Les Diamondbacks ont finalement eu leur moment NLCS, une victoire sans incident qui leur a rappelé qu’ils appartenaient aux séries éliminatoires. Ils ne recevront pas le même ruban de participation qu’en 2007 simplement pour leur participation. Ils ont une victoire, et cela a été un moment fort de jouer sur le tableau d’affichage avant les matchs de la prochaine décennie, et maintenant ils peuvent devenir gourmands.

Les Phillies s’en moquent. Beaucoup. Encore deux victoires et ils accèdent aux World Series. Ils laisseront les Diamondbacks profiter de leur moment, puis reviendront et prendront une avance de 3-1, en théorie. Une défaite ne les rendra pas nerveux face à la situation dans son ensemble. Cela ne va pas les rendre si nerveux. Peut-être un peu nerveux.

Bienvenue dans le match 4, où la majeure partie de la pression est toujours sur les Diamondbacks, mais une infime partie de la pression ne l’est pas. pas sur les Phillies.

NLCS Game 4 : Diamondbacks de l’Arizona contre Phillies de Philadelphie

Heure de début: 20 h 07 HE sur TBS

Match de pitch : Joe Mantiply contre Christopher Sánchez

Match de lanceurs du match 3

Diamondbacks : LHP Joe Mantiply

Statistiques 2023 : 2-2, 4,62 ERA, 39 manches, 28 retraits au bâton, 1,13 WHIP

Mantiply n’est le démarreur que de nom. Il s’agit d’un match d’enclos pour les Diamondbacks, qui nous rappelle à tous qu’il est incroyable qu’ils soient arrivés jusqu’ici avec seulement trois titulaires. Et compte tenu de la courte laisse qu’ils ont sur Brandon Pfaadt, cela ressemble plus à 2,75 partants. Pourtant, ils ne sont plus qu’à trois victoires du fanion. Incroyable.

Dire qu’il ne leur reste que trois victoires est bien sûr plus que trompeur. Le mont Everest mesure cinq milles et demi de haut, ce qui n’est pas si grave. Bon sang, j’ai fait une randonnée de 10 milles la semaine dernière ! Sauf que vous savez que ces détails embêtants gênent et que le contexte est primordial. Tout comme le match 3, c’est aussi proche d’un match incontournable qu’une équipe peut avoir en dehors d’un match éliminatoire, et ils y vont avec Johnny Wholestaff. Ce n’est pas comme ça qu’ils l’avaient prévu ; c’est comme ça que ça doit être.

Après Mantiply, cependant, les Diamondbacks auront des options pour absorber les manches restantes. Onze des 68 apparitions de Kyle Nelson cette saison ont duré plus d’une manche. Ryne Nelson a débuté 27 matchs, mais avec des résultats douteux, il devrait donc être bon au moins une fois dans l’ordre, voire deux.

S’ils utilisent une seule de ces options, c’est un demi-Nelson. S’ils utilisent les deux, c’est un Nelson complet.

Slade Cecconi est un autre titulaire dans l’enclos des releveurs, il est sur la liste pour cette situation exacte. Il peut donner plusieurs manches aux Diamondbacks si les confrontations et l’efficacité sont au rendez-vous.

Ils se sentiraient mieux s’ils avaient un autre Zac Gallen, mais étant donné que le meilleur lanceur partant pour eux dans cette série était Brandon Pfaadt, de loin, peut-être que devenir bizarre est exactement ce dont ils ont besoin.

Phillies : LHP Cristopher Sánchez

Statistiques 2023 : 3-5, 3,44 ERA, 99 1/3 de manches, 96 retraits au bâton, 1,05 WHIP

Sánchez me rappelle un vieux tweet de Sam Miller :

J’ADORE cet échange pour les Rays. À qui auraient-ils abandonné ? Et qui auraient-ils eu ? – Sam Miller (@SamMillerBB) 22 janvier 2014

L’idée étant que les Rays sont si doués en trading que les détails ne sont pas importants. Ce tweet date de 2014, donc ils y travaillent depuis un moment. Lorsqu’ils appellent et demandent un de vos joueurs, raccrochez.

Sauf que ce n’est pas toujours le cas. Ils ont préféré Stephen Souza à Trea Turner dans un accord à trois qui aurait pu être un accord à double sens, et ils ont donné Sánchez aux Phillies pour Curtis Mead, un joueur de champ intérieur prometteur qui est toujours en chantier. Il s’agit peut-être d’un accord perspective pour perspective qui fonctionne pour les deux parties à long terme, mais dans l’immédiat, les Phillers sont certainement heureux d’avoir Sánchez, qui est arrivé pour de bon en juin et a été un excellent lanceur. le tronçon.

Au cours de ses huit dernières sorties, Sánchez a lancé 41 manches, en retirant 43 sur des prises et en marchant seulement quatre. C’est un monstre de contrôle qui prospère grâce à l’emplacement et au commandement, pas à des choses pures. Si vous pensez au Ranger Suárez, c’est pour une bonne raison, et vous avez vu ce qu’il a fait aux Diamondbacks lors du troisième match.

Tout comme Suárez, le crochet sera court. Ils ne laisseront pas Ketel Marte ou Christian Walker jeter un troisième regard sur Sánchez, donc même s’il ne s’agit pas autant d’un match d’enclos des releveurs que celui des Diamondbacks, les releveurs seront mis en évidence.

Jeu 4 X-Facteur

L’arbitre du marbre

Je ne pense pas encore avoir réussi à identifier correctement un facteur X. J’ai fait une quantité surprenante de recherches sur ces sections, et elles sont toujours complètement hors de propos. Eh bien, je ne ferai plus la même erreur. Ce facteur X est accompagné d’une garantie No Research™.

L’arbitre du marbre Mike Muchlinski. C’est le facteur X. Si vous aimez somelinski, vous choisirez Muchlinski. il est du côté incohérent quand il s’agit d’arbitres au marbre, alors peut-être que vous le remarquerez.

En tant que facteur X, il bat « Et si un joueur affaissé frappait maintenant ? »

Citation notable

« Il lance très bien le ballon et je sais qu’il y a beaucoup de mains droites dans cette formation. Mais j’ai beaucoup confiance en lui. Je ne sais pas jusqu’où nous allons pouvoir aller avec lui, mais il lance très bien et lance des frappes, et j’ai beaucoup de confiance en lui.

— Le manager des Phillies, Rob Thomson, explique pourquoi il choisit Cristopher Sánchez comme titulaire du quatrième match

