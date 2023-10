Aperçu du match 2 du jeu NLDS Dodgers-Diamondbacks : matchs de pitch, cotes, facteur X, analyse

Le premier match des Dodgers-Diamondbacks a été déprimant pour de nombreuses raisons. Ça pue de voir un grand de tous les temps essayer de rivaliser avec une épaule pleine de fromage cottage et être aussi inefficace qu’il ne l’a jamais été. Ça pue d’attendre un match de baseball pendant trois jours et de se rendre compte au bout de six minutes que ce ne sera pas très captivant à regarder. Et ça pue vraiment quand on peut sentir le récit bouillonner quelques instants dans le jeu.

Bien sûr, c’est du point de vue d’un fan de baseball et d’un observateur neutre. Le premier match était vraiment amusant si vous êtes un fan des Diamondbacks et/ou un méprisant des Dodger. Voici une liste des matchs de saison régulière que Clayton Kershaw a lancés contre les Diamondbacks. Dans 30 de ces 44 matchs, Kershaw a accordé deux points ou moins. Dans plus de la moitié, il a permis un courir ou moins. Cela dure depuis 2008. Dans chacun de ces matchs, il y avait un fan des Diamondbacks qui pensait : « Il doit accrocher une balle qui se casse. un de ces moments, n’est-ce pas ?

Oui. Oui, il le fait. Les Diamondbacks ont désormais une chance de rentrer chez eux avec une avance de 2-0, et les Dodgers devront gagner trois sur quatre contre une équipe qui se sent très confiante.

Heure de début: 21 h 07 HE sur TBS

Match de lanceurs du match 2

Diamondbacks : RHP Zac Gallen



Statistiques 2023 : 17-9, 3,47 ERA, 210 manches, 220 retraits au bâton, 1,12 WHIP

Avant le premier lancer d’une série éliminatoire : Mec, j’aimerais bien que nous ayons notre as aligné pour le premier match.

Après avoir remporté le premier match : Holy cats, cela a-t-il bien fonctionné.

Rien contre Merrill Kelly, un bon lanceur qui mérite le label de co-as, mais Gallen est clairement l’as des Diamondbacks et le starter qu’ils cloneraient quatre fois s’ils avaient la technologie.

Une liste des partants des Diamondbacks avec des saisons valant cinq WAR ou plus : Gallen, Zack Greinke, Dan Haren, Brandon Webb, Randy Johnson et Curt Schilling. C’est la compagnie qu’il a gardée ces dernières années, et maintenant il débute dans un match qui peut placer les Diamondbacks dans une position dominante pour le reste de la NLDS.

Dodgers : RHP Bobby Miller

Statistiques 2023 : 11-4, 3,76 ERA, 124 1/3 de manches, 119 retraits au bâton, 1,10 WHIP

La bonne nouvelle est que Bobby Miller est actuellement le meilleur lanceur partant des Dodgers.

La mauvaise nouvelle est que Bobby Miller est actuellement le meilleur lanceur partant des Dodgers.

Ce n’est pas une mauvaise nouvelle à cause de tout ce que fait Miller. Non, il a été fantastique. Il est arrivé. Il est encore un autre exemple de la façon dont les Dodgers ont volé un talent parmi les meilleurs du premier tour à la fin du premier tour. Ils ne peuvent pas continuer à s’en tirer comme ça.

Non, c’est une mauvaise nouvelle car il est incroyablement évident que Miller est actuellement le meilleur titulaire des Dodgers, et cela ne devrait pas l’être. Les Dodgers ont ouvert la saison avec une rotation projetée de Kershaw, Julio Urías, Noah Syndergaard, Dustin May et Tony Gonsolin. Pour que Miller soit le meilleur partant de ce groupe, il aurait fallu que les choses se passent vraiment, vraiment bien pour Miller, ou vraiment, vraiment mal pour les Dodgers.

Ou les deux? C’est probablement les deux. La bonne nouvelle est que Miller est le lanceur qu’ils choisiraient d’affronter Gallen en ce moment. La mauvaise nouvelle est qu’ils n’ont pas encore deux ou trois lanceurs comme lui, ce pour quoi ils s’attendaient/espéraient/priaient avant la saison.

Jeu 2 X-Facteur

Max Muncy contre Zac Gallen

Mookie Betts est un extraterrestre qui frappe bien Gallen. Will Smith a été encore meilleur dans un échantillon moyen. Freddie Freeman ne l’a pas suffisamment vu pour nous donner une indication dans un sens ou dans l’autre.

Muncy a du mal contre Gallen, cependant, donc s’il peut donner quelque chose aux Dodgers – une marche de huit lancers, un double sur toute la ligne ou, peut-être, un home run de 450 pieds qui explose quand il atterrit – ce serait un très gros coup. aide.

Citation notable

« Ce sont les constructions, la structure du format des séries éliminatoires. Et donc, si nous restons assis ici et nous plaignons de cinq jours de congé, cela ne servira tout simplement pas à grand-chose.

« Mais nos gars sont conditionnés pour jouer tous les jours. Et donc quand on a un répit comme ça, c’est différent. Donc en guise de préparation, en tant que staff, vous essayez de simuler autant que vous le pouvez…

« Mais il n’y a pas de problème : vous ne pouvez tout simplement pas simuler un véritable baseball en séries éliminatoires. Donc, aucune excuse. Nous devons encore y aller, et comme je l’ai déjà dit, ce sont les constructions. Nous devons jouer avec eux. Et nous devons nous regrouper lundi et être prêts à partir.

— Dave Roberts sur des pauses prolongées pour les têtes de série dans le nouveau format d’après-saison.

