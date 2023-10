Aperçu du match – Argentine vs Nouvelle-Zélande

La Nouvelle-Zélande semble avoir retrouvé son aura à la Coupe du Monde de Rugby

Il y a une cruauté presque sadique dans le fait que la Nouvelle-Zélande n’a pas le temps de se réjouir de sa victoire en quart de finale contre l’Irlande.

Le plus souvent, dans le sport, le battage médiatique dépasse le spectacle. Un concours atteint des sommets presque impossibles uniquement pour que le jeu lui-même devienne un jeu d’usure ; de deux équipes trop conscientes des enjeux. Je n’essaie pas de gagner, j’essaie juste de ne pas perdre.

Parfois, et ce n’est que rarement le cas, un jeu est à la hauteur de ses attentes. Plus rare encore, il dépasse les attentes même des fans les plus écarquillés.

Cela s’est produit samedi à Paris. Cela s’est reproduit 24 heures plus tard.

Certains qualifient ce week-end de plus beau week-end de rugby, et lorsque la poussière retombe, c’est, selon toute vraisemblance, ainsi que cela sera perçu.

Mais de tels éloges funèbres doivent attendre. Même si les histoires de l’Irlande, de la France, du Pays de Galles et des Fidji ont été écrites, quatre équipes n’ont pas encore écrit leurs chapitres déterminants.

Cela semble remarquable au vu de ce que nous avons vu le week-end dernier, mais il est encore temps que les campagnes de nos quatre demi-finalistes soient considérées dans certains cercles comme un échec.

Dans le sport, quelles que soient les hauteurs gravies, on n’est jamais très loin d’un endroit qui pourrait être considéré comme le fond du gouffre.

Il suffit de demander à l’entraîneur-chef des All Blacks, Ian Foster.

En août 2022, le Héraut de Nouvelle-Zélande a pris la décision de publier un éditorial en première page appelant au départ de Foster.

Ce n’était pas seulement la réponse instinctive d’un fanzine mécontent moyen à une perte. Il s’agissait, selon le Herald, d’une intervention nécessaire pour préserver l’héritage de l’institution la plus sacrée du pays.

Bien entendu, cela ne veut pas dire qu’un journal parle au nom d’un pays. Dans ce cas, cependant, le sentiment reflétait l’humeur nationale à l’égard de l’équipe.

Après avoir perdu une série à domicile contre l’Irlande, les All Blacks ont été balayés par l’Afrique du Sud lors d’un match de championnat de rugby à sens unique à Nelspruit.

Il s’agissait de leur cinquième défaite en six matchs. Un échantillon suffisamment grand pour que le Herald puisse conclure que Foster n’était rien de plus qu’« un homme honnête qui est dépassé par une affaire brutale ».

La défaite de la Nouvelle-Zélande en championnat de rugby contre l’Afrique du Sud en août 2022 était sa cinquième défaite en six matchs.

Un examen ultérieur réalisé par New Zealand Rugby a convenu que l’entraîneur assiégé devrait rester en poste jusqu’après la Coupe du monde, Foster annonçant plus tard qu’il ne postulerait pas à nouveau pour le poste à l’expiration de son contrat à la fin du tournoi et critiquant l’examen. au milieu de ses préparatifs.

Ce fut un cycle de Coupe du Monde profondément perturbant pour la puissance éternelle du rugby. Ils sont arrivés en France largement considérés comme la quatrième meilleure équipe du tournoi, une position soulignée par une large défaite face aux hôtes lors de la première soirée.

Selon les observateurs, il y avait des menaces bien plus puissantes lors de la Coupe du Monde.

Mais ce tournoi dure longtemps. Celui qui a commencé dans la chaleur étouffante de l’été indien en France se terminera avec l’arrivée des gelées d’avant Noël.

Au fil des saisons, il semble que la Nouvelle-Zélande ait elle-même subi une sorte de transformation.

Il est encore trop tôt pour le dire avec certitude, mais les signes suggèrent que la troupe autrefois en difficulté de Foster a redécouvert l’aura des All Blacks.

L’Italie a été la première à ressentir véritablement la force d’un géant endormi et mécontent qui prend vie. La victoire de la Nouvelle-Zélande était attendue, mais un démantèlement 96-17 suggérait une équipe désireuse de souligner à nouveau la différence entre les meilleurs et les autres.

Puis ce fut l’Irlande. Une équipe qui n’aurait guère pu faire plus pour détruire le côté surnaturel autrefois attaché aux All Blacks, après avoir remporté trois des quatre rencontres – dont deux en Nouvelle-Zélande – entre les équipes depuis la dernière Coupe du Monde.

Mais même à leur meilleur niveau, et ne vous y trompez pas, il s’agit sans aucun doute de la meilleure équipe irlandaise qui ait jamais existé, ils se sont retrouvés une fois de plus entravés par une force qu’ils pensaient avoir conquise.

Foster a peut-être mieux résumé la façon dont son équipe a réussi à remporter une compétition entre deux équipes d’élite jouant à un niveau proche de la vitesse supérieure.

« Nous y sommes déjà allés », a-t-il évalué. « Nous savions que nous allions devoir creuser en nous-mêmes. »

Ce que la victoire de samedi a prouvé par-dessus tout, plus que la preuve de l’immense talent et des compétences dont dispose la Nouvelle-Zélande, c’est que la mentalité à l’origine de la marque quasi mythique des All Blacks a perduré.

Ils sont déjà venus ici et ont échoué, bien sûr. Il y a quatre ans, après une victoire bien plus unilatérale en quart de finale contre l’Irlande, la Nouvelle-Zélande avait été battue par l’Angleterre en demi-finale.

Ce souvenir aura déjà été ressuscité cette semaine, et il est difficile de voir la complaisance s’installer avant la demi-finale de vendredi soir contre l’Argentine, qui elle-même s’est débarrassée d’un malaise du début du tournoi pour atteindre la fin des affaires.

L’Argentine a surmonté une lamentable défaite contre l’Angleterre lors du match d’ouverture pour se qualifier pour les demi-finales.

Personne n’exclut un choc, mais il ne faut pas risquer sa vie en suggérant que la Nouvelle-Zélande est désormais largement favorite pour atteindre la finale de la Coupe du monde.

Cet entraîneur-chef et cette équipe, accusés il y a seulement un an de risquer de ternir à jamais l’héritage centenaire des All Blacks, sont à deux matchs d’écrire un autre chapitre victorieux de leur riche histoire.

Ian Foster sait mieux que quiconque ce qui nous attend si tout s’écroule vendredi.

En gardant cela à l’esprit, on n’imagine pas qu’ils aient passé beaucoup de temps à se réjouir de leur victoire épique en quart de finale.

Les All Blacks savent mieux que n’importe quelle équipe, peut-être que n’importe quelle équipe dans n’importe quel sport, que les victoires isolées ne supportent pas le passage du temps. Leur marque est construite sur la sauvegarde.

À l’ère numérique, ils ont été confrontés à davantage de turbulences et certainement à davantage de surveillance que leurs prédécesseurs. Mais à chaque match de la Coupe du Monde, la Nouvelle-Zélande semble un peu plus déterminée à prouver quelque chose qui, pour la première fois depuis très longtemps, était sérieusement remis en question dans les cercles du rugby.

Que malgré tout, les All Blacks restent les All Blacks.