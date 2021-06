Aperçu du groupe B de l’Euro 2020 : Équipes complètes, joueurs à surveiller, cotes et chances | Actualités footballistiques

Un aperçu complet du groupe B de l’Euro 2020 avec la Belgique, le Danemark, la Russie et la Finlande cherchant à réserver leur place pour les huitièmes de finale du tournoi.

Belgique

Directeur

Image:

Roberto Martinez est en charge de la nation classée n ° 1



Roberto Martinez – La grande évasion de Wigan en 2012 avant de soulever la FA Cup la saison suivante. L’Espagnol a ensuite atteint le total de points le plus élevé d’Everton en Premier League en 2014, mais a quitté Goodison Park deux ans plus tard.

Martinez n’a pas été longtemps au chômage, remplaçant Marc Wilmots en tant qu’entraîneur-chef de la Belgique après l’Euro 2016. Sous sa tutelle, les Diables rouges ont terminé troisièmes de Russie 2018 et se sont hissés à la première place du classement mondial de la FIFA. Parmi les favoris du tournoi.

En un mot

La qualification était simple pour la Belgique, avec 40 buts et seulement trois encaissés les aidant à enregistrer 10 victoires sur 10. La Russie a été écartée dans ce groupe et les adversaires sauront comment Martinez formulera son équipe. Son système 3-4-3 a fait ses preuves, les seuls problèmes persistants étant la forme physique de Kevin de Bruyne (orbite fracturée) et la forme d’Eden Hazard.

Équipe

















2:39



Temps forts du match amical entre la Belgique et la Grèce



Gardiens de but : Thibaut Courtois (Real Madrid), Simon Mignolet (Club Bruges), Mats Selz (RC Strasbourg Alsace).

Défenseurs : Toby Alderweireld (Tottenham), Dedryck Boyata (Hertha Berlin), Jason Denayer (Lyon), Thomas Vermaelen (Vissel Kobe), Jan Vertonghen (Benfica).

Milieu de terrain : Timothy Castagne (Leicester), Nacer Chadli (İstanbul Başakşehir), Yannick Carrasco (Atlético Madrid), Kevin De Bruyne (Manchester City), Leander Dendoncker (Wolves) Thorgan Hazard (Dortmund), Thomas Meunier (Borussia Dortmund), Dennis Praet (Leicester) ), Youri Tielemans (Leicester), Hans Vanaken (Club Brugge), Axel Witsel (Borussia Dortmund).

En avant : Michy Batshuayi (Crystal Palace), Christian Benteke (Crystal Palace), Jérémy Doku (Rennes), Eden Hazard (Real Madrid), Romelu Lukaku (Inter Milan), Dries Mertens (Napoli), Leandro Trossard (Brighton)

Cotes Sky Bet : 6/1

Meilleure finition Euro : Finaliste (1980), Troisième (1972)

Agencements

Samedi 12 juin : Belgique vs Russie ; Coup d’envoi à 20h (Saint-Pétersbourg)

Jeudi 17 juin : Danemark vs Belgique ; Coup d’envoi 17h (Copenhague)

Lundi 21 juin : Finlande vs Belgique ; Coup d’envoi à 20h (Saint-Pétersbourg)

Un à regarder

Image:

Romelu Lukaku est le meilleur buteur belge de tous les temps



Romelu Lukaku – Est-ce l’année de la génération dorée belge ? Une pléthore de noms étoilés remplit l’équipe de Martinez, mais avec Eden Hazard ayant lutté pour la forme et la forme physique au Real Madrid, il est probable que Lukaku frappe le sol lors du premier match du groupe contre la Russie.

Kevin de Bruyne fait face à une course contre la montre pour être remis en forme après s’être fracturé l’orbite et le nez lors de la finale de la Ligue des champions. Le match étant rendu plus difficile par le fait qu’il se déroule à Saint-Pétersbourg, la Belgique aura besoin d’une vision claire, et Lukaku a montré à l’Inter Milan et tout au long de sa carrière qu’il est capable de gagner des matchs tout seul.

Danemark

Directeur

Image:

Kasper Hjulmand est l’entraîneur-chef de l’équipe nationale du Danemark



Kasper Hjulmand – A connu du succès avec son Nordsjaelland natal, remportant le premier championnat danois du club en 2012. Il allait succéder à Thomas Tuchel à Mayence en mai 2014, mais a été limogé en février suivant, l’équipe languissant dans la moitié inférieure.

Retourné à Nordsjaelland pour trois saisons et demie avant qu’il ne soit annoncé qu’il remplacerait Age Hareide en tant que manager de l’équipe nationale du Danemark après l’Euro 2020. Le report l’été dernier en raison de la pandémie de Covid-19 signifie qu’il a la chance de diriger l’équipe dans le tournoi lui-même.

En un mot

Le Danemark arrive plein de confiance après avoir remporté ses trois premiers éliminatoires de la Coupe du monde 2022, marquant 14 buts et n’en concédant aucun, mais ses adversaires du groupe B sont à un niveau supérieur à celui d’Israël, de la Moldavie et de l’Autriche.

Kasper Schmeichel a devant lui une solide défense dirigée par Andreas Christensen, tandis que Thomas Delaney et Pierre-Emile Hojbjerg forment un solide partenariat au milieu de terrain. Les Danois ont gagné à Wembley en octobre, infligeant une troisième défaite à domicile à l’Angleterre lors de leurs 50 dernières compétitions internationales à domicile, ils auront donc envie de saisir leurs chances.

Équipe

















2:47



Temps forts du match amical entre l’Allemagne et le Danemark



Gardiens de but : Kasper Schmeichel (Leicester), Jonas Lössl (Midtjylland), Frederik Rønnow (Schalke)

Défenseurs : Jens Stryger Larsen (Udinese), Simon Kjær (AC Milan), Andreas Christensen (Chelsea), Joachim Andersen (Fullham), Daniel Wass (Valence), Mathias Jørgensen (Copenhague), Joakim Mæhle (Atalanta), Jannik Vestergaard (Southampton), Nicolai Boilesen (Copenhague)

Milieu de terrain : Mathias Jensen (Brentford), Christian Nørgaard (Brentford), Pierre-Emile Højbjerg (Tottenham), Thomas Delaney (Dortmund), Anders Christiansen (Malmö), Christian Eriksen (Inter Milan), Mikkel Damsgaard (Sampdoria), Robert Skov (Hoffenheim)

En avant : Martin Braithwaite (Barcelone), Andreas Cornelius (Parme), Andreas Skov Olsen (Bologne), Yussuf Poulsen (Leipzig), Kasper Dolberg (Nice), Jonas Wind (Copenhague)

Cotes Sky Bet : 33/1

Meilleure finition Euro : Champions (1992), demi-finales (1984)

Agencements

Samedi 12 juin : Danemark vs Finlande ; Coup d’envoi 17h (Copenhague)

Jeudi 17 juin : Danemark vs Belgique ; Coup d’envoi 17h (Copenhague)

Lundi 21 juin : Russie vs Danemark ; Coup d’envoi à 20h (Copenhague)

Un à regarder

Image:

Christian Eriksen à la hauteur du Danemark



Christian Eriksen – La clé du succès du Danemark en 1992 était son éthique d’équipe, et cela constituera le modèle pour d’autres succès cette fois-ci. Ce qui va certainement aider, c’est que leurs trois matchs de groupe se déroulent à Copenhague et sur le papier, cela semblerait une bataille directe avec la Russie pour la deuxième place.

Ce sera le troisième tour du match au moment où les deux nations se rencontreront, donc une image claire de ce qui est requis sera connue le 21 juin. Hjulmand a une forte colonne vertébrale, mais il s’appuiera sur Eriksen pour son talent artistique dans la position n ° 10. Le meneur de jeu de l’Inter Milan semble réserver ses meilleures performances à son équipe nationale, marquant 36 buts en 106 apparitions.

Russie

Directeur

Stanislav Cherchesov – La Russie a commencé la Coupe du monde 2018 en tant qu’équipe la moins bien classée du tournoi, mais Cherchesov les a guidés vers les quarts de finale sur leur propre terrain, s’inclinant face aux finalistes éventuels, la Croatie après une courte défaite 4-3 aux tirs au but.

Cela l’a conduit à prolonger son contrat avant d’être nominé pour le prix du meilleur entraîneur masculin de la FIFA 2018. A guidé la Russie vers une deuxième place face à la Belgique lors des qualifications et les affrontera à nouveau en finale.

En un mot

La Russie a reconstitué son équipe depuis qu’elle a atteint les huit derniers en accueillant la Coupe du monde 2018. Le gardien Igor Akinfeev et le défenseur central vétéran Sergei Ignashevich sont deux de ceux qui ont pris leur retraite, mais Cherchesov cherche toujours des remplaçants appropriés pour aider à forger une nouvelle génération.

Anton Shunin, 34 ans, semble prêt à débuter dans les buts, mais l’inexpérience d’Igor Diveyev et de Roman Yevgenyev devant lui rend la progression vers les huitièmes de finale difficile.

Équipe

Image:

Aleksandr Golovin fournit l’étincelle de la Russie



Gardiens de but : Yuri Dyupin (Rubin), Matvei Safonov (Krasnodar), Anton Shunin (Dinamo Moskva)

Défenseurs : Georgi Dzhikiya (Spartak Moskva), Igor Diveev (CSKA Moskva), Yuri Zhirkov (Zenit), Vyacheslav Karavaev (Zenit), Fedor Kudryashov (Antalyaspor), Andrei Semenov (Akhmat), Mario Fernandes (CSKA Moskva)

Milieu de terrain : Dmitri Barinov (Lokomotiv Moskva), Rifat Zhemaletdinov (Lokomotiv Moskva), Maksim Mukhin (CSKA Moskva), Aleksandr Golovin (Monaco), Daniil Fomin (Dinamo Moskva), Roman Zobnin (Spartak Moskva), Alexei Ionov (Krasnodar), ( Daler Kuzyayev), (Daler Kuzyayev) Zenit), Andrei Mostovoy (Zenit), Magomed Ozdoev (Zenit), Denis Makarov (Rubin), Aleksei Miranchuk (Atalante), Denis Cheryshev (Valence)

En avant : Artem Dzyuba (Zenit), Anton Zabolotny (CSKA Moskva), Aleksandr Sobolev (Spartak Moskva)

Cotes Sky Bet : 80/1

Meilleure finition Euro : Demi-finales (2008)

Agencements

Samedi 12 juin : Belgique vs Russie ; Coup d’envoi à 20h (Saint-Pétersbourg)

Mercredi 16 juin : Finlande vs Russie : coup d’envoi à 14h (Saint-Pétersbourg)

Lundi 21 juin : Russie vs Danemark ; Coup d’envoi à 20h (Copenhague)

Un à regarder

Image:

Artem Dzyuba a 29 buts internationaux



Artem Dzyuba – Le grand attaquant du Zenit St Petersburg a débuté les 10 éliminatoires de la Russie et il est le point focal de l’équipe, recevant en moyenne une chance toutes les 17 minutes de réserver sa place en finale.

Étant donné que l’équipe n’a gardé que deux cages inviolées et a concédé 18 buts lors de ses 11 matchs depuis le début de 2020, Dzyuba doit conclure un partenariat solide avec Aleksandr Golovin s’ils veulent se qualifier pour les huitièmes de finale.

Finlande

Directeur

Image:

Markku Kanerva a emmené la Finlande à son premier tournoi majeur



Markku Kanerva – L’ancien instituteur avait représenté la Finlande en tant que défenseur central mais n’avait pratiquement aucune expérience d’entraîneur au niveau du club.

Le joueur de 57 ans est à la tête de l’équipe nationale finlandaise depuis décembre 2016 et a guidé ses compatriotes vers leur première apparition dans un grand tournoi international.

Kanerva, qui a passé la majorité de ses jours de jeu dans son pays natal et a également remporté 59 sélections pour la Finlande, a précédemment dirigé les moins de 21 ans et a été assistant de Mixu Paatelainen.

En un mot

La Finlande a parcouru un long chemin depuis l’abjecte campagne de qualification pour l’Euro 2016 au cours de laquelle elle n’a pas réussi à remporter un seul match. Après une année qui les a vus enregistrer deux nuls et neuf défaites, ils ont nommé Kanerva – et cinq ans plus tard, ils se préparent pour leur premier tournoi international. Les Finlandais se sont qualifiés en terminant deuxièmes de leur groupe avec 18 points en 10 matchs, à une certaine distance des vainqueurs italiens.

Équipe

Image:

Teemu Pukki sera le point focal de la Finlande



Gardiens de but : Lukas Hradecky (Leverkusen), Jesse Joronen (Brescia), Anssi Jaakkola (Bristol Rovers)

Défenseurs : Paulus Arajuuri (Pafos), Daniel O’Shaugnessy (HJK Helsinki), Joona Toivio (Häcken), Leo Väisänen (Elfsborg), Sauli Väisänen (Chievo), Robert Ivanov (Warta Poznań), Jere Uronen (Genk), Nikolai Alho (MTK) Budapest), Jukka Raitala (Minnesota United), Pyry Soiri (Esbjerg)

Milieu de terrain : Glen Kamara (Rangers), Robert Taylor (Brann), Robin Lod (Minnesota United), Joni Kauko (Esbjerg), Onni Valakari (Pafos), Rasmus Schüller (Djurgården), Thomas Lam (Zwolle), Tim Sparv (Larissa), Fredrik Jensen (Augsbourg), Lassi Lappalainen (Montréal)

En avant : Joel Pohjanpalo (Union Berlin), Marcus Forss (Brentford), Teemu Pukki (Norwich)

Cotes Sky Bet : 200/1

Meilleure finition Euro : N / A

Agencements

Samedi 12 juin : Danemark vs Finlande ; Coup d’envoi 17h (Copenhague)

Mercredi 16 juin : Finlande vs Russie : coup d’envoi à 14h (Saint-Pétersbourg)

Lundi 21 juin : Finlande vs Belgique ; Coup d’envoi à 20h (Saint-Pétersbourg)

Un à regarder

Teemu Pukki – La Finlande espère faire émerger des noms bien connus en imitant l’Islande avec un résultat sismique ou deux cet été, mais en termes de qualité individuelle, Pukki est le joueur hors pair de l’équipe de Kanerva. L’attaquant de Norwich a marqué dix des 16 buts de l’équipe en qualifications.

Le joueur de 31 ans devrait se débarrasser d’un coup à la cheville et est conscient de la pression sur ses épaules pour livrer.