Aperçu du golf Daily Chronicle Boys 2022 : capsules par équipe

Barbes DeKalb

Entraîneur: Brad Kerkman

Meilleurs retours : Andrew Smith, père; TJ Fontana, jr.

Principaux nouveaux arrivants : Aiden Lange, donc.; Jonah Keck, donc.; Daniel Rowan, Jr., donc.

À noter: L’équipe n’a qu’un seul senior, mais Kerkman a déclaré qu’il était enthousiasmé par cette classe de deuxième année, Lange, Keck et Rowan ayant tous acquis de l’expérience l’année dernière au niveau universitaire. La saison a commencé non seulement par un grand tournoi à Rockford jeudi, mais aussi par un voyage ce week-end au Den at Fox Creek à Bloomington, domicile du tournoi d’État. L’équipe accueille également la Coupe Mark Rolfing le 22 août. Avec une année de croissance à leur actif, Kerkman a déclaré qu’il était ravi de voir ce que la jeune équipe peut faire.

Spartiates sycomores

Entraîneur: Dan Wheeler

Meilleurs retours : Ethan Fischer, père; Josh Melms, père; Nick Zurko, père; Evan Borowitz, père; Luther Swedberg, jr.

Principaux nouveaux arrivants : rien

À noter: L’équipe a diplômé le leader senior David Beatty, mais Wheeler a déclaré qu’il y avait un quatuor de joueurs universitaires de trois ans à Fischer, Melms, Zurko et Borowitz pour fournir beaucoup d’expérience, et Swedberg est sur le point de faire un saut. Sawyer Webb et Matthew Loos sont tous deux des juniors qui pourraient également se classer parmi les cinq premiers. Wheeler a déclaré qu’il s’attend à ce que Kaneland et Ottawa soient à nouveau la crème de la crème de l’Interstate 8, mais s’attend à ce que son équipe soit compétitive.

Chevaliers de Kaneland

Entraîneur: Patrick Carter

Meilleurs retours : Gabe Gooch, sr .; Rocco Rosati, sr.

Principaux nouveaux arrivants : Wes Hollis, jr.; Bradley Frank, jr.

À noter: Trois joueurs de la première équipe du Daily Chronicle All-Area ont obtenu leur diplôme, dont le joueur de l’année Josh Pehl. Il y a un tas de nouveaux talents sur le parcours alors que les Knights cherchent à défendre leur titre régional. Carter en est à sa première année en tant qu’entraîneur-chef après la démission de l’entraîneur-chef de longue date Mark Meyer.

Gênes-Kingston Cogs

Entraîneur: Mike Lauer et Kyle Carbone

Meilleurs retours : Landon Ritchie, jr.; Amir Mullens, sr .; Ethan Egle, jr.; Christian Goodall, sr.

Principaux nouveaux arrivants : Brycen Lavande, jr.

À noter: Lauer a déclaré que Ritchie serait le n ° 1 par une large marge cette année. Il tirait dans la quarantaine l’an dernier et a amélioré son jeu. Il n’a pas encore fait de section, c’est donc son objectif pour la saison. L’équipe a également une certaine profondeur future avec cinq étudiants de première année jouant aux niveaux inférieurs.

Loups des bois d’Indian Creek

Entraîneur: David Olson

Meilleur retour : Sam Genslinger, sr.

Principaux nouveaux arrivants : Aucun.

À noter: Bien qu’il y ait 12 joueurs absents cette année, Olson a déclaré que sa formation au-delà de Gensligner était grande ouverte. Il a dit qu’il allait déterminer son top six sur une base de rencontre cette année.

Hinckley-Big Rock Royals

Entraîneur: Matt Olson

Meilleurs retours : Ben Hintzsche, sr.; Saje Beane, jr.; Max Hintzsche, donc.

Principaux nouveaux arrivants : Lucas Kyrstozek, jr.; Logan Pawlik-Dolen, donc.; Matthieu Badal, fr.

À noter: Olsen a déclaré que Ben Hintzsche avait l’air bien cette année et que Beane était une force constante après deux saisons dans l’équipe universitaire. Max Hintzsche est sur le point de faire un saut, et les trois dernières places sont à gagner, bien que Badal ait connu une solide intersaison et puisse décrocher une place.