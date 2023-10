Pour le troisième match consécutif, les Chiefs de Kansas City (6-1) affrontent un rival de division. Pour la deuxième fois dans cette séquence, c’est le (2-5) Broncos de Denver. Le match se jouera sur Empower Field à Mile High, et débutera dimanche à 15h25, heure d’Arrowhead.







Selon Paris sportifs DraftKingsles Chiefs sont favorisés de 7 points.

Au cours de la semaine 6, Kansas City a battu Denver 19-8 – mais ce score ne représente pas à quel point les Chiefs ont contrôlé le match au cours des quatre quarts. Alors que l’offensive de Kansas City n’a pas réussi à terminer systématiquement dans la zone rouge, sa défense a étouffé l’offensive des Broncos jusqu’aux dernières minutes du match.

Avec un voyage en Allemagne à l’horizon, Kansas City doit encore se qualifier pour ce match de division – ou cela pourrait devenir un autre des tristement célèbres matchs de la ligue. jeux de piège.

J’ai cinq choses à regarder par un dimanche après-midi froid et hivernal.

1. Finition des disques

Photo de Perry Knotts/Getty Images

Lors du match de la semaine 6, les Chiefs entré dans la zone rouge sur cinq possessions. Dans les quatre premiers, l’unité n’a marqué que 13 points. C’était inacceptable – mais dans ce jeu, cela devrait être mieux.

Cela commencerait par être meilleur dès le premier essai dans la zone rouge. Lors de chacun de ces quatre entraînements de la semaine 6, les Chiefs ont réalisé un jeu négatif au premier et au 10 dans la zone rouge. Une fois l’offensive si loin derrière les bâtons, l’espace condensé a forcé des inachèvements pour une attaque de passe qui n’a posé aucun problème. entre les lignes des 20 yards.

Le jeu de course sera un facteur ici, tout comme les passes rapides pour permettre aux meneurs de jeu de récupérer le ballon en courant. Aucune équipe n’a a accordé plus de verges après attrapé cette année que les Broncoset les chefs produire le plus grand nombre de YAC de la ligue. Cela vient de la conception du jeu – et ce sera la clé pour terminer les possessions de dimanche.

2. Défendre la course

Denny Medley-USA TODAY Sports

Après un un sommet de la saison de 145 verges au sol lors de la victoire de Denver contre Packers de Green Bay la semaine dernière, les Broncos ont désormais le le quatrième plus grand nombre de verges au sol par tentative de la ligue.

Le porteur de ballon partant Javonte Williams – maintenant à deux matchs d’une blessure au fléchisseur de la hanche – a eu un un sommet de la saison avec 82 verges au sol contre les Packers. Lui et la recrue Jaleel McLaughlin ont combiné cinq courses qui ont gagné 10 verges ou plus.

La dernière fois, les Chiefs ont étouffé l’attaque précipitée de Denver, mais cette fois, la blessure au poignet du secondeur Nick Bolton l’oblige à rater ce match. Autant le secondeur Drue Tranquill a fait ses preuves, Bolton a été le principal défenseur, alors surveillez Denver pour essayer d’exploiter ce match.

3. Une attaque précipitée plus cohérente

William Purnell-USA TODAY Sports

Aucune équipe n’a accordé plus de verges au sol cette saison que les Broncos. En moyenne, les équipes sont courir pour 167 yards par match contre Denver; le taux de 5,5 yards par course est c’est aussi la note la plus élevée de la ligue.

Lors du match de la semaine 6, les Chiefs n’ont réussi que 96 verges au sol – le moins de capitulations de Denver depuis la semaine 1. Une attaque précipitée de grande puissance n’était pas nécessaire pour atteindre la zone rouge – mais pour revenir à mon premier point, cela aurait pu aider une fois l’offensive arrivée là-bas.

De plus, il y a de la neige au sol à Denver – et des températures froides sont attendues pour le match. Cela pourrait amener Kansas City à s’appuyer davantage sur le jeu au sol. Comme l’a déclaré le garde droit Trey Smith aux journalistes cette semaine : « Le temps froid est un temps important. »

La dernière fois que les Chiefs ont joué dans ce genre de temps à Denver, l’équipe s’est précipité pour 101 verges et deux scores dans une victoire de 43-16 au cours de la saison 2020.

4. S’en prendre à Russell Wilson

Denny Medley-USA TODAY Sports

Au cours de la semaine 6, le quart-arrière des Broncos, Russell Wilson a été limogé quatre fois. Dans le reste de ses matchs cette saison, il a été limogé moins de trois fois par match.

Les Chiefs ont fait pression sur Wilson sur 38 % de ses reculs, n’accordant que trois réussites sur ces 11 pressions. Les Chiefs ont également réussi trois de ses passes – ce qu’ils ont fait fait plus que n’importe quelle équipe cette saison.

Wilson possède le cinquième plus grand nombre de passes frappées de la ligue. Avec le long joueur de ligne défensive Charles Omenihu désormais dans la rotation, il sera encore plus difficile de libérer une passe au-dessus de la ligne. À ses débuts la semaine dernière, Omenihu a repoussé une passe qui s’est transformée en interception.

5. Le retour de Justin Watson

Denny Medley-USA TODAY Sports

Lorsque le receveur Justin Watson a souffert d’une douleur notable contre les Broncos au cours de la semaine 6, personne ne s’attendait à ce qu’il revienne jouer au cours de la semaine 8. Mais il a participé à part entière à l’entraînement de vendredi, travaillant sur la luxation du coude dont il a moins souffert. il y a plus de trois semaines.

Son retour soudain aura un impact sur la rotation du receveur large. Le receveur large Mecole Hardman a parcouru huit parcours la semaine dernière, dont un tir vertical qui s’est transformé en interception. Avec le retour de la vitesse profonde de Watson dans l’alignement, le rôle de Hardman dans l’offensive pourrait être encore réduit.

Le retour de Watson pourrait également avoir un impact sur les clichés obtenus par le receveur large Skyy Moore. Avec la recrue Rashee Rice devenant le principal receveur de machines à sous, Moore a joué davantage à l’extérieur. Un Watson en bonne santé (et Marquez Valdes-Scantling) parcourra la majorité de ces itinéraires, donc Moore sera de retour en compétition pour les clichés dans la machine à sous.

Moore affrontera Kadarius Toney et Hardman, qui ont tous deux des capacités en espace ouvert que Moore n’a tout simplement pas montrées jusqu’à présent. Les Chiefs valorisent un joueur dynamique sur le terrain ouvert. Moore n’a pas le caractère insaisissable et la rapidité dont les deux autres ont fait preuve – même si ces affichages ont été incohérents.

Si Moore disparaît progressivement, ce ne sera pas parce qu’il n’a pas de compétences ; c’est un joueur solide. Mais dans la machine à sous, l’équipe a besoin de jouer en ce moment.

