Aperçu du match : 20/10/24 chez les Jets de Winnipeg

Notes de jeu

Kris Letang (6G-24A) est à égalité avec Alex Pietrangelo (6G-24A) pour le deuxième plus grand nombre de points contre les Jets parmi les défenseurs actifs derrière Roman Josi (5G-27A).

Ryan Graves a sept points à retenir en six matchs cette saison, ce qui le place à égalité au troisième rang de la LNH.

Le prochain but gagnant de Sidney Crosby le placera à égalité à six pour la 16e place sur la liste des buts gagnants de tous les temps dans la LNH. Les cinq joueurs avec 92 vainqueurs sont Johnny Bucyk, Mark Messier, Mike Modano, Jeremy Roenick et Jeff Carter.

Crosby se classe troisième dans la LNH pour les mises en jeu gagnées (76). Son pourcentage de victoires en mise en jeu de 56,6 % est en passe d’être le deuxième plus élevé de sa carrière.

Les Penguins possèdent une fiche globale de 389-90-47 lorsque Sidney Crosby et Evgeni Malkin enregistrent un point dans un match.

Evgeni Malkin a été l’un des Penguins les plus en vue, accumulant un sommet d’équipe de 11 points (2B-9A) en six matchs. Malkin a enregistré des efforts multi-points en quatre matchs cette saison, et aucun joueur de la LNH n’a plus de matchs multi-points que Malkin. Les 11 points de Malkin cette saison le classent au troisième rang de la LNH.

Les Penguins se classent au sixième rang de la LNH avec 21 buts à leurs six premiers matchs de la saison. Pittsburgh compte 12 joueurs sur son alignement qui ont marqué cette saison, ce qui est à égalité au quatrième rang des buteurs les plus uniques de la LNH.

Rickard Rakell et Drew O’Connor sont à égalité au premier rang de l’équipe avec trois buts chacun. O’Connor, qui a marqué le seul but vendredi contre la Caroline, a eu besoin du deuxième plus petit nombre de matchs à trois buts en carrière.

Sidney Crosby aborde le match de ce soir à deux buts d’égalité d’égaler Luc Robitaille au 13e rang des buts à force égale dans l’histoire de la LNH.

Sidney Crosby et Kris Letang ont totalisé 303 buts au cours de leur carrière, ce qui est loin d’égaler Anze Kopitar et Drew Doughty au troisième rang pour le plus grand nombre de buts combinés par un duo d’attaquants-défenseurs dans l’histoire de la LNH.

Jesse Puljujarvi a été productif dès le départ pour les Penguins, inscrivant quatre points (1B-3A) à ses cinq premiers matchs disputés. Ses quatre points sont les deuxièmes points qu’il a accumulés lors de ses cinq premiers matchs pour commencer une saison. La saison 2021.22, qui a été le meilleur début de carrière de Puljujarvi en cinq matchs, a également été la saison où il a établi des sommets en carrière en passes décisives (22) et en points (36) en 65 matchs. Puljujarvi compte 10 points (4B-6A) en 21 matchs en carrière contre Winnipeg. C’est le deuxième plus grand nombre de points qu’il a marqué contre une équipe.

Tristan Jarry a joué certains de ses meilleurs matchs de hockey de sa carrière contre les Jets de Winnipeg. Le gardien de but a une fiche de 5-1-0 avec une moyenne de buts alloués de 1,16, un pourcentage d’arrêts de ,960 et deux blanchissages en six matchs. Jarry a accordé deux buts ou moins lors de ses six départs, et sa moyenne de buts alloués et son pourcentage d’arrêts sont tous deux les meilleurs contre une seule équipe.

Evgeni Malkin (1,33 ; T-7e) et Sidney Crosby (1,36 ; 4e) sont statistiquement deux des joueurs les plus productifs de l’histoire de la LNH sur une base de point par match contre les Jets de Winnipeg. Trois des huit performances de cinq points de Malkin au cours de sa carrière se sont déroulées contre la franchise Jets/Thrashers.

Au cours de leur carrière, Sidney Crosby et Evgeni Malkin ont dominé les matchs de jour. Le duo se classe respectivement premier et troisième pour les points dans les matchs de jour parmi les joueurs actifs (199 et 165, respectivement), et seul Alex Ovechkin (93) a plus de buts qu’eux dans les matchs de jour (79 et 70, respectivement).