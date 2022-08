Aperçu du golf Daily Chronicle Boys 2022 : cinq golfeurs à surveiller

Ethan Fisher, Sycomoresr. : Le meilleur buteur de retour de l’année dernière, Fischer était prêt pour une course décente en séries éliminatoires avant qu’un rodage avec les protocoles COVID-19 n’écourte sa saison. Il dirige un groupe de seniors expérimentés qui tenteront de pousser les Spartiates plus loin cette année.

Gabe Gooch, Kanelandsr. : Gooch a probablement le plus d’expérience de tous les Chevaliers qui reviennent cette année. Habitué des années 40, il cherchera à améliorer son jeu pour remplacer la quantité de talent que Kaneland a perdu de sa formation de départ.

TJ Fontana, DeKalbjr. : Fontana est une sélection de mention honorable Daily Chronicle All-Area de retour de l’année dernière, et avec la plupart des meilleurs buteurs partis l’année dernière, beaucoup de faibles scores vont lui revenir.

Aiden Lange, DeKalb, donc : L’équipe n’a qu’un seul senior cette année, et l’entraîneur Brad Kerkman a déclaré qu’il était ravi que la classe de deuxième année se renforce. Lange a tiré entre le bas et le milieu des années 40 l’année dernière et a participé à quelques tournois dans le bas des années 80 en tant que recrue. Il devra être une deuxième menace à faible score derrière Lange pour que les Barbs réussissent.

Ben Hintsche, Hinckley-Big Rocksr. : Le n ° 1 attendu pour les Royals, la vedette multisports s’est améliorée tout au long de l’intersaison et devrait s’appuyer sur sa moyenne de 42,8 et sa place de section l’an dernier.