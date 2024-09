Aperçu du match de baseball du dimanche soir de la MLB : Diamondbacks vs. Astros, cotes, prévisions et meilleurs paris pour le 8 septembre

Baseball du dimanche soir : Diamondbacks contre Astros :

Les champions en titre de la Ligue nationale et les quadruples champions de la Ligue américaine depuis 2017 se rencontreront lors du Sunday Night Baseball, alors que les Diamondbacks de l’Arizona affronteront les Astros de Houston. Ce sera Ryne Nelson contre Justin Verlander lors de la finale de la série, alors que les Astros chercheront à faire un balayage.

Houston a remporté les deux premiers matchs sur un score combiné de 19-5, alors que les D-Backs cherchent désespérément une certaine régularité de la part de leur rotation. Vont-ils bénéficier d’un bon effort de Nelson ce soir dans l’espoir de sauver un match dans la série ?

Principales ressources MLB :

Comment regarder le match Diamondbacks vs Astros

Où: ESPN

Quand: Dimanche 8 septembre, 19h10 HE

Cotes MLB Diamondbacks vs Astros

Diamondbacks de l’Arizona +124 // Astros de Houston -148

Total: 8 (-118/-102)

Aperçu du match Diamondbacks vs Astros

Comme le font souvent les bonnes équipes et les bonnes organisations, les Astros ont changé de cap au bon moment. Cette équipe était à 12 matchs de moins que la barre des .500 le 8 mai et à 10 matchs de la première place le 20 juin, pour finalement prendre la première place un mois plus tard. Elle avait même six matchs d’avance le jour de la fête du Travail.

Les Diamondbacks ont une histoire un peu similaire cette saison. Ils ont commencé lentement et étaient à sept matchs sous la barre des .500 avant le mois de juin. Depuis le 1er juin, les Snakes ont un bilan de 54-32 et possèdent la meilleure attaque du baseball selon plusieurs paramètres, y compris la moyenne pondérée des présences sur les buts (wOBA). Ils n’ont jamais eu l’avantage dans la division en poursuivant les puissants Dodgers, mais ils sont fermement ancrés dans le tableau des séries éliminatoires en tant que l’un des prétendants à la Wild Card.

Nelson a été une bénédiction cette saison pour le club de Torey Lovullo. Jordan Montgomery, qui a été recruté quelques jours avant le début de la saison, n’a pas été l’investissement que la direction pensait qu’il serait. Merrill Kelly a été limité à neuf départs. Eduardo Rodriguez n’en a effectué que six. Zac Gallen et Brandon Pfaadt ont été bons, mais peut-être pas aussi réguliers que prévu.

Mais Nelson, qui avait une moyenne de points mérités de 5,31 et un FIP de 5,07 la saison dernière en 144 manches, est devenu une option légitime pour la rotation. Il a une moyenne de points mérités de 4,15 et un FIP de 3,72 en 143 manches cette année, il devrait donc établir un nouveau record en termes de manches lancées cette année, en plus de ses autres améliorations. Plus particulièrement, il a une moyenne de points mérités de 2,88 en 56,1 manches ici dans la deuxième moitié de saison. Il a accordé deux points ou moins lors de chacun de ses cinq derniers départs et a lancé plus de six manches à chaque fois.

Verlander en est à son 14e départ de la saison et il semble que le temps soit enfin venu pour le vétéran droitier. Il a une moyenne de points mérités de 4,52 avec un FIP de 4,73 sur 71,2 manches de travail. Son pourcentage de retraits au bâton est en baisse et son taux de coups de circuit est en hausse, car il est toujours très présent au bâton. Cela étant dit, le pourcentage de coups sûrs de Verlander de 33,2 % est le plus bas qu’il ait eu depuis 2019 et son pourcentage de coups sûrs de 7,8 % est meilleur que la moyenne de la ligue. Il n’est qu’un joueur de balle volante, donc les coups de circuit en sont le résultat.

J’aime bien les Diamondbacks avec le nouveau Nelson face à Verlander. Les deux bullpens sont bien reposés et je pense que les deux attaques ont un chemin à parcourir pour trouver le succès, mais Nelson est en pleine ascension et Verlander est en déclin à bien des égards.

Choix : Diamondbacks +124

Accessoires des joueurs Diamondbacks contre Astros

Eugenio Suarez Plus de 1,5 coups sûrs + points + points produits (-115)

J’aime aussi le fait que Suarez soit un lanceur de home run, qui frappe pour .295 en deuxième mi-temps avec 15 longues balles. Verlander a ce qu’on appelle des « splits de peloton inversés », dans le sens où il est un lanceur droitier qui a été frappé plus durement par les droitiers. Les droitiers ont une ligne de frappe de .295/.352/.452 contre lui cette saison avec un wOBA de .351. À titre de référence, Trea Turner, Teoscar Hernandez et Elly De La Cruz ont tous un wOBA autour de .351.