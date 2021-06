Aperçu du match – Angleterre vs Combined Nations All Stars

Sam Tomkins a parlé de son choc cette semaine en recevant le capitaine de l’Angleterre contre le Combined All Stars

Un « choqué » Sam Tomkins dit qu’il mettra son expérience de leader à Wigan dans son rôle de capitaine de l’Angleterre, à commencer par le match de vendredi contre le Combined Nations All Stars.

L’arrière latéral des Dragons Catalans, âgé de 32 ans, dirigera son équipe au stade Halliwell Jones de Warrington lors de sa 30e apparition en Angleterre, près de neuf ans après s’être annoncé sur la scène internationale avec un triplé d’essais lors de ses débuts contre le Pays de Galles en Bridgend.

Tomkins reprend le rôle anglais de son ancien coéquipier de Wigan Sean O’Loughlin, qui a dirigé l’équipe nationale contre la Nouvelle-Zélande en 2018 et a pris sa retraite à la fin de la saison 2020.

« Ce n’était certainement pas prévu », a déclaré Tomkins après avoir reçu l’appel téléphonique de l’entraîneur Shaun Wane. « Ce n’est pas quelque chose à quoi tu penses. J’ai été un peu pris de recul, je ne savais pas quoi lui dire.

« C’est un immense honneur. Être nommé capitaine de l’Angleterre est à la hauteur de tout ce que j’ai accompli dans le match.

« J’ai eu beaucoup de chance de représenter l’Angleterre plusieurs fois au fil des ans, mais devenir capitaine, c’est autre chose. »

Wane, qui a entraîné Tomkins pendant la majeure partie de ses huit saisons à Wigan, a déclaré : « Je connais Sam depuis longtemps et c’est le capitaine parfait.

« Il se comporte bien, c’est un joueur très habile, joue un rôle clé dans les matchs et offre une vraie qualité de l’arrière latéral. »

L’Anglais Shaun Wane utilisera le match contre les All Stars comme préparation pour la Coupe du monde

Tomkins, qui sera désormais en pole position pour diriger son pays lors de la Coupe du monde de fin de saison, fait remonter ses qualités de capitaine à son implication dans le groupe de direction de Wigan sous la direction de Michael Maguire.

« Je n’avais que 20 ans à l’époque et je ne comprenais pas vraiment pourquoi j’étais là, mais Michael Maguire a expliqué que j’étais un leader naturellement et qu’il pensait que je deviendrais ce rôle au fil du temps », a déclaré Tomkins.

« Je pense que le fait d’être impliqué dans ces groupes et mon séjour à Wigan en général m’ont appris à être un leader.

« Sean O’Loughlin est le meilleur, avec Thomas Leuluai, et j’ai beaucoup appris au niveau international où j’ai eu la chance de jouer aux côtés de joueurs seniors comme Adrian Morley, James Graham, Jamie Peacock et Kevin Sinfield, qui sont tous dirigeants accomplis. »

Le voyage en voiture de 1 000 milles de Tomkins pour la liaison avec l’Angleterre

Tomkins a démontré son engagement envers la cause anglaise en parcourant plus de 1 000 milles seul depuis son domicile dans le sud de la France pour rejoindre l’équipe le week-end dernier.

L’arrière latéral et son coéquipier des Catalans Tom Davies, qui devrait faire ses débuts en Angleterre, ont été dissuadés de prendre un vol car cela aurait signifié une mise en quarantaine à leur retour.

« J’ai obtenu l’autorisation vendredi midi, alors j’ai pris ma voiture et je suis parti, c’était aussi simple que ça », a déclaré Tomkins. « Ça ne me dérange pas de conduire, j’ai trois enfants de moins de cinq ans à la maison donc 15 heures de silence ont été bien accueillies.

Tomkins a conduit 15 heures depuis le sud de la France pour rejoindre l’équipe d’Angleterre afin d’éviter la mise en quarantaine

« Je me suis arrêté vers quatre heures du matin et je me suis rendu aux services de Northampton pendant quelques heures.

« Le pire, c’était d’attendre le train à Calais. Ce n’est pas si mal conduire, je l’ai déjà fait.

« Et pour l’opportunité d’enfiler un maillot anglais, c’était vraiment une évidence.

« Jouer pour l’Angleterre est quelque chose que je veux faire depuis que j’ai sept ans, donc un trajet de 15 heures n’est rien contre le fait de pouvoir enfiler un maillot anglais. »

Le match de vendredi se déroule au milieu de la controverse avec les clubs de Super League jouant une série de matches, mais Tomkins n’a aucun doute sur sa priorité.

« C’est extrêmement important », a-t-il déclaré. « Pour réussir, nous avons besoin de la meilleure préparation à notre disposition et c’est ce qu’est ce match.

L’équipe d’Angleterre à l’entraînement cette semaine au Halliwell Jones Stadium de Warrington

« Je comprends que les clubs et les fans soient frustrés par le fait qu’il y ait des matchs de Super League cette semaine, mais une série de matches est légèrement compromise pour la meilleure préparation possible pour une Coupe du monde qui, je pense, en vaut la peine. »

Bateman : Jouer pour votre pays l’un des meilleurs sentiments de tous les temps

Pendant ce temps, le deuxième rameur de Wigan, John Bateman, a défendu le match de vendredi qui a suscité des critiques après son affrontement avec une série de matchs de Super League.

« Je n’arrive pas à comprendre pourquoi les gens ne voudraient pas que cela soit joué », a déclaré Bateman.

« Les gens disent que le jeu national est prioritaire, mais pour moi, le jeu international est ce dont il s’agit.

« Jouer pour son pays est l’un des meilleurs sentiments de tous les temps. Certains de ces garçons ne l’ont pas encore fait en sortant et en faisant leurs débuts ce week-end, c’est de cela qu’il s’agit, de pouvoir voir les joueurs le faire.

« Pour ma part, je ne m’en lasserai jamais, je jouerai pour mon pays jusqu’au jour où j’arrêterai de jouer au rugby. »

Angleterre vs Combined Nations All Stars Vivre de

Le match de mi-saison a été organisé pour aider Wane dans ses préparatifs pour la Coupe du monde.

Bateman, qui a disputé la finale de la Coupe du monde 2017, a ajouté : « C’est un grand tremplin pour nous en tant qu’équipe. Nous voulons gagner la Coupe du monde et ces matchs y jouent un rôle énorme. »

Il est revenu à Wigan en début de saison après un passage dans la LNR avec les Canberra Raiders.