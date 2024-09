Aperçu du match Chicago Cubs vs Oakland Athletics, mercredi 18 septembre, 13h20 CT

Mouvement de la liste du jour : Ici

Notes du mercredi…

INFORMATIONS SUR LA SÉRIE : C’est la première fois en huit séries que les Cubs ont partagé les deux premiers matchs. Ils avaient gagné ou perdu les deux matchs depuis leur victoire, puis leur défaite, du 20 au 21 août à domicile contre les Tigers. Les Cubs ont remporté le match décisif de cette série, 10-2. Ils ont un bilan de 10-10 dans tous les matchs décisifs. Ils ont commencé l’année avec un bilan de 5-3, puis sont passés à 1-6 avant de passer à 4-1. Ils ont un bilan de 5-3 après une victoire et une défaite, dont 3-1 à domicile. (Avec l’aimable autorisation de JohnW53 de BCB)

Ian Happ est sur une séquence de six matchs avec succès au cours desquels il frappe .357/.419/.571 (10 pour 28) avec deux circuits, quatre points produits et cinq points marqués. LES DOSSIERS NICO : Nico Hoerner, huit derniers matchs depuis le 9 septembre : .424/.441/.485 (14 en 33) avec deux doubles et trois points marqués.

Nico Hoerner, huit derniers matchs depuis le 9 septembre : .424/.441/.485 (14 en 33) avec deux doubles et trois points marqués. CUISINE MAISON — OU PAS : Au cours de leurs neuf derniers matchs à domicile depuis le 22 août, les Cubs n’ont accordé que 24 points, soit 2,67 points par match. Ils ont marqué 39 points au cours de ces neuf matchs, soit 4,33 points par match. Mais ils n’ont qu’un bilan de 4-5 au cours de ces neuf matchs, en grande partie parce que 31 de ces 39 points ont été marqués lors de seulement trois de ces matchs et qu’ils ont été blanchis trois fois.

Voici les détails du jour.

La composition des Cubs n’était pas disponible au moment de la publication. Veuillez vérifier le fil Twitter de la BCB pour la formation des Cubs.

Composition des équipes d’athlétisme :

Justin Steele, lanceur gaucher contre Brady Basso, lanceur gaucher

Rick Scuteri-USA TODAY Sports

Photos de la MLB via Getty Images

Justin Steele a été placé sur la liste des blessés au début du mois en raison de problèmes au coude. Il a participé à quelques matchs de relève sans aucun problème signalé et a donc été activé pour débuter ce match.

Il a lancé six bonnes manches contre les A’s l’année dernière, 19 avril 2023 à Oaklandmais bien sûr, il s’agit en grande partie d’une équipe des A’s différente ; parmi les partants des A’s ce jour-là, seul Shea Langeliers reste dans l’équipe. Espérons que Steele finira cette année en force.

Brady Basso a été sélectionné au 16e tour par les A’s en 2019, en provenance d’Oklahoma State. Il a participé à cinq matchs de la MLB et ce sera son troisième départ. Les deux premiers ont été plutôt bons : 11 manches et demie sans point contre les Tigers et les White Sox avec deux buts sur balles et huit retraits au bâton. Il n’a évidemment jamais affronté les Cubs ni aucun joueur de leur effectif actif.

Le match d’aujourd’hui est sur Marquee Sports Network. Vous pouvez découvrir si Marquee est disponible via un fournisseur dans votre région ici. Il est également disponible sur MLB Network (en dehors des territoires de marché des Cubs et des A’s).

Voici la page complète de diffusion en direct de MLB.com pour aujourd’hui.

Jour de match de MLB.com

Aperçu du jeu Baseball-reference.com

