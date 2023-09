Aperçu du GP de F1 de Singapour : la chute de Red Bull prépare une lutte Ferrari-Mercedes pour la première place

Restez informé de toutes les plus grandes histoires de la Formule 1. Inscrivez-vous ici pour recevoir la newsletter Prime Tire dans votre boîte mail tous les mardis et vendredis matin.

La course nocturne originale de Formule 1 est de retour et, comme prévu, les qualifications de samedi n’ont pas déçu.

Red Bull est en retrait après des qualifications désastreuses au cours desquelles Max Verstappen s’est classé 11e et Sergio Pérez 13e. Cela a laissé Liam Lawson d’AlphaTauri comme le plus haut qualifié actuel soutenu par Red Bull, car il était le seul pilote à passer en Q3 (son coéquipier Yuki Tsunoda s’est qualifié P15).

Ferrari et Mercedes sont restés brûlants alors que Carlos Sainz a décroché sa deuxième pole position consécutive, et George Russell devrait s’aligner à ses côtés au premier rang. Derrière eux se trouveront Charles Leclerc et Lando Norris de McLaren, dont la voiture est équipée des dernières améliorations et a fait preuve d’une vitesse menaçante contre les meilleures équipes.

Le Grand Prix de Singapour semble être la meilleure chance cette saison pour un pilote non-Red Bull de gagner en raison des difficultés de dépassement sur le circuit étroit et sinueux de Marina Bay Street, qui comporte peu de lignes droites courtes. Avant l’heure de l’extinction des lumières lors de la course nocturne emblématique, voici ce que nous regardons avant le Grand Prix de Singapour.

Non vraiment – ​​la saison parfaite de Red Bull est en danger

Le départ sur la grille a rarement exclu Verstappen de la victoire au cours des 18 derniers mois, telle a été sa domination et celle de Red Bull.

Mais depuis la 11e place sur la grille de Singapour, Verstappen fait face à un défi incroyablement ambitieux pour prolonger sa séquence de victoires record en F1. Et avec son coéquipier Sergio Pérez deux places plus loin, 13e, Red Bull se résigne à voir sa saison parfaite se terminer après 14 victoires consécutives.

Ce n’est pas simplement à cause des difficultés de configuration de la voiture que Red Bull n’a pas réussi à bien comprendre ce week-end à Singapour. Les modifications apportées à la voiture de Verstappen après l’entraînement se sont retournées contre lui, le laissant incapable de freiner tard et fort en toute confiance, un atout dont vous avez cruellement besoin lorsque vous essayez de riposter. Verstappen a également eu du mal à faire glisser l’arrière de la voiture Red Bull, ce qu’il peut généralement gérer.

Cela suffirait à lui seul pour faire un retour en force comme nous l’avons vu à Miami (à partir de la 9e place) ou à Spa l’année dernière (à partir de la 14e place), une grande demande. Mais si l’on prend en compte la difficulté de dépasser à Singapour en raison des limites étroites du circuit urbain, cela devient presque impossible.

« Vous ne pouvez pas passer », a déclaré Verstappen. « Sur d’autres circuits, vous pouvez partir en dernier – probablement à Spa, vous pouvez partir en dernier et gagner la course. Mais pas ici. Ici, il faut être deux ou trois secondes plus rapide (par tour) pour avoir une chance de dépasser. Ce ne sont que des circuits urbains.

Si vous en avez assez de voir Red Bull dominer en F1 cette année, Singapour vous proposera probablement un changement de ton. Et si Red Bull devait gagner d’aussi loin, il faudrait alors de véritables rebondissements qui en feraient une course vraiment mémorable.

ALLER PLUS LOIN « Choquant » : comment se sont déroulées les qualifications de Verstappen et Red Bull à Singapour

Ferrari et Mercedes ne doivent pas laisser passer cette opportunité

Il fut un temps où discuter d’une séquence de victoires chez Red Bull était une pensée très lointaine. Entre 2017 et 2019, Mercedes et Ferrari étaient les principales équipes de F1, leurs batailles débouchant souvent sur des feux d’artifice sous les lumières de Singapour.

Il y a eu la course de 2017 où Ferrari, essayant d’inverser la tendance dans la course au titre de Sebastian Vettel contre Lewis Hamilton, a vu ses voitures s’écraser les unes contre les autres au premier virage – et ensuite blâmer publiquement Verstappen. En 2018, l’un des plus grands tours de pole de Hamilton a ouvert la voie à une victoire cruciale lors de sa marche vers le titre en fin de saison, tandis que l’année suivante a donné à Vettel la dernière victoire en Grand Prix après avoir sapé un Charles Leclerc frustré.

Nous sommes prêts pour un renouvellement de cette rivalité dimanche. Avec Red Bull hors du tableau, Ferrari et Mercedes ont une énorme chance de capitaliser et d’arracher un gros résultat. Le poleman Carlos Sainz est en pleine forme depuis Monza, où il a dominé les qualifications puis s’est battu contre Verstappen dans les premières étapes. George Russell, homme P2, était également optimiste quant à ses chances avant la course, citant ses sensations positives dans la voiture Mercedes tout au long de ce week-end – quelque chose qui a cruellement manqué aux points cette année, et qui l’était toujours pour son coéquipier Lewis Hamilton, qui a terminé cinquième. sur la grille.

C’est une chance que ni Ferrari ni Mercedes ne peuvent se permettre de laisser échapper. Ferrari est dans la meilleure position avec Leclerc aligné troisième, mais conserver l’avantage de deux contre un dès le départ sera crucial.

Lorsque nous reviendrons à Suzuka pour le Grand Prix du Japon la semaine prochaine, le scénario familier de la domination Red Bull est susceptible de revenir. S’ils ne gagnent pas à Singapour, ils ne gagneront probablement nulle part.



Alors que George Russell s’attend à ce que Mercedes se batte contre Ferrari pour la victoire, il a noté : « Nous ne pouvons pas non plus écarter Lando. Il a un bon rythme de course. Le rythme de course (de McLaren) semblait probablement un peu supérieur à celui de Ferrari. (Clive Rose/Getty Images)

Ne négligez pas Norris dans la bataille au front

Une autre équipe qui est sortie des qualifications de Singapour très optimiste est McLaren, même après avoir vu Oscar Piastri abandonner en Q1, perdant en raison du drapeau rouge suite à la chute de Lance Stroll.

Armé d’une série d’améliorations sur sa McLaren MCL60, Lando Norris a placé sa voiture quatrième sur la grille après avoir flirté avec les premiers tout au long des qualifications. Un appui aérodynamique élevé a été une force pour l’équipe cette année – voir sa performance en Hongrie – mais les efforts de Norris ont quand même été puissants pour se rapprocher des trois dixièmes de la pole position.

Alors que Russell s’attendait à ce que Mercedes se batte contre Ferrari pour la victoire dimanche, il a ajouté : « Nous ne pouvons pas non plus écarter Lando. Il a un bon rythme de course. Le rythme de course (de McLaren) semblait probablement un peu supérieur à celui de Ferrari.

La position sur la piste sera décisive, ce qui signifie que la course pourrait rapidement basculer sur une voiture de sécurité – qui est présente à chaque édition du Grand Prix de Singapour – et la gestion des pneus sera essentielle au cours d’une course chaude et épuisante où les dépassements sont payants. Mais Norris est dans une position privilégiée pour se battre pour le premier podium de McLaren depuis la Hongrie – et peut-être plus.

Haas pourrait marquer ses premiers points depuis l’Autriche

Pour la première fois de la saison, Kevin Magnussen et Nico Hülkenberg se sont qualifiés pour la Q3, plaçant Haas dans le meilleur scénario possible pour marquer des points pour la première fois depuis début juillet.

Le circuit urbain de Marina Bay est étroit et sinueux, ce qui rend les dépassements assez difficiles. La position sur la piste est essentielle, et après les qualifications respectivement sixième et neuvième, on peut s’attendre à ce qu’au moins un pilote Haas termine dans les points, sauf chaos. Les VF-23 semblaient étonnamment forts samedi soir, donnant une lueur d’espoir aux fans de Haas pour la course de dimanche soir.

« Nous savons qu’il est difficile de dépasser ici », a déclaré Magnussen dans le récapitulatif de l’équipe. « J’adorerais avoir encore les petits virages sinueux dans le secteur trois maintenant que je suis ici parce que nous savons que notre rythme de course n’est pas tout à fait là pour rester là où nous sommes, mais peut-être que sur cette piste, il y a une chance. »

Haas a été fort sur un tour cette saison mais plus faible pendant la course. Cela dit, la performance sur un tour a été meilleure que ce à quoi ils s’attendaient, a déclaré Hülkenberg. Mais il reste prudent pour la course de dimanche.

« Le long terme (vendredi) n’a pas semblé trop encourageant, c’est pourquoi je suis un peu prudent. »

Assis à 10 points de Williams et à un seul point d’avance sur Alfa Romeo, il s’agit d’une opportunité cruciale pour Haas de s’emparer fermement de la huitième place au classement des constructeurs et de poursuivre la septième place.



Liam Lawson est en excellente position pour marquer ses premiers points en F1 dimanche. (Rudy Carezzevoli/Getty Images)

Lawson vise le meilleur résultat d’AlphaTauri de l’année

Dans le tourbillon de tout le monde discutant du KO surprise de Verstappen en Q2, l’identité de celui qui a battu son tour semblait passer inaperçue.

Le dernier tour de Lawson en Q2 était seulement 0,007 seconde plus rapide que le temps du double champion du monde. En accédant à la Q3, le Néo-Zélandais est devenu ce week-end le meilleur qualifié parmi les pilotes actuels soutenus par Red Bull. Il s’est qualifié 10e mais sentait toujours qu’il lui restait encore du pain sur la planche.

Il a estimé qu’ils avaient « un peu raté la fenêtre en Q3 » en termes de mise en température des pneus en raison de « la façon dont la piste évoluait et la température baissait ». Et le trafic dans le dernier secteur ne rendait pas les choses plus faciles. Lawson a déclaré : « Je pense que la voiture a été assez solide cette semaine, et nous avions le potentiel pour être là-haut, donc c’est un peu dommage, mais évidemment, pour moi, je suis encore en train de construire et d’apprendre, et il y a plus à venir.

Les points sont l’objectif, et la position finale la plus élevée de tous les pilotes AlphaTauri cette saison a été la 10e place de Tsunoda. Cependant, Verstappen et Pérez ne sont pas loin derrière lui, se qualifiant respectivement 11e et 13e.

(Photo principale de Carlos Sainz, Lewis Hamilton et Lando Norris : Mark Thompson/Getty Images,)