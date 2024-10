Aperçu du jour du match : App State revient à The Rock pour affronter les Panthers

BOONE, Caroline du Nord — App State revient à The Rock samedi, réunissant une base de fans avec un programme de football alors qu’ils travaillent collectivement pour s’élever mutuellement tout en soutenant une communauté du High Country confrontée à des défis historiques.

Le match de la Sun Belt Conference avec Georgia State à 13 heures au Kidd Brewer Stadium marquera le premier match à domicile des Mountaineers en 37 jours – et leur premier match de samedi à Boone depuis le match d’ouverture du 31 août, sur une période de 56 jours.

Après avoir disputé un match à domicile jeudi soir contre le sud de l’Alabama le 19 septembre, l’impact de l’ouragan Helene le 27 septembre et au-delà a conduit à l’annulation du match à domicile du 28 septembre contre Liberty, et les Mountaineers ont joué deux matchs consécutifs. matchs avant de prendre un congé le week-end dernier. Samedi, App State (2-4, 0-3) et Georgia State (2-4, 0-3) chercheront à percer en championnat.

Pour continuer à soutenir les efforts de rétablissement dans le High Country, les supporters devraient envisager de faire du covoiturage pour se rendre au match afin de réduire le trafic routier et de profiter des AppalCart ou covoiturage options si possible. Pensez également à acheter des fournitures de hayon auprès d’entreprises locales.

DONS À DOMICILE

Fans d’App State – Alors que le High Country et tout l’ouest de la Caroline du Nord continuent de se remettre de l’ouragan Helene, App State invite tout le monde à considérer ce week-end comme un don à domicile et à faire un don à deux organismes de bienfaisance locaux qui soutiennent directement les efforts de rétablissement dans notre communauté. Faites un don au Fondation de la Chambre de commerce de la région de Boone ou Donateurs silencieux aujourd’hui, ou visitez-les au Jerry Moore Plaza, à l’extérieur du stade Kidd Brewer, en route vers le match de football de samedi contre Georgia State.



Fans de l’App State – Alors que vous vous rendez à Boone pour le match de football de samedi contre Georgia State, nous vous encourageons à soutenir les entreprises locales du High Country alors qu’elles se remettent des impacts de l’ouragan Helene sur notre région. Vous trouverez ci-dessous une liste des partenaires officiels d’App State Athletics. Restaurants

Arby’s, Best Cellar – Ragged Inn, Blowing Rock Town Tavern, Bojangles, Booneshine Brewing Company, Casa Rustica, Chick-fil-A, Clean Eatz, Dan’l Boone Inn, Hungry Howies, Jamba Juice/Auntie Anne’s, Linville Falls Winery, Makoto’s, Mellow Mushroom, McDonald’s, Panera Bread, Penn Station East Coast Subs, Pepper’s, Rivers Street Ale House, South End Brewing, Stick Boy Bread Company, Subway, The Beacon, The Canteen at Rhodes Motor Lodge, The Cardinal, Vicious Biscuit, Wendy’s Partenaires d’épicerie

Food Lion, Harris Teeter, Anglais, Lowes Foods Partenaires détaillants

Salle des anciens, App State Campus Store, Mast General Store, Mountaineer Mania, Sports Fanatic, Yosef’s Locker

Au cours des dernières semaines, les efforts bénévoles des entraîneurs, des membres du personnel et des joueurs de l’entraîneur-chef Shawn Clark c’est Le programme comprenait le déballage et l’organisation des dons de biens dans une église locale et le chargement de générateurs et d’autres fournitures sur des hélicoptères d’une organisation d’aide humanitaire.

Les Mountaineers ont perdu trois matchs consécutifs, y compris les matchs consécutifs sur route depuis leur retour au jeu après l’apparition d’Hélène, mais la défense a bien mieux performé lors d’une défaite de 34-24 au cours de laquelle la Louisiane a marqué sur des touchés de 33, 7. et 32 ​​yards après les revirements d’App State. Les Mountaineers ont limité les Ragin’ Cajuns à 364 verges au total et ont obtenu un chiffre d’affaires sur une interception au quatrième quart de Les faveurs de la Jordanie et ont été menés dans les plaqués par Brendan Harrington qui a effectué sa première titularisation dans un match de championnat depuis le 27 novembre 2021.

Offensivement, quatre des cinq revirements d’App State ont eu lieu au quatrième trimestre, annulant un effort équilibré qui faisait défaut plus tôt dans la saison. Les Mountaineers se sont précipités pour un sommet de 180 verges au sol à Marshall le 5 octobre, puis ont profité d’un sommet en carrière de 148 verges au sol par Kanye Roberts en Louisiane.

App State possède une fiche de 10-0 dans la série contre Georgia State, qui a ses propres bizarreries de calendrier en 2024. Dirigés par l’entraîneur-chef de première année et ancien assistant de Géorgie Dell McGee, embauché fin février, les Panthers ont joué dans leur ville natale d’Atlanta lors de chacun de leurs cinq premiers matchs. Le jeu App State est le deuxième de quatre matchs consécutifs sur route.

Georgia State a suivi une défaite en ouverture de saison contre Georgia Tech avec quatre matchs consécutifs à domicile, dont une victoire 36-32 contre Vanderbilt pour passer à 2-1, mais les défaites à domicile contre Georgia Southern et Old Dominion ont précédé une défaite jeudi soir à Marshall la semaine dernière. .

Dans ce match, les Panthers étaient menés 28-20 lorsqu’ils ont pris possession avec 9 :28 à jouer et se sont avancés vers le Marshall 10 avant qu’un quatrième essai ne soit terminé avec 1 :52 à jouer et a couronné une marche de 14 matchs. Quelques instants plus tard, Marshall a scellé la victoire avec un touché de 88 verges.

Georgia State a fait un changement au poste de quart-arrière après avoir rapidement pris du retard 18-0, se tournant vers Akron et le transfert de Georgia Tech, Zach Gibson, pour remplacer Penn State et le transfert de Pittsburgh, Christian Veilleux. Gibson a lancé 192 verges avec deux touchés en relève tout en gagnant au moins 5 verges sur six tentatives au sol différentes, et les 124 verges au sol de Freddie Brock en 18 courses comprenaient un gain de 56 verges.

Brock a joué dans le Maine avant de rejoindre le programme de Georgia State en 2023 et a parcouru 276 verges lors d’une victoire au bol contre l’Utah State l’année dernière après avoir totalisé seulement six courses au cours de la saison régulière.

La défense de Georgia State accorde 194,2 verges au sol par match, mais les Panthers ont été perturbateurs dans le champ arrière grâce aux efforts du secondeur extérieur Kevin Swint (quatre sacs, 5,5 TFL) et du plaqueur défensif Henry Bryant (trois sacs).