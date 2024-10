Aperçu du match 9 et discussion ouverte : Matinée Sabres contre Red Wings

Jeu 7

Sabres de buffle (3-4-1) contre. Red Wings de Détroit (4-3-0)

Lancer la rondelle : 13h00 HNE | Arène des Petits Césars | Détroit, Michigan

TV: MSG-B

Radio: WGR550

Connaissez votre adversaire

Red Wings de Détroit

Enregistrer: 4-3-0 | 8 points

Classement des divisions : 4ème dans la division Atlantique

Dernier match : Victoire 5-3 contre les Devils du New Jersey

PP : 22,8% (16ème)

PK: 62,5% (31e)

Que regarder

1. Aller dans la bonne direction ?

Les Sabres tenteront de remporter leur troisième victoire consécutive pour la première fois cette saison cet après-midi – et à domicile, ce qui est toujours un événement bienvenu. Ils porteront également les maillots « Goathead » (rouge et noir) préférés des fans pour la première fois cette saison.

Les fans devraient rechercher un complet 60 minutes de jeu intense, quelque chose avec lequel ils ont lutté pendant ce qui semble être des années. S’ils se présentent physiquement dès la première mise au jeu et avec un état d’esprit offensif, ils sont absolument capables de gagner. L’élan est du côté de Buffalo après leur victoire 4-2 contre Dallas mardi, alors j’espère qu’ils pourront continuer à marquer puisqu’ils ont marqué huit buts lors de leurs deux derniers matchs.

2. Ils vont faire des stries

Les attaquants Tage Thompson et Ryan McLeod sont sur une bonne lancée cette saison puisqu’ils sont tous deux sur une séquence de cinq matchs consécutifs avec au moins un point. Thompson a récolté quatre buts et trois passes décisives, tandis que McLeod a été impressionnant avec ses quatre buts et une passe décisive jusqu’à présent. Une autre mention honorable pour son jeu solide est Alex Tuch, qui a brillé tant offensivement que défensivement. Le capitaine adjoint a contribué trois buts (dont un en infériorité numérique) et six passes décisives depuis le début de la saison. Il est un +3 et est progressivement devenu le solide double-attaquant dont les Sabres avaient besoin depuis longtemps.

Par ailleurs, ce qui est également marquant, c’est le jeu de puissance des Sabres – et pas dans le bon sens. Ils n’ont pas encore marqué de but avec l’avantage masculin lors de la saison 2024-2025 et, sans surprise, occupent la 32e place de la ligue avec un lamentable 0-22. Est-ce que cela arrivera enfin aujourd’hui ?

3. La pratique rend parfait

L’un des objectifs de l’entraînement de l’équipe de Buffalo vendredi était la pression offensive devant le filet de l’équipe adverse. Cela sera particulièrement important contre le gardien de Detroit Alex Lyon, dont le pourcentage d’arrêts jusqu’à présent cette saison est de 0,955 et le GAA est de 1,46. Les Sabres voudront profiter des opportunités de rebond aussi souvent que possible s’ils veulent faire passer la rondelle devant Lyon. Cela semble être une stratégie évidente, mais cette équipe a été si incohérente dans ses scores au cours des dernières saisons qu’il sera intéressant de voir si cela est exécuté avec succès sous la direction de l’entraîneur-chef Lindy Ruff.

Compositions projetées

Sabres de buffle

Attaquants

JJ Peterka – Tage Thompson – Alex Tuch

Jiri Kulich-Dylan Cozens-Jack Quinn

Jason Zucker – Ryan McLeod – Jordan Greenway*

Beck Malenstyn – Peyton Krebs – Sam Lafferty/Nicolas Aube-Kubel**

*Greenway pourrait être de retour dans l’alignement à la place de Zach Benson, qui se repose pour soigner une blessure subie depuis Prague.

**Aube-Kubel pourrait être prêt à jouer aujourd’hui, selon Ruff. Il n’a pas joué sur la glace depuis qu’il a subi une blessure au bas du corps lors du premier match de la saison. Cependant, Ruff a également déclaré qu’il était plus probable qu’Aube-Kubel prenne un temps d’entraînement et de repos supplémentaire ce week-end et débute lundi soir contre la Floride.

Défense

Rasmus Dahlin – Henri Jokiharju

Bowen Byram – Owen Power

Mattias Samuelsson – Connor Clifton

Gardiens de but : Ukka-Pekka Luukkonen (titulaire attendu), Devon Levi

Red Wings de Détroit

Attaquants*

Alex DeBrincat – Dylan Larkin – Lucas Raymond

Vladimir Tarasenko – Marco Kasper – Patrick Kane

Michael Rasmussen – Andrew Copp – Christian Fischer

Joe Veleno – Jonatan Berggren

*JT Compher est au quotidien avec une maladie.

Défense

Simon Edvinsson – Moritz Seider

Ben Chiarot – Jeff Petry

Olli Maatta – Erik Gustafsson

Gardiens de but : Alex Lyon (titulaire confirmé), Cam Talbot