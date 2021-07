Aperçu du match – Afrique du Sud A vs Lions

Pieter-Steph du Toit et Tom Curry

Les Lions britanniques et irlandais font face à leur test le plus difficile de la tournée jusqu’à présent lorsqu’ils entrent en collision avec une équipe sud-africaine « A » contenant 522 sélections dans leur XV et sept partants de l’écrasante victoire finale de la Coupe du monde 2019 contre l’Angleterre.

Springboks dans tout sauf le nom?

Le match a été présenté comme un quatrième test après que les Sud-Africains ont sélectionné 18 vainqueurs de la Coupe du monde dans leur équipe dans une tentative désespérée de donner aux joueurs du temps de jeu avec l’équipe n’ayant participé qu’à un seul test contre la Géorgie dans la préparation du Série Lions qui commence le 24 juillet.

Lukhanyo Am skippers Afrique du Sud ‘A’

Le vainqueur de la Coupe du monde Lukhanyo Am, capitaine de l’Afrique du Sud ‘A’, a déclaré qu’une semaine d’isolement dans une chambre d’hôtel était loin d’être une préparation idéale pour la série Test, mais a permis à plusieurs joueurs de se remettre d’une blessure.

Am a été l’un des joueurs clés lorsqu’il a remporté la Coupe du monde 2019 et a été récompensé par le poste de capitaine de l’équipe « A ».

« Nous n’avons pas pu faire grand-chose en six jours de quarantaine. En termes de préparation physique, le maximum que nous pouvions faire était des exercices d’étirement et de base dans la salle mais en termes de préparation mentale, nous avons fait beaucoup de réunions Zoom, d’analyses et de vidéos travailler sur les téléphones et les ordinateurs portables », a-t-il déclaré.

« C’est à peu près les préparatifs que nous pourrions faire, mais je pense que, d’un autre côté, nous entrons dans ce match avec des gars qui ont eu des problèmes et des blessures ayant eu suffisamment de temps pour récupérer.

Cheslin Kolbe (L), Willie Le Roux et Faf De Klerk commencent tous pour l’Afrique du Sud ‘A’

« Nous verrons où nous en sommes mercredi, mais efforcez-vous aussi fort que possible. »

Baromètre Lions

Après avoir produit une avalanche d’essais en trois matches contre des équipes provinciales jusqu’à présent en tournée, le talonneur gallois Ken Owens insiste sur le fait qu’une véritable jauge des progrès des Lions viendra au Cape Town Stadium.

« Pour nous, c’est un grand défi, nous jouons une équipe très forte. Nous savions que l’Afrique du Sud ‘A’ serait l’un des plus gros défis de cette tournée en dehors de la série Test », a déclaré Owens.

« Vous regardez en arrière il y a quatre ans, lorsque les Lions ont affronté les Maori All Blacks, c’était le quatrième test non officiel.

« Vous en obtenez un à chaque tournée et l’Afrique du Sud ‘A’ allait toujours être ce match sur cette tournée – le match test supplémentaire, le match test non officiel. Nous nous attendions à ce qu’une équipe solide soit choisie.

« Nous avons construit de bonnes victoires. Nous sommes allés dans la bonne direction, donc c’est bien d’avoir cette intensité accrue. C’est le moment idéal pour ce défi.

« Nous avons besoin de cette augmentation d’intensité en tant qu’équipe à 10 jours de la série Test pour voir où nous en sommes et ce que nous devons améliorer. Oui, c’est une solide équipe ‘A’ d’Afrique du Sud, mais ce sont aussi des Lions forts équipe. »

Ken Owens des Lions britanniques et irlandais

Les Lions se sont entraînés sous le vent et la pluie à Hermanus, à une heure du Cap, ce qui a changé les conditions hivernales fraîches et ensoleillées de Johannesburg.

« Ce fut un peu un choc pour le système, surtout lorsque nous nous entraînons en altitude. Tout le monde se sent beaucoup plus en forme », dit Owens.

« En descendant jusqu’au niveau de la mer, à certains égards, nous avons eu la vie facile à Johannesburg avec les excellentes conditions là-bas.

« Maintenant, nous avons le vent et la pluie, ce que nous n’avons pas eu depuis deux ou trois semaines. Cela teste vraiment nos compétences et notre exécution dans des conditions difficiles. »

Joueurs à surveiller

La nouvelle dramatique qu’Alun Wyn Jones pourrait faire un rétablissement « miracle » de son épaule disloquée et rejoindre la tournée des Lions est toute la motivation dont Iain Henderson a besoin pour vider les réservoirs contre les Springboks de l’ombre.

Son partenariat de deuxième ligne avec Maro Itoje a l’apparence d’une combinaison de test et un affichage imposant contre des adversaires puissants soulignera la valeur de ce verrou abrasif et physique qui peut également jouer dans la rangée arrière.

Iain Henderson cherchera à marquer le coup contre Eben Etzebeth et Franco Mostert.

Le duel le plus intrigant de tous se déroule sur le flanker openside où Tom Curry et Hamish Watson s’affrontent férocement pour affronter les champions du monde. Curry a pris un départ retardé à cause d’une blessure à la poitrine et Watson a profité de son absence en excellant dans l’affrontement avec les Sigma Lions. Contre une formidable formation sud-africaine, cependant, l’openside à haute énergie de l’Angleterre a l’occasion de faire une déclaration à Warren Gatland.

Les fans de Leicester savent tout sur Jasper Wiese et il a la chance de vraiment briller pour l’Afrique du Sud ‘A’. Avec Duane Vermeulen absent, les compétences de transport de gros ballons de Wiese pourraient lui permettre d’obtenir le feu vert pour l’équipe de Bok Test.

Afrique du Sud ‘A’ : 15 Willie le Roux, 14 Cheslin Kolbe, 13 Lukhanyo Am (c), 12 Damian de Allende, 11 Sbu Nkosi, 10 Morné Steyn, 9 Faf de Klerk; 1 Steven Kitshoff, 2 Joseph Dweba, 3 Trevor Nyakane, 4 Eben Etzebeth, 5 Franco Mostert, 6 Marco van Staden, 7 Pieter-Steph du Toit, 8 Jasper Wiese.

Remplaçants: 16 Malcolm Marx, 17 Coenie Oosthuizen, 18 Vincent Koch, 19 Nicolaas Janse van Rensburg, 20 Rynhardt Elstadt, 21 Herschel Jantjies, 22 Jesse Kriel, 23 Damian Willemse, 24 Kwagga Smith, 25 Elton Jantjies.

Lions britanniques et irlandais : 15 Anthony Watson, 14 Louis Rees-Zammit, 13 Chris Harris, 12 Bundee Aki, 11 Josh Adams, 10 Dan Biggar, 9 Conor Murray (c); 1 Wyn Jones, 2 Ken Owens, 3 Kyle Sinckler, 4 Maro Itoje, 5 Iain Henderson, 6 Josh Navidi, 7 Tom Curry, 8 Taulupe Faletau.

Remplaçants: 16 Luke Cowan-Dickie, 17 Mako Vunipola, 18 Zander Fagerson, 19 Adam Beard, 20 Tadhg Beirne, 21 Sam Simmonds, 22 Gareth Davies, 23 Elliot Daly.