Aperçu du jour de la date limite de transfert – Man United, Chelsea et Barcelone sont tous actifs alors que l’horloge tourne

La fenêtre de transfert pour les ligues majeures en Europe se termine jeudi, et de nombreuses grandes équipes ont déjà fait beaucoup de leurs affaires cet été. Cependant, avec la date limite qui approche, il reste encore quelques choses à régler.

Chelsea et Arsenal renforceront-ils leurs effectifs ? Barcelone a-t-il encore besoin de déplacer certains joueurs avant d’essayer d’en faire venir d’autres ? Et va Cristiano Ronaldo encore un joueur de Manchester United la semaine prochaine ?

Les écrivains d’ESPN résument certains des principaux scénarios à regarder avant la date limite de jeudi.

Tous les frais des transactions conclues, tels que rapportés par Marché de transfert.

Les sorties de Manchester United et l’avenir de Ronaldo

Après avoir conclu des accords pour Antoine (95 millions d’euros) et Martin Dubravka (prêt) ces derniers jours, Man United se concentrera sur les sorties avant la date limite. Défenseurs Phil Jones, Axel Tuanzebe et Brandon Williams sont tous disponibles pour se déplacer, mais avec les trois blessés, leurs sorties devront peut-être attendre janvier.

Crystal Palace et West Ham s’intéressent également à l’arrière droit Aaron Wan-Bissaka, et bien qu’il ne soit pas dans les plans immédiats de l’équipe première d’Erik ten Hag, le Néerlandais voudrait signer un remplaçant avant de le laisser partir. United a surveillé l’Inter Milan Denzel DumfriesBarcelone Sergino Destdu Borussia Dortmund Thomas Meunier et Max Aarons de Norwich, mais le temps presse pour obtenir quelque chose sur la ligne – en particulier avec très peu de budget restant après avoir dépensé un total de 240 millions d’euros suite à l’arrivée de Tyrell Malacia (15 M€), Christian Erikson (libre), Lisandro Martinez (57 M€) et Casemiro (70 M€).

L’autre problème est l’avenir de Ronaldo. Regarder les victoires contre Liverpool et Southampton depuis le banc n’aura fait que renforcer son désir de quitter Old Trafford, mais la question est : où ira-t-il ? Napoli a manifesté son intérêt et peut proposer le football de la Ligue des champions, mais ils compteraient sur United pour faire un compromis sur le salaire du joueur de 37 ans, ce qu’ils n’ont pas voulu faire jusqu’à présent. — Rob Dawson

Chelsea vise les accords avec Fofana, Aubameyang et Gordon

Chelsea devrait annoncer la signature du défenseur de Leicester Wesley Fofana pour un montant de l’ordre de 85 millions d’euros. Ils gardent espoir de conclure un accord pour l’attaquant de Barcelone Pierre-Emerick Aubameyangavec des discussions portant sur la structure de paiement d’une redevance supérieure à 25 millions d’euros et le souhait du joueur de 33 ans d’un contrat minimum de deux ans.

Everton sont jusqu’à présent fermes sur Antoine Gordon, mais une nouvelle offre de Chelsea pourrait obliger à repenser. Cependant, les Blues envisagent des alternatives avec Crystal Palace Wilfried Zaha sur leur courte liste. Callum Hudson-Odoi a rejoint le Bayer Leverkusen en prêt, tandis que l’Ajax continue de rechercher un accord pour Hakim Ziyech alors qu’ils cherchent à remplacer Antony, lié à Man United.

Christian Pulišić est ouvert à un départ tardif, mais il est peu probable que Chelsea autorise Hudson-Odoi, Ziyech et l’international USMNT à partir sans plusieurs nouveaux ajouts. Ailleurs, Spezia aime le défenseur Ethan Ampadumilieu de terrain Billy Gilmour pourrait être autorisé à partir en prêt – Brighton est actuellement en tête de la course pour le signer – et Conor Gallagher suscite un intérêt tardif pour la fenêtre de Palace, où le joueur de 22 ans a bénéficié d’un prêt réussi la saison dernière. — James Olley

Barcelone n’est pas encore fini

Barcelone a déjà eu une bonne fenêtre mais espère toujours être occupée avant la date limite. Après avoir signé Robert Lewandowski (45 M€), Raphinha (60 M€), Franck Kessie (libre), Andreas Christensen (gratuit) et Jules Koundé (55 M€), ils se sont concentrés sur le renforcement des postes d’arrières latéraux.

Le Barça a convenu de conditions personnelles avec l’arrière gauche de Chelsea Marcos Alonso mais doit maintenant décider s’il faut aller de l’avant avec l’accord après l’émergence d’Alejandro Balde, 18 ans, en tant que concurrent pour Jordi Alba. Ils recherchent également un arrière droit, car la star de l’USMNT Dest a été informée qu’il ne jouerait pas cette saison. de Villarreal Juan Foyth était leur cible de premier choix, mais l’Argentin est maintenant prêt pour un long séjour sur la touche blessé et dispose de toute façon d’une clause de libération de 42 millions d’euros.

Toute autre entrée dépend fortement des sorties. Après avoir levé plus de 700 millions d’euros lors de la vente des actifs du club, le Barça opère désormais dans les limites de son plafond de dépenses imposé par la Liga, bien qu’il ne puisse dépenser que ce qu’il gagne en frais ou économiser sur les salaires. Aubameyang devrait déménager à Chelsea pour environ 20 millions d’euros, tandis que Memphis Depay sera également autorisé à partir pour la bonne offre. Martin Braithwaite, Miralem Pjanic et Ez Abde sont également susceptibles de partir, soit définitivement, soit en prêt. Après un été de rumeurs sur son avenir, cependant, le milieu de terrain Frenkie de Jong reste déterminé à rester au milieu de l’intérêt de Man United et de Chelsea.

Dans un scénario de rêve, le Barça déplacerait suffisamment de joueurs et collecterait suffisamment d’argent pour financer un transfert de plus de 80 millions d’euros pour le milieu de terrain de Manchester City. Bernardo Silva – “ce serait la cerise sur le gâteau”, a déclaré une source à ESPN – mais City ignorera probablement toute avancée aussi tard dans la fenêtre. — Sam Marsden.

Arsenal débarquera-t-il Tielemans, Neto ?

Arsenal tient à signer l’ailier des Wolves Pedro Neto — après avoir laissé Nicolas Pépé déménager en prêt à Nice – mais les deux clubs restent très éloignés dans leurs évaluations du joueur. On pense que les loups exigent environ 60 millions d’euros et, dans l’état actuel des choses, un accord dans cette fenêtre est peu probable. L’ailier de Crystal Palace, Zaha, est considéré comme une alternative possible, mais mardi matin, aucune offre n’avait été faite.

La pression augmentera sur Arsenal pour qu’il se déplace vers un milieu de terrain central après Mohamed Elneny s’est blessé aux ischio-jambiers. La durée de l’absence d’Elneny n’est pas claire, mais l’équipe manque sans doute déjà de qualité au milieu de terrain. Le club s’intéresse depuis longtemps à Leicester City. Youri Tielemans, mais un accord n’a pas progressé en raison de la réticence des Gunners à payer un prix d’environ 50 millions d’euros pour un joueur qui n’a plus qu’un an sur son contrat. Encore une fois, la fin de la fenêtre pourrait obliger à repenser de part et d’autre.

Les Gunners restent en pourparlers avec l’arrière droit Hector Bellerin sur une éventuelle résiliation du contrat au milieu des intérêts de Barcelone et du Real Betis, tandis que Ainsley Maitland-Niles a également suscité l’intérêt de Southampton et de Bournemouth. –James Olley

Y a-t-il autre chose à regarder de la Premier League ?

La crise des blessures de Liverpool a accentué l’attention sur les options de milieu de terrain de Jurgen Klopp – avec Harvey Elliot, Curtis-Jones, Thiago Alcántara, Naby Keïta et Alex Oxlade Chamberlain en difficulté – mais le point de vue à Anfield est qu’attendre de faire un transfert potentiel de 120 millions d’euros pour le Borussia Dortmund Jude Bellingham l’été prochain reste le meilleur plan d’action, plutôt que d’ajouter à la hâte à l’équipe maintenant afin de couvrir un problème à court terme. Le club a récemment été lié à Brighton’s Moises Caicedo et les loups’ Ruben Neves.

Dans toute la ville d’Everton, le manager Frank Lampard se bat pour garder l’attaquant local Gordon et repousser les tentatives de Chelsea de signer le joueur de 20 ans pour environ 70 millions d’euros tout en essayant de finaliser un mouvement pour un nouvel attaquant, avec Southampton. Che Adams la cible la plus probable. L’attaquant de Blackburn Ben Brereton Diaz est une autre option, mais Everton fait face à la concurrence du Celta Vigo pour l’international chilien.

Et gardez un œil sur la situation de l’ailier de Manchester United Amad Diallo. Le joueur de 20 ans a fait peu de progrès à Old Trafford depuis son arrivée d’Atalanta pour 41 millions d’euros en janvier 2021 et a passé une partie de la saison dernière en prêt aux Rangers. United cherche maintenant à envoyer à nouveau l’international ivoirien en prêt, les équipes de championnat Blackpool et Sunderland étant toutes deux intéressées par le joueur. — Marc Ogden