les 49ers de San Francisco, têtes de série, accueilleront dimanche les Lions de Détroit, tête de série n°3, pour déterminer qui représentera la NFC au Super Bowl à Las Vegas.

Du côté de l’équipe locale, les 49ers possèdent la deuxième plus longue séquence de tous les temps, remportant un match de championnat de conférence lors de chacune de leurs sept dernières séries éliminatoires.

Les deux victoires des Lions en séries éliminatoires sont supérieures à ce qu’ils ont remporté au cours des 65 dernières années combinées. Leur seule victoire en séries éliminatoires au cours de cette séquence a eu lieu en 1991, lorsqu’ils ont atteint le match pour le titre NFC.

Jetons un coup d’œil aux points clés de ce match pour voir qui pourrait avoir l’avantage dimanche.

Deebo Samuel jouera-t-il ?

L’une des grandes questions de dimanche est de savoir si le receveur polyvalent des 49ers Deebo Samuel jouera.

Samuel s’est blessé à l’épaule gauche lors de la victoire de la semaine dernière contre les Packers de Green Bay et n’a pas pu jouer pendant la majeure partie du match.

En conséquence, l’offensive des 49ers ne s’est pas déroulée aussi bien que l’entraîneur-chef Kyle Shanahan l’aurait espéré, et les deux matchs manqués par Samuel au cours de la saison régulière ont donné lieu à des difficultés similaires.

Il a cependant commencé à s’entraîner de manière limitée jeudi et a commencé à évoluer dans la bonne direction. La présence de Samuel dans cette attaque, qu’il ait le ballon en main ou non, est un gros avantage pour les 49ers et le reste de leurs armes talentueuses.

Arrêter la course

Si vous pensez que les Lions sont la seule équipe qui doit s’inquiéter du jeu de course défensivement à cause de Christian McCaffrey, détrompez-vous.

David Montgomery et Jahmyr Gibbs ont fourni un doublé cette saison qui a produit la cinquième meilleure attaque au sol par match (135,9 verges), tandis que San Francisco s’est classé troisième (140,5 verges), McCaffrey menant la ligue en course cette année.

Même si les deux équipes peuvent établir la course, elles sont également toutes deux douées pour l’arrêter.

Les Lions ont cédé 88,8 verges au sol par match, le deuxième meilleur de la ligue. Les 49ers étaient juste derrière eux avec 89,7 verges au sol allouées par match.

Donc, cette zone du match est similaire, mais McCaffrey offre un avantage.

Le style de course intransigeant de Montgomery, combiné à la capacité de Gibbs à faire rater les gens n’importe où sur le terrain, offrira à la défense de San Francisco un défi difficile.

Aidan Hutchinson doit rentrer chez lui

La ruée vers les passes des 49ers sur Goff sera présente tout au long du match avec plusieurs stars, dont Nick Bosa et Chase Young, en tête. Pour les Lions, il incombera à Aidan Hutchinson, l’homme de deuxième année du Michigan, de rejoindre Brock Purdy.

Lorsque Purdy a les poches propres, il est l’un des quarts les plus précis et efficaces de la ligue, trouvant des armes comme Samuel, Brandon Aiyuk et George Kittle dans le jeu de passes.

Hutchinson est rentré chez lui au moins une fois lors de chacun des deux premiers matchs éliminatoires de sa carrière – deux sacs contre les Rams de Los Angeles et un contre les Buccaneers de Tampa Bay.

La perturbation par Hutchinson de la poche de Purdy sera un facteur clé si Détroit veut avancer.

Exploiter le secondaire des Lions

Pour les 49ers, donner à Purdy le temps de trouver des receveurs sera essentiel car Detroit a été suspectable pour de gros jeux cette saison.

En regardant l’enregistrement du match de la semaine dernière contre les Bucs, le quart-arrière Baker Mayfield a beaucoup testé le demi de coin des Lions Cam Sutton lorsque Mike Evans a été confronté à lui. Evans a bien exploité la couverture médiatique et il a terminé avec huit attrapés pour 147 verges et un touché sur 12 cibles.

Détroit a accordé 338 verges par match en séries éliminatoires, le plus grand nombre de toutes les équipes. Au cours de la saison régulière, les Lions ont cédé le quatrième plus grand nombre de verges aériennes (4 562 au total).

Comment regarder

Le match 49ers-Lions peut être vu sur FOX. La couverture du match commence à 18 h HE et le coup d’envoi commence à 18 h 30 HE.