Aperçu du match – Castleford vs Hull

Nous attendons avec impatience l’affrontement de jeudi en Super League alors que Castleford et Hull FC s’affronteront au Mend-A-Hose Jungle.

Hodgson attend une réponse

L’entraîneur de Hull, Brett Hodgson, est convaincu que son équipe pourra rapidement rebondir après sa sortie de la Challenge Cup jeudi.

Alors que Castleford a battu Warrington de 15 points en demi-finale samedi dernier, les Noirs et Blancs ont perdu par la même marge contre St Helens, mais l’entraîneur a été ravi de leur réponse à l’entraînement.

« De toute évidence, nous avons été déçus du résultat, mais ils ont été formidables », a déclaré Hodgson.

Brett Hodgson, entraîneur du Hull FC

« Ils ont rebondi, aujourd’hui a été une excellente séance et nous sommes impatients d’y retourner et d’essayer de revenir sur cette course gagnante. »

Avec un seul trophée à viser, Hodgson espère que son équipe pourra retrouver la forme qui les a vus en remporter trois et faire match nul lors de leurs quatre premiers matches de championnat tandis que Castleford cherchera à racheter sa défaite 60-6 contre Leeds lors de son dernier domicile. correspondre.

Un gros mois pour le Hull FC

Castleford Tigers contre Hull FC Vivre de

L’invité spécial de jeudi pour le match en direct est Lee Radford, qui entraînera les Tigers de Castleford à partir de 2022. Radford dit qu’il sera intéressant de voir comment les deux équipes réagiront à leurs résultats différents en Challenge Cup.

« Cela a probablement été une préparation contrastée pour eux. Une équipe a subi une défaite ce week-end et l’autre équipe doit maintenant se préparer pour une finale de Challenge Cup. Ce sont deux équipes très fortes et deux équipes que j’ai hâte de voir », a déclaré Radford. .

« Je pense que la disponibilité aura une certaine influence sur le résultat. D’après ce que j’entends, il manque un ou deux du côté de Castleford, et évidemment Josh Griffin va manquer du côté de Hull. assez sain, mais les gars qui ne sont pas sur le terrain vont évidemment avoir une influence sur le résultat.

Hull s’est lancé dans un dépliant et avoir une longue pré-saison vous donne l’opportunité de mettre en œuvre les choses que vous voulez y intégrer. « Mais évidemment, ce dernier mois a été difficile, et je suis sûr que Brett et l’équipe espèrent se remettre sur pied et obtenir des résultats le mois prochain. Ce sera un mois important pour le club, je pense, ce prochain. »

Rotation de l’équipe

Avec Wembley encore à cinq semaines, l’entraîneur des Tigers Daryl Powell dit qu’il devra jongler avec son équipe pour faire face à un calendrier de rencontres exigeant et a sonné les changements pour le match de jeudi, avec les héros de la demi-finale Niall Evalds, Jake Trueman et Gareth O’Brien parmi ceux qui se reposaient avec des coups mineurs.

Niall Evalds est reposé pour le match du Hull FC

« Nous avons des matchs importants qui arrivent vite et nous essayons d’avoir une équipe sur le terrain chaque semaine qui soit compétitive », a déclaré Powell.

« C’était un gros match la semaine dernière, nous devions absolument gagner ce match, et autour de cela, nous devons travailler dur pour essayer de gagner des points en championnat, ce qui est évidemment difficile en ce moment.

« Les garçons doivent lever les mains et se préparer à jouer. Pour le moment, nous n’avons plus de troupes mais nous nous battons pour nous frayer un chemin. »

Nouvelles de l’équipe

Comme mentionné, Powell a reposé Evalds, Trueman et O’Brien avec Cheyse Blair, Daniel Smith. A leur place, Danny Richardson, George Griffin, qui a purgé une suspension d’un match, Lewis Bienek, Lewis Peachey et Brad Graham, qui espère faire sa deuxième apparition en Super League.

Mitieli Vulikijapani a été rappelé de Bradford

Hull a rappelé le centre ou l’ailier Mitieli Vulikijapani de son prêt à Bradford et l’a nommé à la place de Josh Griffin, blessé, dans l’équipe de 21 joueurs de Brett Hodgson, bien que Cameron Scott occupera la place de centre vacante.

